Klimaprojektionen zufolge steht Belgien eine Zukunft mit wärmeren Temperaturen und mehr Extremereignissen bevor. Überschwemmungen und ein hohes Dürrerisiko sind für das Land nichts Neues. Climate Now berichtet aus einer Region Belgiens, die bereits einige der Auswirkungen zu spüren bekommen hat.

Diesen Monat ist Climate Now in der belgischen Region Wallonien, um zu erfahren, wie ein Klimaanpassungsplan die Risiken und Auswirkungen künftiger Überschwemmungen und Dürren verringern soll.

Temperaturanomalie Juni 2024. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF euronews

Der Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels gab erst kürzlich bekannt, dass der gesamte Planet gerade seinen wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat, mit Temperaturen, die 0,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991-2020 liegen.

In der Türkei herrschte eine Hitzewelle, in Griechenland wurde der wärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet und auf Zypern wurde eine „Extreme Hitzewarnung“ ausgesprochen.

Niederschlagsanomalie Juni 2024. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF euronews

In Westeuropa war der Monat kühler, und in vielen Ländern lagen die Temperaturen unter dem Durchschnitt für diese Zeit des Jahres.

Starke Regenfälle führten zu Überschwemmungen und Erdrutschen in der Schweiz, in Süddeutschland, in Teilen Frankreichs und in Norditalien.

Auf der anderen Seite der Erde lag die Meereisausdehnung in der Antarktis 12 % unter dem Durchschnitt und damit auf dem zweitniedrigsten Juni-Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.

Antarktische Meereseisausdehnung. Daten vom Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, implementiert vom ECMWF Bildnachweis: Internationale Polarstiftung - euronews

Belgiens doppelte Klima-Herausforderung

Die Überschwemmungen in Belgien, die im Juli 2021 nach Rekordregenfällen auftraten, waren verheerend und tödlich. Eines der überfluteten Gebiete war Pepinster, ein Dorf am Zusammenfluss zweier Flüsse.

Die Weser fließt durch Pepinster euronews

„Wir dachten, wir würden sterben.“

Das Haus der Familie Brasseur in Pepinster, das nahe der Weser liegt, wurde überflutet. Aus Angst um ihr Leben flüchteten die Familienmitglieder auf ein Dach.

„Das Wasser stand am Ende bis zu fünf oder sechs Meter hoch auf der Straße. Das war unfassbar. Wir hatten wirklich Angst und dachten sogar, wir würden sterben“, erinnert sich Paul Brasseur, der immer noch in Pepinster lebt.

„Zurzeit findet ein starker Klimawandel statt und die Überschwemmungen sind in der Tat ein Beweis dafür.“

Paul Brasseur, Überlebender der Überschwemmung von Pepinster euronews

Das Haus der Familie Brasseur und andere wurden inzwischen abgerissen und haben Spuren in der Landschaft hinterlassen, wo sie einst standen.

Masterplan für das Wesertal

Nach den Überschwemmungen wurde ein Klimaanpassungsplan für das Wesertal konzipiert, zu dem auch Pepinster gehört. Darin wird empfohlen, Gebäude am Flussufer zu reduzieren, um künftige Risiken und Schäden zu minimieren.

Das von der Region Wallonien in Auftrag gegebene und von einem Konsortium, dem auch die Universität Lüttich angehört, ausgearbeitete Konzept schlägt außerdem vor, die Kiefern auf den umliegenden Hügeln durch Laubbäume zu ersetzen, die mehr Wasser absorbieren, und die landwirtschaftlichen Flächen mit Grünflächen zu umgeben, was einen doppelten Nutzen hat.

„Wenn man mehr Grünflächen entlang der Felder hat, ist das auch gut für Dürreperioden, weil man im Grunde den Boden verändert und Raum für die Speicherung von Wasser entlang dieser Ränder lässt, und dieses Wasser wird nach und nach in den Boden einsickern", erklärt Prof. Jacques Teller, ein Experte für Stadtplanung von der Universität Lüttich, der an dem Masterplan mitgearbeitet hat.

Prof. Jacques Teller im Gespräch mit Climate Now in Pepinster euronews

„Wir müssen der Natur Raum geben.“

Weiter entlang des Wesertals, in der Stadt Eupen, die ebenfalls von den Überschwemmungen im Jahr 2021 betroffen war, werden naturbasierte Lösungen eingesetzt, die nicht nur die Versickerung des Regenwassers fördern, sondern auch der Kühlung dienen.

Klimaprojektionen für Belgien bis zum Jahr 2100 zeigen, dass die Temperaturen um bis zu 3,5 Grad Celsius steigen könnten, mit über 50 Hitzewellen-Tagen pro Jahr.

Die Malmedyer Straße wird neu begrünt und ein ehemaliger Platz am Fluss wird zu einem Park mit vielen Bäumen, Sträuchern und Blumenwiesen. Aber was wird so eine Grünfläche wirklich bewirken?

„Die Schäden bei Überschwemmungen sind dadurch geringer“, sagt Prof. Jacques Teller von der Universität Lüttich. „Und was Dürren anbelangt, so wird das Wasser im Grunde dort gespeichert. Das trägt dazu bei, die Temperatur in den Städten zu senken, sowohl die Oberflächentemperatur als auch die Lufttemperatur, was gut für die Bewohner ist.“

Ein ehemaliger Platz in Eupen wird zu einem Park euronews

Die Bürgermeisterin von Eupen, Claudia Niessen, fügte hinzu: „Die letzten Jahre haben mir bestätigt, wie eng unsere Sicherheit mit einer nachhaltigen und vorausschauenden Raumplanung verbunden ist. Und dass Naturschutz eine wichtige Investition in die Sicherheit ist.“

„Im privaten Sektor und auch als öffentliche Akteure müssen wir uns auf zunehmende Krisen im Zusammenhang mit extremen Wetterphänomenen vorbereiten“, fuhr sie fort. „Deshalb müssen wir heute unsere Städte neu gestalten und der Natur Raum geben.“

„Wir werden viele Anpassungen vornehmen müssen.“

Nationale Sicherheit und Resilienz sind die Schwerpunkte des in Brüssel ansässigen Zentrums für Risikobewertung des Klimawandels (CERAC), das nach den Überschwemmungen von 2021 ins Leben gerufen wurde.

Es hat es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige Risikobewertungen zu erstellen und die mittel- und langfristige Exposition und Anfälligkeit Belgiens gegenüber Klima- und Umweltgefahren zu bewerten. Ziel ist es, den politischen Entscheidungsträgern relevante Informationen und Empfehlungen zur Verfügung zu stellen.

CERAC-Direktor Luc Bas in Brüssel euronews

„Wenn wir uns jetzt die Szenarien ansehen, werden wir selbst im optimistischsten Szenario viel Anpassungsarbeit leisten müssen, d. h. wir müssen uns auf den Klimawandel vorbereiten, der ohnehin eintreten wird“, betonte Luc Bas, der Leiter des CERAC.

„Und dafür müssen wir wissen, was passieren wird und wo es passieren wird. Wir müssen genauer wissen, in welchem lokalen und geografischen Kontext die Katastrophen stehen, die auf uns zukommen.“