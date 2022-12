Wo China und Spanien die Klinge kreuzen

Seit Jahrtausenden haben Schwerter sowohl in Asien als auch in Europa eine große kulturelle Bedeutung. In dieser Folge von Crossing Cultures reisen wir nach Toledo in Spanien und Longquan in China, um die Schwertschmiede zu treffen, die noch immer nach alter Tradition schmieden.

Das Longquan-Schwert, das vor 2 600 Jahren geschmiedet wurde, war das erste aus Eisen gefertigte Schwert in der chinesischen Geschichte. Etwa zur gleichen Zeit entwickelte sich Toledo in Spanien zu einem Zentrum der Schwertschmiedekunst, da zunächst der karthagische General Hannibal und dann die Römer auf die Qualität des Stahls der Stadt aufmerksam wurden.

Die Schwertschmiede von Longquan

Das Schwert von Longquan ist eine der berühmtesten Waffen Chinas und steht auf der Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes.

Der in Longquan gefundene Eisensand verleiht den hier hergestellten Klingen eine besondere Widerstandsfähigkeit und Stärke. Die Klingenschmiede in Longquan nutzen die einzigartigen Mineralien, die in den örtlichen Flüssen zu finden sind, und arbeiten nach wie vor nach dem alten Schmiedeverfahren. Dabei wird das Eisen in einem komplizierten Hämmerverfahren immer wieder erhitzt, um Verunreinigungen zu entfernen und schließlich den Stahl zu schmieden.

In früheren Zeiten durften nur die besten Handwerker Chinas Schwertschmiede werden. Nach dem Schmieden werden die Seiten der Klinge mit einem speziellen Messer geformt und geschliffen. Die richtige Balance zu finden, ist eine echte Herausforderung, und der Schwertschmied setzt sein ganzes Können ein, um die Dicke und den Winkel der Klinge zu verändern. Anschließend wird die Klinge wieder erhitzt und ein letztes Mal abgeschreckt, bevor sie poliert und verziert wird.

Der renommierte Schwertschmied und Restaurator Hu Xiaojun zeigt Crossing Cultures die Komplexität von Meteoreisen. Euronews

Hu Xiaojun ist einer der renommiertesten Schwertschmiede von Longquan. Seine berühmten "Schwerter des Himmels" sind aus Meteoreisen geschmiedet, und er ist ein leidenschaftlicher Anhänger der Tradition.

Als er ein großes Stück Meteoreisen zeigt, erklärt er: "Das ist das sogenannte Widmanstatten-Muster. Es handelt sich um kristallisiertes Eisen und Nickel nach Hunderten von Millionen Jahren der Abkühlung. Es ist sehr komplex."

Das Metall, das Toledo geprägt hat

Die Qualität des Stahls aus Toledo war seit der Römerzeit berühmt und machte die Stadt zu einer Hochburg der Schwertschmiedekunst. Die Klingenschmiede der Stadt verbrachten Jahrhunderte damit, den Schmiedeprozess zu verfeinern - ein Geheimnis, das die Schwerter aus diesem Teil Spaniens weltweit gefürchtet und verehrt machte.

Julio Ramírez ist der einzige Meisterschmied der Stadt, der noch Schwerter von Hand herstellt. Er ist eines der letzten Glieder einer Tradition, die mehr als zwei Jahrtausende zurückreicht.

"Toledo-Stahl ist eine Technik, bei der zwei Stahlschichten auf der Außenseite, an den Schneiden, und eine Eisenschicht auf der Innenseite verschweißt werden. Auf diese Weise erhalten wir eine sehr harte und sehr flexible Klinge. Das ist der Unterschied zwischen dem Toledo-Stahl, der sehr stoßfest ist, und dem Stahl, der kein Toledo-Stahl ist und der brechen würde. Das ist der Unterschied", sagt Julio.

Um sowohl Flexibilität als auch Widerstandsfähigkeit zu erreichen, erhitzt Julio die Klinge zunächst auf etwa 800 Grad Celsius. Dann kühlt er sie in Wasser ab. Dadurch erhält der Stahl seine Festigkeit. Dann legt er ihn bei einer viel niedrigeren Temperatur wieder in die Schmiede.

