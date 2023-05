Von der heimlichen Geliebten zur Königin: Camillas Weg ins Rampenlicht

Von euronews

Als Anfang April die Einladungen zur Krönung des britischen Königs Charles III. verschickt wurden, wurde eine brennende Frage für die Beobachter der königlichen Familie endlich beantwortet: Nach der Krönung wird Charles' Ehefrau Camilla offiziell als "Königin Camilla" und nicht mehr als "Queen Consort" bezeichnet werden.

Dieser Übergang war erwartet worden, aber es gab Gerüchte, dass dies erst später in der Regentschaft geschehen würde. Einige königliche Experten behaupteten, dass der Titel "Queen Consort" dazu beitragen würde, Camilla von der im letzten September verstorbenen Königin Elisabeth zu unterscheiden. Die Einladungen beendeten die Spekulationen, etwas mehr als ein Jahr, nachdem Königin Elizabeth sich öffentlich dafür ausgesprochen hatte, dass Camilla nicht mehr Prinzessin, sondern Königin-Gattin genannt werden sollte.

Die offizielle Einladung zu König Charles und Königin Camillas bevorstehender KrönungCopyright Buckingham Palace/AP Copyright Buckingham Palace/AP

Die Einladung für die Krönung - die in der Londoner Westminster Abbey stattfinden wird, demselben Ort, an dem auch die verstorbene Königin beigesetzt wurde - ist voller Naturbezüge und steht für die Umweltkampagnen des neuen Königs. Laut Buckingham Palace ist das Design ein Symbol der Wiedergeburt und des Frühlings und eine perfekte Feier für den Beginn einer neuen königlichen Regentschaft für König Charles III. und Königin Camilla.

König Charles III. und Camilla auf einem offiziellen Foto, das der Buckingham Palace vor der Krönung veröffentlicht hat Hugo Burnand/AP

Ein neues offizielles Krönungsporträt des Paares wurde ebenfalls im April vom Palast veröffentlicht. Auf dem Foto tragen sowohl Charles als auch Camilla Königsblau, eine Farbe, die eng mit der königlichen Familie verbunden ist, da sie oft für Autorität, Stabilität und Vertrauen steht. Blau war auch die Lieblingsfarbe von Königin Elizabeth.

König Charles war zuvor mit der verstorbenen Prinzessin Diana verheiratet, die 1997 im Alter von 36 Jahren starb. Seine Beziehung zu Camilla war von Anfang an umstritten, doch in diesem Jahr sind die beiden seit 18 Jahren verheiratet.

Camillas Ernennung zur Königin ist der letzte Schritt in einem bemerkenswerten Comeback der ehemaligen Geliebten von Charles, die im Laufe der Jahrzehnte das Image der Hauszerstörerin abgelegt hat und von der britischen Öffentlichkeit akzeptiert wurde.

Während die Krönung von König Charles III. immer näher rückt, wirft Euronews Kultur einen tiefen Blick auf Camillas Weg ins königliche Rampenlicht. Hier finden Sie alles, was Sie über Großbritanniens zukünftige Königin wissen sollten.

Sie gehört zwar zur Oberschicht, aber das hat sie nicht davon abgehalten, einen Job anzunehmen.

Camilla Rosemary Shand wurde am 17. Juli 1947 in London geboren - als Krebs ist sie das gleiche Sternzeichen wie Prinzessin Diana - und wuchs zwischen der englischen Hauptstadt und der südlichen Grafschaft East Sussex auf.

Ihre Eltern waren der Offizier der britischen Armee, der zum Geschäftsmann wurde, Major Bruce Shand, und The Honourable Rosalind Cubitt, die Tochter von Roland Cubitt, 3. Camilla hat eine jüngere Schwester, Annabel Elliot, und hatte einen jüngeren Bruder, Mark Shand, einen Reiseschriftsteller, der 2014 starb.

