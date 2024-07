Die Stärkung der Wasserbewirtschaftung in der EU erfordert konkrete Maßnahmen und eine strategische Mobilisierung, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von 21 EU-Mitgliedstaaten.

21 EU-Mitgliedstaaten haben die Europäische Kommission in einem gemeinsamen Schreiben aufgefordert, die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Wasserversorgung in der gesamten Union zu verbessern. Die strategische und lebenswichtige natürliche Ressource soll in der kommenden EU-Agenda als "oberste Priorität" behandelt werden.

Unter der Leitung Portugals wird in der gemeinsamen Warnung auf die hohe Zahl von Dürren, Wasserknappheit und Überschwemmungen in der EU hingewiesen. Sie stellen nach Ansicht der Unterzeichner "keine Anomalie in Europa" mehr dar.*

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Slowenien und Spanien äußerten ihre Besorgnis während des informellen Treffens der Umweltminister unter dem ungarischen EU-Ratsvorsitz. Sie forderten die EU-Exekutive auf, konkrete Maßnahmen zur Entwicklung eines "umfassenden Ansatzes" zu entwickeln - im Einklang mit der Strategischen Agenda, dem am 27. Juni angenommenen politischen Leitfaden des Rates.

Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur(EUA) leiden jedes Jahr etwa 20 % des europäischen Territoriums und 30 % der Europäer unter Wasserstress. Die EUA schätzt die wirtschaftlichen Kosten auf etwa 9 Milliarden Euro pro Jahr, ohne die Schäden an den Ökosystemen, die bis zum Ende des Jahrhunderts auf 65 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen könnten.

In dem Brief an den geschäftsführenden Vizepräsidenten der Kommission, Maroš Šefčovič, fordern die 21 Mitgliedstaaten einen ganzheitlichen Ansatz auf EU-Ebene, der Süß- und Salzwasserressourcen, den Schutz von Ökosystemen, den menschlichen Verbrauch, Landwirtschaft und Ernährungssysteme, Energie und Industrie umfasst.

"Ein systemischer Ansatz ist notwendig, um Synergien und Kohärenz in allen Gesetzgebungs- und Planungsprozessen sicherzustellen, um Wasseraspekte und Schutzziele besser zu integrieren und um die Verfügbarkeit und Sicherheit der Wasserversorgung zu gewährleisten", heißt es in dem Brief.

Die EU-Exekutive hatte Anfang des Jahres eine Initiative zur Wasserresilienz auf Eis gelegt.