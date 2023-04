Das TIME Magazine hat seine Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2023 veröffentlicht. Darunter befinden sich die Schauspielerin Jennifer Coolidge, die Sängerin Doja Cat, der CEO der Walt Disney Company Bob Iger, der Schriftsteller Salman Rushdie und der Schauspieler Michael B. Jordan.

Es gibt keine bestimmte Reihenfolge, aber die Auserwählten sind in sechs Kategorien eingeteilt: Künstler:innen, Ikonen, Pioniere, Führungspersönlichkeiten, Titanen und Innovatoren. Jedes Profil wurde von Gastautoren verfasst.

Etwas verwirrend ist dabei, dass nur 96 Namen in der Rangliste aufgeführt sind, nicht, wie der Titel suggeriert, 100.

Jessica Sibley, Geschäftsführerin von TIME, erklärte: "Wir sind begeistert, die diesjährige Liste der einflussreichsten Menschen der Welt vorzustellen. Wir freuen uns darauf, die TIME100-Gemeinschaft - eine der größten Führungsgemeinschaften der Welt - persönlich zu versammeln. So können wir Einzelpersonen, die ihren Einfluss nutzen, um positive Maßnahmen für eine bessere Welt voranzutreiben, beim ‘TIME100 Summit Featuring TIME CO2’ und der Gala diesen Monat in New York City ins Rampenlicht stellen und von ihnen hören."

Wir vermuten, dass TIME sich die noch fehlenden vier Personen entweder für den jährlichen TIME Summit am 25. April oder die TIME 100 Gala am 26. April (die am 30. April auf Hulu und Disney+ zu sehen sein wird) aufhebt. Die Gala wird von Jennifer Coolidge moderiert und bietet Auftritte von Doja Cat und Lea Michele sowie Ehrungen von Mitgliedern der diesjährigen Liste.

Auf der TIME100-Liste 2023 stehen 16 Klimaaktivist:innen, eine Rekordzahl für die Liste, darunter Anthony Albanese, Gustavo Petro, Catherine Coleman Flowers, Elizabeth Maruma Mrema und Robin Zeng.

Zu den Sportler:innen auf der diesjährigen Liste gehören Patrick Mahomes II, Lionel Messi, Brittney Griner, Iga Swiatek, Kylian Mbappé und Mikaela Shiffrin.

In diesem Jahr stehen bisher 50 Frauen auf der Liste, darunter Jennifer Coolidge, Beyoncé, Laurene Powell Jobs, Karen Lynch, Kate Orff, Colleen Hoover, Brittney Griner, Oleksandra Matviichuk, Cindy McCain, Sarah Kate Ellis, Angela Bassett und Bella Hadid.

Joe Biden steht bereits zum 6. Mal auf der Liste, mehr als jede andere Person in diesem Jahr. Weitere Wiederholer sind Elon Musk (5), Janet Yellen (4), Lionel Messi (3), Beyoncé (3), Luiz Inácio Lula da Silva (3) und Mitch McConnell (3).

Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek, 21 Jahre alt, ist die jüngste Person auf der diesjährigen Liste. Die älteste Person auf der diesjährigen Liste ist die amerikanische Schriftstellerin Judy Blume, die 85 Jahre alt ist.

Und dies sind die 100, beziehungsweise bisher 96, einflussreichsten Menschen des Jahres 2023:

ARTISTS

• Michael B. Jordan

• Drew Barrymore

• Ali Wong

• Austin Butler

• Aubrey Plaza

• Rian Johnson

• Salma Hayek Pinault

• Zoe Saldaña

• Judy Blume

• Colin Farrell

• Lea Michele

• Simone Leigh

• Wolfgang Tillmans

• Suzan-Lori Parks

• Neil Gaiman

• Shervin Hajipour

• El Anatsui

• Colleen Hoover

• Steve Lacy

ICONS

• Jennifer Coolidge

• Ke Huy Quan

• Sara Mardini and Yusra Mardini

• Shah Rukh Khan

• Pedro Pascal

• Brittney Griner

• King Charles

• Salman Rushdie

• RowVaughn Wells

• Tracie D. Hall

• Peng Lifa

• Shannon Watts

• Haluk Levent

• Imara Jones

• Yvon Chouinard

PIONEERS

• Doja Cat

• Mikaela Shiffrin

• Bella Hadid

• Sam Altman

• Niloofar Hamedi and Elaheh Mohammadi

• Thom Browne

• S.S. Rajamouli

• MrBeast

• Elizabeth Maruma Mrema

• Britney Schmidt and Peter Davis

• Sam Rivera

• Robin Zeng

• Edward Reynolds

• Margaret Mitchell

LEADERS

• Olena Zelenska

• Luiz Inácio Lula da Silva

• Hakeem Jeffries

• Evan Gershkovich

• Janet Yellen

• Sherry Rehman

• Mitch McConnell

• Anthony Albanese

• Margrethe Vestager

• Joe Biden

• Samuel Alito

• Gustavo Petro

• Gina Raimondo

• Oleksandra Matviichuk

• Fumio Kishida

• Cindy McCain

• María Herrera Magdaleno

• Olaf Scholz

• Bola Ahmed Tinubu

• Min Aung Hlaing

TITANS

• Angela Bassett

• Laurene Powell Jobs

• Lionel Messi

• Padma Lakshmi

• Johan Rockstrom

• Beyoncé

• Patrick Mahomes II

• Elon Musk

• Gina Prince-Bythewood

• Karen Lynch

• Shou Zi Chew

• Ozlem Tureci and Ugur Sahin

• Deborah Lipstadt

INNOVATORS

• Bob Iger

• Sarah Kate Ellis

• Kylian Mbappé

• Natasha Lyonne

• Monica Simpson

• Nathan Fielder

• Wanjira Mathai

• Hidetaka Miyazaki

• Jerrod Carmichael

• Catherine Coleman Flowers

• Sean Sherman

• Iga Swiatek

• Kate Orff

• Dimie Ogoina

• Andrea Kritcher