Julio Ramírez ist der einzige Meisterschmied der Stadt, der noch Schwerter von Hand herstellt. Euronews

"Wir müssen es erneut erhitzen, auf etwa 250 Grad mehr oder weniger. Dadurch können wir die inneren Spannungen des Stahls entfernen und erhalten so eine flexiblere Klinge", sagt er.

Nach dem Schmieden formen, polieren und montieren Julio und der Rest des Teams von Espadas Mariano Zamorano die Klingen. Touristen sind die Hauptkunden des Unternehmens.

Im Laufe der Geschichte haben Schwerter sowohl in Asien als auch in Europa eine große kulturelle Bedeutung gehabt.

Doch obwohl sie wie ähnliche Waffen aussehen, waren die Herstellung und die Art und Weise, wie die Schwerter benutzt wurden, oft nicht genau dieselben.

"Sie sehen aus wie dieselbe Waffe, aber es sind unterschiedliche Waffen", sagt Santiago Encinas, Direktor des in Toledo ansässigen Familienunternehmens Espadas Mariano Zamorano. "Das europäische Schwert ist dazu gedacht, mit der Spitze zu schlagen und nicht zu schneiden, deshalb hat es auch keine Schneide."

Mehr als nur eine Waffe

In China gibt es ein altes Sprichwort, das besagt, dass zu einem guten Tanz auch ein gutes Requisit gehört. Deshalb sieht man Tänzer in China oft mit etwas in der Hand. Das unterstreicht die Botschaft, die sie vermitteln wollen.

"In China ist ein Schwert sowohl eine Waffe als auch mehr als eine Waffe", sagt Hu Yang, Haupttänzer am China National Opera and Dance Drama Theater. "Das Schwert existiert nicht allein. Es ist tief in unserer Kultur verwurzelt", sagt er.

Hu Yang ist ein Haupttänzer am China National Opera and Dance Drama Theater. Euronews

Schwerter sind beliebt, da sie verschiedene Emotionen verstärken und auch den Status des Charakters kennzeichnen.

Hu Yang fügt hinzu: "Konfuzius wandelte das Schwert von einer Waffe als Machtsymbol zu einer Sprache des Protokolls um. Der chinesische Dichter Li Bai benutzte das Schwert als Pinsel, um seine Gedichte zu schreiben. Ein künstlerisches Werk sollte sich mit kulturellen Inhalten verbinden, um seine intellektuelle Seite zu zeigen".

Die Vergangenheit wird mit aller Macht zurückgebracht

Während das Schwert in China noch immer eine symbolische Bedeutung hat, wird es in Spanien weiterhin praktisch eingesetzt. In der prächtigen Burg von Almodovar Del Rio lassen Reenactors aus dem ganzen Land regelmäßig die Geschichte wieder aufleben.

Von den Kämpfen über die Rüstungen bis hin zu den Waffen - die mittelalterliche Kampfgruppe Bohurt Zona Sur macht die Vergangenheit mit viel Liebe zum Detail wieder lebendig.

Mittelalterliche Kampfgruppe Bohurt Zona Sur Euronews

"Unsere Rüstungen sind dem Mittelalter nachempfunden, normalerweise dem 14. bis 16. Jahrhundert. Und sie sind absolut authentisch. Es spielt keine Rolle, welchen Hintergrund und welche Ausbildung man hat, es hilft natürlich, man lernt immer dazu, wenn man Fortschritte macht", erklärt Samantha Chapman, eine der Kämpferinnen der Gruppe.

Diese Art des Kämpfens ist kein neues Phänomen. Schon in früheren Zeiten trainierten Adlige und Ritter zum Spaß. "Dieser Sport ist unglaublich, er bringt dich an deine Grenzen, und das macht ihn so toll", sagt Medieval Combat Fighter Rafael Maldonado. "Es fühlt sich an, als würde man etwas Historisches tun, mit dreißig Kilo Rüstung, alles, alles daran ist episch und es ist unglaublich."