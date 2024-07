Klimawandel, Umweltverschmutzung und die steigende Nachfrage setzen unsere Wasserressourcen unter Druck. In diesem Schnellkurs zeigen wir, wie naturbasierte Lösungen (NBS) zunehmend eingesetzt werden, um Überschwemmungen, Dürren und Wasserknappheit zu bekämpfen.

Ob es um städtische Feuchtgebiete geht oder darum, Flüssen mehr Raum zu geben - die Natur wird zunehmend als Freund und nicht als Feind gesehen, wenn es darum geht, die Verfügbarkeit, die Qualität und den Schutz von Wasser zu verbessern.

Was sind naturbasierte Lösungen?

Die Europäische Kommission definiert naturbasierte Lösungen (NBS) als:

„Lösungen, die von der Natur inspiriert und unterstützt werden, kosteneffizient sind und gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit beitragen. Solche Lösungen bringen mehr Vielfalt, Natur und natürliche Merkmale und Prozesse in Städte, Landschaften und Meeresgebiete durch lokal angepasste, ressourceneffiziente und systemische Interventionen.“

Was sind die Vorteile?

Naturbasierte Lösungen, die inzwischen als eine der besten Möglichkeiten zur Förderung der Biodiversität und zur Verbesserung der Klimaresistenz anerkannt sind, werden häufig in Verbindung mit konventioneller Wasserinfrastruktur eingesetzt, um nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen. Diese Lösungen, die oft selbsttragend sind, können dazu beitragen, sich auf wasserbedingte Katastrophen wie Überschwemmungen vorzubereiten und diese sogar zu verhindern.

Schlüsselbeispiele für NBS

Wiederherstellung von Feuchtgebieten: Verbessert die Wasserfilterung und den Hochwasserschutz.

Begrünte Dächer: absorbieren Regenwasser und verbessern die Luftqualität in Städten.

Durchlässige Beläge: Verringern den Abfluss und erhöhen die Grundwasserneubildung.

Regengärten: Fangen abfließendes Regenwasser auf und absorbieren es.

Aufforstung: Verbessert die Bodenversickerung und verringert den Abfluss.

Feuchtgebiete sind in mehrfacher Hinsicht von Nutzen: Sie filtern und speichern Wasser, schützen vor Hochwasser und binden Kohlenstoff. © euronews

Was macht Europa?

Der Grüne Deal der EU legt den Schwerpunkt auf Klimasicherheit, Stärkung der Widerstandsfähigkeit, Prävention und Vorbereitung. Brüssel hat sich auch verpflichtet, die biologische Vielfalt und die Ökosysteme zu schützen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu gewährleisten. Die NBS gelten als Schlüsselinstrumente, um diese Ziele zu erreichen. Die EU finanziert 76 NBS-Projekte im Bereich Forschung und Innovation in 71 Ländern mit mehr als 600 Millionen Euro. Auch Länder wie Belgien, Spanien und Deutschland investieren stark in naturbasierte Lösungen.

Für jeden Euro, der in die Wiederherstellung der Natur investiert wird, ist die Rendite in Form von sozialem, wirtschaftlichem und ökologischem Nutzen deutlich höher. Trotz dieser erwiesenen Wirksamkeit machten die weltweiten Investitionen in NBS im Jahr 2018 weniger als 1 % der Gesamtfinanzierung für die Wasserinfrastruktur aus.

Vegetationsflächen entlang von Gewässern tragen dazu bei, Schadstoffe zu filtern, Flussufer zu stabilisieren und Lebensraum für Wildtiere zu schaffen. © euronews

Kluger Umgang mit Wasser

Euronews und die Europäische Kommission unterstützen gemeinsam die EU-Kampagne #WaterWiseEU. Unsere Serie Water Matters und die EU-Kampagne sollen das Bewusstsein für den zunehmenden Druck auf die europäischen Wassersysteme und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wassermanagements schärfen. Water Matters wird sich mit verschiedenen wasserbezogenen Themen befassen und die Bedeutung des Schutzes der Natur und der Ökosysteme, die Teil des Wasserkreislaufs sind, hervorheben. Euronews und die Europäische Kommission hoffen, dass die Themen Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu inspirieren, #WaterWiseEU zu werden.