Die Familie ist fest in der britischen Oberschicht verankert und hat seit Jahrhunderten enge königliche Verbindungen. Alice Keppel, eine von Camillas Urgroßmüttern mütterlicherseits, war eine langjährige Mätresse von König Edward VII. in den 1800er Jahren.

Im Gegensatz zu anderen Personen der gehobenen Gesellschaft hatte Camilla vor ihrer ersten Ehe mehrere Jobs, unter anderem arbeitete sie als Assistentin in der Innenarchitekturfirma Colefax and Fowler. Imogen Taylor, eine ehemalige Kollegin, sagte der Sunday Times: "Sie hat eine Zeit lang für uns gearbeitet, wurde dann aber entlassen".

Sie war schon einmal verheiratet, und König Charles ist der Patenonkel ihres Sohnes.

Camilla lernte ihren ersten Ehemann Andrew Parker Bowles, damals Offizier der Garde, in den späten 1960er Jahren kennen, und ihre Verlobung wurde 1973 in der Zeitung The Times bekannt gegeben. Sie heirateten am 4. Juli desselben Jahres in einer römisch-katholischen Zeremonie in London. Das Ereignis galt als die Society-Hochzeit des Jahres, an der 800 Gäste aus der gehobenen Gesellschaft teilnahmen. Darunter befanden sich auch königliche Gäste, darunter Charles' Schwester Anne und die Mutter und Schwester von Königin Elizabeth, Margaret.

Camilla zwischen ihrem früheren Ehemann Andrew Parker Bowles und König Charles bei der Hochzeit ihrer Tochter 2006 Matt Dunham/AP2006

Camilla, die den Nachnamen Parker Bowles annahm, und ihr Mann Andrew hatten zwei Kinder - Tom (geboren 1974) und Laura (geboren 1978). König Charles ist sowohl der Patenonkel von Tom als auch sein jetziger Stiefvater.

Charles und Camilla trafen sich Berichten zufolge zum ersten Mal 1970 bei einem Polospiel und gingen kurz miteinander aus, bevor sie sich trennten, da der damalige Prinz Charles 1971 der Royal Navy beitrat. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass die beiden sich nie entfremdeten und ihre Freundschaft auch nach der Heirat von Camilla mit Parker Bowles fortsetzten.

Zu dieser Zeit hätten sie nicht heiraten dürfen, wenn Camilla sich von Andrew hätte scheiden lassen, da dies gegen die königlichen Regeln verstoßen hätte. Königin Elizabeths Onkel Edward VIII. verzichtete 1936 auf den Thron, nachdem er der geschiedenen amerikanischen Prominenten Wallis Simpson einen Heiratsantrag gemacht hatte, und stellte die Liebe über seine Rolle als König.

Vor diesem Hintergrund heiratete König Charles III.1981 Lady Diana Spencer, als sie gerade 20 Jahre alt geworden war und er 32 Jahre alt. Camilla nahm an der Hochzeit teil, die bis heute zu den meistgesehenen Ereignissen der Fernsehgeschichte zählt.

Nach einem umstrittenen Debüt in der Öffentlichkeit hat ihre Popularität zugenommen

Camilla ließ sich 1995 von Andrew Parker Bowles scheiden. Nach der Trennung von Andrew Parker Bowles und Charles' Trennung von Diana nahmen die beiden gelegentlich inoffiziell gemeinsam an Veranstaltungen teil.

Ab 1999 begannen Charles und Camilla, regelmäßiger in der Öffentlichkeit aufzutreten, und die Beziehung wurde offiziell, als Camilla im Jahr 2000 an einer Geburtstagsfeier für den ehemaligen König Konstantin II. von Griechenland teilnahm und Königin Elizabeth die Beziehung offenbar billigte. Die verstorbene Monarchin lud Camilla 2002 zu ihren Goldenen Jubiläumsfeierlichkeiten ein, und 2005 heiratete sie Charles in Windsor.

