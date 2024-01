Rie Kudan, die 17. Gewinnerin des renommiertesten japanischen Literaturpreises, des Akutagawa-Preises, hat zugegeben, dass sie ChatGPT benutzt hat, um ihren Roman zu schreiben. Hat sie den Preis verdient?

Rie Kudan, die Gewinnerin des renommiertesten Literaturpreises Japans, hat erklärt, dass ein Teil ihres neuen Buches von einem einzigartigen Ghostwriter geschrieben wurde: ChatGPT.

Die 33-jährige Autorin, deren neuester Roman "Tokyo-to Dojo-to" die Akutagawa-Jury begeisterte, die ihn "so perfekt fand, dass es schwierig ist, ihn zu bemängeln", verriet bei der Preisverleihung, dass sie "das gesamte Potenzial der KI genutzt hat, um dieses Buch zu schreiben."

Sie erklärte, dass "etwa 5 Prozent des Buches aus Sätzen bestehen, die von der KI generiert wurden", und zitierte sie Wort für Wort.

Die Autorin gestand, dass die häufigen Gespräche mit der KI es ihr ermöglichten, ihre intimsten Gedanken mitzuteilen, über die sie "mit niemandem sonst sprechen kann", und fügte hinzu, dass die Antworten von ChatGPT manchmal den Dialog im Roman inspirierten.

Kudans Roman spielt in einer imaginären nahen Zukunft, in der die KI ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens geworden ist. Er erzählt die Geschichte einer Architektin, die in einem Tokioter Park einen Turm baut, der als Ort der Resozialisierung von Kriminellen gedacht ist, und er erkundet ihr Unbehagen an der Toleranz der Gesellschaft gegenüber Gesetzesbrechern.

Kudan glaubt, dass die generative Software der künstlichen Intelligenz ihr geholfen hat, ihr kreatives Potenzial freizusetzen, und sagte, dass sie eine "gute Beziehung" mit der KI aufrechterhalten wollte.

Nicht alle sind jedoch so begeistert von dieser Nachricht und dieser besonderen 'kreativen Entfesselung'. Viele bezeichnen diese Praxis als moralisch fragwürdig und fragen sich, ob Kudan den begehrten japanischen Preis wirklich verdient hat.

"Sie hat also ein Buch geschrieben, indem sie KI geschickt eingesetzt hat... Ist das Talent? Ich weiß es nicht", schrieb ein Nutzer auf X.

Die Organisation des Akutagawa-Preises hat sich noch nicht zu den Aussagen der Gewinnerin geäußert.

Das KI-Tool ChatGPT wurde 2022 auf den Markt gebracht und kann auf Anfrage in Sekundenschnelle Texte schreiben. Es löst in verschiedenen Bereichen Besorgnis aus, da viele Persönlichkeiten aus der Kulturwelt es als den Tod der "echten Kunst" anprangern und es, wie der Rockpoet Nick Cave, als "groteske Verhöhnung des Menschseins" bezeichnen.

Kürzlich sagte der britische Autor Salman Rushdie, dass ein kurzer Text, der von einer künstlichen Intelligenz in seinem eigenen Stil erstellt wurde, "purer Müll" sei.

Diese Meinung teilten auch John Grisham und der "Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin, die zu den Schriftstellern gehörten, die 2023 eine Sammelklage gegen den ChatGPT-Schöpfer OpenAI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen eingereicht haben.

Ebenfalls im letzten Jahr lehnte ein Künstler seinen Preis bei den Sony World Photography Awards ab, weil sein preisgekröntes Foto eigentlich gar kein Foto war, sondern ein digitales Bild, das mit dem KI-Programm DALL-E 2 erstellt worden war, wie er im Nachhinein enthüllte.