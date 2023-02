Ärzte sagen: Hollywood-Schauspieler Bruce Willis (67) leidet an Demenz

Der Schauspieler Bruce Willis leidet laut seinen Ärzten an Demenz. Die Krankheit des Stars, der seine Karriere im Frühjahr 2022 aufgrund von Gesundheitsproblemen beendet hatte, hat sich zuletzt verschlimmert. Der Künstler leidet nun laut einer neuen medizinischen Diagnose an einer unheilbaren Form von Demenz, das hat seine Familie an diesem Donnerstag bekannt gegeben.

Der 67-jährige Schauspieler litt ursprünglich an Aphasie, einer Sprachstörung, die durch Hirnverletzungen verursacht werden kann. Doch seit dem verganengen Jahr "hat sich Bruces Krankheit weiterentwickelt und wir haben nun eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz", erklärten seine Angehörigen in einer Pressemitteilung.

Bruce Willis ist 1955 im deutschen Idar-Oberstein als Sohn des US-Soldaten David Willis und dessen Frau Marlene aus Kaufungen in Hessen geboren. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Pulp Fiction" und die Serie "Stirb langsam" ("Die Hard").

Von 1987 bis 2000 war Bruce Willis mit der Schauspielerin Demi Moore verheiratet. Die beiden haben drei Töchter.

Mit seiner zweiten Frau Emma Heming - die er 2009 geheiratet hat - hat Bruce Willis zwei weitere Töchter.