Prinz William und Camillas Sohn Tom fungierten bei der standesamtlichen Trauung als Trauzeugen, da keiner der Elternteile des Paares anwesend war. Obwohl die Beziehung ziemlich umstritten war und vor allem eingefleischte Diana-Fans dagegen waren, ist es Camilla im Laufe der Jahre gelungen, ihr Image zu rehabilitieren, und Umfragen in Großbritannien haben häufig eine Unterstützung für die Ehe nahegelegt. In diesem Jahr wurde Camilla von The Independent in ihrer "Influence List" zur einflussreichsten Frau des Jahres 2023 gewählt.

Sie liebt Hunde und Gartenarbeit und behauptet, sie sei bodenständig

Obwohl sie in eine Familie der Oberschicht hineingeboren wurde, besteht Camilla darauf, dass ihre Freunde finden, sie bliebe mit den Füßen auf dem Boden. In einem seltenen Interview mit dem Magazin You der Daily Mail erklärte sie: "Ich habe so viele Freunde, die, wenn ich auch nur im Entferntesten so aussehe, als würde ich hochnäsig werden - was ich, Gott sei Dank, nie getan habe - einfach sagen: 'Komm schon, reiß dich zusammen! Sei nicht so verdammt großartig!'" Außerdem soll sie ziemlich unordentlich sein: Ein ehemaliger Mitbewohner erzählte Vanity Fair, dass sie ihr Schlafzimmer in einem Zustand des Chaos hielt.

Die Royals sind bekannt für ihre Vorliebe für Hunde, und während König Elizabeths Hunde Corgis waren, ist Camilla ein Jack Russell-Fan. Derzeit besitzt sie zwei gerettete Hunde namens Beth und Bluebell, die neuesten Mitglieder der Haustiere im Buckingham Palace.

Camilla ist auch Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Medical Detection Dogs und eröffnete 2019 eine neue Einrichtung für die cleveren Welpen und ihre Trainer. Letzte Woche, nach dem Tod von Paul O'Grady, zollte sie dem britischen Komiker Tribut, nachdem sie in seiner Fernsehsendung For the Love of Dogs zu Gast gewesen war, und sagte, sie hätten sich über ihre Liebe zu Hunden verbunden.

Wie die meisten Royals ist Camilla ein großer Fan von Aktivitäten in der freien Natur wie Reiten und Jagen und nennt die Gartenarbeit als eine ihrer größten Leidenschaften. Sie besucht häufig die Chelsea Flower Show in London und sagte einmal zu Reportern bei einer Veranstaltung der britischen Wohltätigkeitsorganisation Floral Angels: "Wenn ich dürfte, wäre ich den ganzen Tag in meinem Garten, jeden Tag. Ich liebe es, mir die Hände schmutzig zu machen".

Die neue Königin hat auch eine große Vorliebe für Schmuck: Ihr Verlobungsring besteht aus einem fünfkarätigen Diamanten im Smaragdschliff und drei Diamantbaguetten. Der Ring gehörte einst der Königinmutter, Charles' Großmutter, und ist nicht das einzige historisch bedeutsame Schmuckstück im Besitz von Camilla. Ihr Markenzeichen ist die Greville Tiara, die ebenfalls von der Königinmutter vererbt wurde.

Bei der Krönung bricht Camilla mit der Tradition der letzten Konsulatsköniginnen, indem sie sich keine neue Krone speziell für diesen Anlass anfertigen lässt. Der Buckingham Palast begründet dies mit Effizienz und Nachhaltigkeit. Sie wird die Krone von Königin Mary tragen, die aus der Ausstellung im Tower of London, dem Sitz der Kronjuwelen, entfernt wurde, um mit Diamanten aus der persönlichen Sammlung von Königin Elisabeth neu besetzt zu werden. Dem Palast zufolge wird die Krone Camillas "individuellen Stil" widerspiegeln. Am 6. Mai wird also auch die Krone präsentiert werden.