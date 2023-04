Die Fußballlegende Pelé wurde als Bergiff in ein portugiesisches Wörterbuch aufgenommen. Euronews Culture befasst sich mit dieser Neuigkeit sowie mit einer Petition für drei weitere Namen, die, wie wir meinen, in Wörterbüchern zu finden sein sollten.

Im Collins Wörterbuch finden wir unter Pelé: "Brasilianischer Fußballspieler: erzielte 77 Tore in 92 Spielen für Brasilien (1957-71) und gehörte zu den Mannschaften, die 1958, 1962 und 1970 die Weltmeisterschaft gewannen. "

Treffend, kurz und sachlich.

Aber es wird sich einiges ändern, denn der Michaelis, ein brasilianisches Wörterbuch hat "Pelé" als offizieller Begriff für die Beschreibung einer außergewöhnlichen Leistung eingeführt.

Der Eintrag im Wörterbuch lautet: "Derjenige, der außergewöhnlich ist, oder der aufgrund seiner Qualität, seines Wertes oder seiner Überlegenheit von nichts und niemandem übertroffen werden kann, so wie Pelé; Spitzname von Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), der als der beste Sportler aller Zeiten gilt; außergewöhnlich, unvergleichlich, einzigartig. Beispiele: Er ist der Pelé des Basketballs, sie ist der Pelé des Tennis, sie ist der Pelé des brasilianischen Theaters, er ist der Pelé der Medizin."

Die Ankündigung des Michaelis-Lexikons ist das Resultat einer Kampagne, die mehr als 125.000 Unterschriften gesammelt hat, um das Wirken des Fußballstars über seinen Tod - und seinen Sport hinaus zu würdigen.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Pelés Erbe die Sprache seines Heimatlandes verändert hat:

Ein portugiesischer Sportausdruck, "gol de placa", bedeutet übersetzt "plakettenwürdiges Tor" und bezieht sich auf ein Tor von Pelé, bei dem er an sechs Verteidigern vorbeiging bevor es erzielte und damit im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro eine zwei Minute lange stehende Ovationen auslöste. Ein lokaler Sportjournalist war so bewegt, dass er eine Gedenktafel an der Arena anbringen ließ.

Eine Euronews-Kultur-Petition

Unsere Euronews-Kultur-Petition beinhaltet die Aufnahme von (von links nach rechts) Dame Judi Dench, Gillian Anderson und Tom Waits in das Wörterbuch. IMDB, Fox, ANTI

Inspiriert vom Erfolg der Pelé-Petition legen wir nun unsere eigene vor. Wer macht mit?

Denchen

Von: Dame Judi Dench, eine der größten Schauspielerinnen Großbritanniens und unumstrittener “national treasure”.

Definition: Verb. Völlig aus dem Rahmen fallen und in allen Dingen unvergleichlich sein.

Bsp. 1: "Cate Blanchett hat diese Rolle in "Tár" regelrecht gedencht. "

Bsp. 2: "Du hast das erste Date, zu dem du mich eingeladen hast, absolut gedenched - wann gehst du ein zweites Mal mit mir aus? "

Einen Anderson ansagen

Von: Gillian Anderson, amerikanische Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle als präraffaelitisch-skeptische Special Agent Dana Scully in Akte X.

Definition: Mit Anmut und Coolness die Energie einer knallharten "Madonna des Skeptizismus" ausstrahlen und gleichzeitig scheinbar unhaltbare Behauptungen zu Recht in Frage stellen.

Bsp.: "Danke für diese Präsentation, Brian, aber ich muss hier einhaken und dir bei deinen Behauptungen in den Absätzen 3, 7 und 8 einen Anderson ansagen. Die klingen verdächtig nach Stuss."

Einen Waits machen

Von: Tom Waits, der weltmüde amerikanische Komponist, Songwriter und Schauspieler, wie Judi Dench ein nationaler Schatz, dessen markante Stimme klingt, als hätte er seit seiner Geburt zu jeder Mahlzeit Rasierklingen und Whiskey gegurgelt.

Definition: Ein Ersatz für "hair of the dog", d. h.: weiter trinken nach einem Kater - mit zusätzlichen Schichten.

Beispiel: "David, was willst du zum Frühstück? "

"Einen stark gezuckerten Tee mit braunem Rum, dazu eine unverantwortliche Portion Zigaretten und den Wunsch, in einen Friedhof einzubrechen und Dinge in Brand zu setzen, bevor ich einige Gedanken zu Papier bringe. "

" Ah, du machst heute ein Waits! Ich nehme das Gleiche. "

Meldet Euch, wenn Ihr unsere Vorschläge unterstützt, oder eigene habt, und wir werden uns mit den zuständigen Behörden in Verbindung setzen, um den Ball ins Rollen zu bringen.