Der französisch-spanische Designer Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Portstall, im Nordwesten Frankreichs, gestorben.

Francisco Rabaneda y Cuervo, geboren am 18. Februar 1934 in der spanischen Stadt Pasajes im Baskenland, machte eine große Karriere als Modeschöpfer und Kreateur von Parfums, vor allem in Frankreich.