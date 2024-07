Die Erde erlebt den heißesten Tag aller Zeiten

Von Seth Borenstein mit AP

"Wir befinden uns jetzt auf wirklich unbekanntem Terrain", sagt ein Copernicus-Wissenschaftler angesichts der fortschreitenden Erwärmung des Klimas.

Am Sonntag erlebte die Erde den heißesten Tag, der jemals von Menschen gemessen wurde. Dies ist ein weiterer Hitzerekord, der in den letzten Jahren gebrochen wurde, wie der europäische Klimadienst Copernicus mitteilte.

Die vorläufigen Daten von Copernicus zeigen, dass die globale Durchschnittstemperatur am Sonntag 17,09 Grad Celsius betrug und damit den erst im letzten Jahr am 6. Juli aufgestellten Rekord um 0,01°C übertraf. Sowohl der Rekord vom Sonntag als auch der vom letzten Jahr übertreffen den bisherigen Rekord von 16,8 °C aus dem Jahr 2016, der selbst erst wenige Jahre alt war.

Ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel würden die Rekorde nicht annähernd so häufig gebrochen, und neue kalte Rekorde würden genauso oft aufgestellt wie heiße.

"Es ist wirklich verblüffend, wie groß der Unterschied zwischen den Temperaturen der letzten 13 Monate und den bisherigen Temperaturrekorden ist", sagte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo in einer Erklärung. "Wir befinden uns jetzt in einem wahrhaftig unerforschten Gebiet, und da sich das Klima weiter erwärmt, werden wir in den kommenden Monaten und Jahren mit Sicherheit neue Rekorde erleben.

Warum war es am Sonntag so heiß?

Während das Jahr 2024 bereits extrem warm war, war der Sonntag laut Copernicus ein viel wärmerer antarktischer Winter als üblich. Das Gleiche geschah auf dem südlichen Kontinent im letzten Jahr, als der Rekord Anfang Juli aufgestellt wurde.

Aber am Sonntag war es nicht nur in der Antarktis wärmer. Im Landesinneren Kaliforniens herrschten Temperaturen von fast 40 °C, was die Bekämpfung von mehr als zwei Dutzend Bränden im Westen der USA erschwerte. Zur gleichen Zeit schwitzte Europa in seiner eigenen tödlichen Hitzewelle.

"Nach 13 Rekordmonaten in Folge ist das ein beunruhigendes Zeichen", sagte der Klimaforscher Zeke Hausfather von Berkeley Earth, der die Wahrscheinlichkeit, dass 2024 das Jahr 2023 als wärmstes Jahr in der Geschichte übertrifft, auf 92 Prozent schätzt.

Der Juli ist in der Regel der wärmste Monat des Jahres, vor allem weil es auf der Nordhalbkugel mehr Land gibt, so dass die saisonalen Muster dort die globalen Temperaturen bestimmen.

Die Aufzeichnungen von Copernicus reichen bis 1940 zurück, aber andere globale Messungen der Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs reichen sogar noch weiter zurück, bis 1880. Viele Wissenschaftler, die diese Daten zusammen mit Baumringen und Eisbohrkernen berücksichtigen, sind der Ansicht, dass die letztjährigen Höchstwerte die wärmsten waren, die der Planet seit etwa 120.000 Jahren erlebt hat. Jetzt haben die ersten sechs Monate des Jahres 2024 sogar diese Rekorde gebrochen.

Wie wirken sich der Klimawandel und El Niño auf das Wetter aus?

Wissenschaftler machen vor allem den Klimawandel durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas sowie die Viehzucht für die übermäßige Hitze verantwortlich. Weitere Faktoren sind die natürliche Erwärmung des zentralen Pazifiks durch El Niño, die inzwischen beendet ist.

Eine geringereVerschmutzung der Meere durch Treibstoffe und möglicherweise ein unterseeischer Vulkanausbruch tragen ebenfalls zu einer zusätzlichen Erwärmung bei, aber diese Faktoren sind nicht so wichtig wie die Treibhausgase, die die Wärme einfangen, so die Forscher.

Da El Nino wahrscheinlich bald von einer abkühlenden La Nina abgelöst wird, wäre Hausfather überrascht, wenn es 2024 weitere Monatsrekorde gäbe, aber der heiße Jahresbeginn reicht wahrscheinlich aus, um das Jahr wärmer zu machen als letztes Jahr.

Sicherlich ist der Sonntagswert bemerkenswert, aber was wirklich auffällt, ist die Tatsache, dass die letzten Jahre so viel wärmer waren als frühere Werte, sagte der Klimawissenschaftler Victor Gensini von der Northern Illinois University, der nicht zum Copernicus-Team gehörte. "Das ist sicherlich ein Fingerabdruck des Klimawandels".

Wissenschaftler sagen, dass die Erwärmung weitergehen wird, wenn wir die Treibhausgase nicht einschränken

Der Klimawissenschaftler Michael Mann von der University of Pennsylvania sagte, der Unterschied zwischen dem diesjährigen und dem letztjährigen Höchststand sei so winzig und so vorläufig, dass es ihn überrasche, dass die Europäische Klimaagentur dies propagiere.

"Wir sollten wirklich niemals die absoluten Temperaturen einzelner Tage vergleichen", sagte Mann in einer E-Mail.

Ja, es ist ein kleiner Unterschied, sagte Gensini in einem Interview, aber es gab mehr als 30.500 Tage seit Beginn der Copernicus-Daten im Jahr 1940, und dies ist der wärmste von allen.

"Was zählt, ist Folgendes", sagte der Klimaforscher Andrew Dessler von der Texas A&M University. "Die Erwärmung wird sich fortsetzen, solange wir Treibhausgase in die Atmosphäre ablassen, und wir haben die Technologie, um das heute weitgehend zu beenden. Was uns fehlt, ist der politische Wille."