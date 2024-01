Von Liv Stroud

DJane Jyoty spricht im Euronews-Interview über die Bedeutung von Politik: Gemeinsam mit mehr als 1.000 Künstlern hat sie gegen die umstrittene "Antidiskriminierungsklausel" für die Kunstförderung in Deutschland demonstriert.

Jyoty ist einer der aufregendsten Namen, die in den vergangenen Jahren in der britischen Musikszene aufgetaucht sind, die DJane hat sich mit viel beachteten Radioshows einen Namen gemacht.

Wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt ihren beeindruckenden Auftritt beim BBC Essential Mix und im Boiler Room ansehen, der mit 3,6 Millionen Aufrufen auf YouTube viral ging.

Ihre Musik umfasst alle Genres, von UK Garage über House und Afro bis hin zu unveröffentlichten Klassikern und elektronischer Underground-Musik.

Die Künstlerin, die ihr Debüt im Berghain geben sollte, reiht sich ein in die Reihe international bekannter Namen, die ihre Auftritte in der deutschen Hauptstadt abgesagt haben. Das hat dazu geführt, dass der Berliner Senat die umstrittene "Antidiskriminierungsklausel" für die Kunstförderung gestrichen hat. Mehr als 1.000 Namen aus allen Kulturbereichen wie Film, Verlagswesen und Musik solidarisierten sich mit Palästina, als die Gegenreaktionen immer heftiger wurden: Turner- und Nobelpreisträger wie Lawrence Abu Hamdan, Charlotte Prodger und Annie Ernaux schlossen sich der Bewegung "STRIKE GERMANY" an.

Die im vergangenen Monat eingeführte Klausel besagt, dass Empfänger staatlicher Kunstförderung Antisemitismus gemäß der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ablehnen müssen. Deren Definition von Antisemitismus beinhaltet den Vergleich der israelischen Politik mit dem Nationalsozialismus und die Leugnung des Existenzrechts des Staates Israel.

Das ist nicht Jyotys erste politische Aktion. Sie hat sich bereits früher mit streikenden indischen Bauern solidarisiert. Die Künstlerin ist nicht nur Radiomoderatorin und DJane, sondern hat nach ihrem Politikstudium auch für die Labour Party gearbeitet.

Euronews Kultur hat sie getroffen, um herauszufinden, warum sie sich von dem seit 25 Jahren stattfindenden Berliner Dance Music Festival CTM zurückgezogen hat.

Können Sie etwas über Ihre Beweggründe erzählen, warum Sie sich entschieden haben, das CTM-Festival in Berlin zu boykottieren und warum Sie dort nicht auftreten werden?

Eigentlich muss die Frage umformuliert werden, denn ich habe das CTM-Festival nicht boykottiert. Ich boykottiere auch nicht Berlin. Ich boykottiere Deutschland. Ich kenne die Organisatoren des CTM-Festivals seit über 10 Jahren und weiß um die großartige Arbeit, die sie in all den Jahren geleistet haben. Der Grund, warum ich mich entschieden habe, STRIKE GERMANY beizutreten, ist, dass ich immer gesagt habe, dass ich nicht für Regierungen spiele, sondern für Menschen. Also gehe ich in Länder, die meiner Meinung nach eine schreckliche Führung haben. Wenn wir uns im Club treffen, versuchen wir, dem zu entkommen und Gleichgesinnte zusammenzubringen.

Die Welt der Kunst kann auch oft eine Gegenperspektive und eine Gegenstimme zu den Machthabern bieten. Jyoty

Das ist der Grund, warum ich zum ersten Mal meine eigenen Regeln breche und ein Land boykottiere, meine Arbeit und mein Talent dort nicht einbringe. Es klingt seltsam, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Jetzt wird der Kultur- und der Kunstsektor in die Überwachung der Menschen, der Künstler und ihrer Überzeugungen, der Rede- und Meinungsfreiheit hineingezogen. Da müssen wir eine Grenze ziehen. Aus diesem Grund habe ich mich leider vom CTM-Festival zurückgezogen. Es ist ein Ort, der von der Regierung finanziert wird, oder ich glaube, das Festival wird es. Und ich glaube einfach nicht, dass es klug ist, dorthin zu gehen und diese Einstellung der Regierung in gewisser Weise mitzutragen, weil ich glaube, dass die beiden Bereiche getrennt bleiben sollten.

Was war der Wendepunkt? Wann haben Sie sich entschieden, Ihren Auftritt abzusagen?

Ich glaube, es wurde mir wirklich klar, als sie öffentlich erklärten, dass die Plattformen und Veranstaltungsorte, die von der Regierung finanziert werden, ihnen helfen sollen, das durchzusetzen, was sie für Antisemitismus halten, was in ihrem Fall das Eintreten für die Freiheit der Palästinenser ist. Und ich denke, das ist eine sehr prägnante Art, das auszudrücken. Und wenn man sagt: Hey, wir geben euch nur Geld, wenn ihr sicherstellt, dass die Leute, die in eurem Raum auftreten, so denken wie wir und keine Botschaften verbreiten, die gegen unsere Botschaften und unsere Definition verstoßen, dann wird das, glaube ich, zu einer sehr delikaten Angelegenheit.

Es ist auch einfach riskant, weil meine Sets immer irgendeinen Teil haben, der das reflektiert, was gerade in der Welt passiert. Zum Beispiel gab es in jüngster Zeit viele Songs über die palästinensische Freiheit in meinen Sets. Ich will nicht aus dem Club gezerrt werden, weil man mich für antisemitisch hält, was ich nicht bin. Und ich denke, indem ich mich einfach zurückziehe, sage ich nur, dass ich damit in einem größeren Kontext nicht einverstanden bin, denn wenn das heute und während dieses Konflikts passiert, könnte es in der Zukunft etwas anderes sein.

Was erhoffen Sie sich von Ihrem Rückzug?

Michail, einer der Gründer und Chef-Booker des CTM-Festivals, twitterte, dass er gerade von einem Treffen mit [den Kultursenatoren] in Berlin komme. Sie haben die Antidiskriminierungsklausel gekippt, weil der Streik so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Er sagte auch: "Gute Arbeit von allen", die sich zurückgezogen haben.

Soeben wurde bekannt, dass der Berliner Senat die höchst umstrittene und völlig kontraproduktive Antidiskriminierungsklausel fallen lässt. Gute Arbeit von allen.

Wir haben uns schon lange darauf gefreut. Es sollte ein Back-to-Back-Konzert mit meinem guten Freund Skrillex werden. Wir freuten uns darauf. Aber ich sagte zu meinem Team, meinem Agenten und meinem Manager: Ich habe so ein Glück, dass ich um die ganze Welt reisen kann.

Wenn wir keinen Lärm machen, heißt das eigentlich, dass wir einverstanden sind. Und ich habe wirklich positive Reaktionen bekommen. Leute aus Berlin wollten mich besuchen kommen. Ich hatte Nachrichten in meinem Postfach wie 'Du wirst mir fehlen'. Ich habe so viel Unterstützung bekommen. Viele haben gesagt: 'Wir stehen an deiner Seite.'"

Wie haben die Leute auf Ihre Absage reagiert?

Als Manuka Honey und ich uns zurückgezogen haben, hat CTM eine uns unterstützende Pressemitteilung veröffentlicht, in der es hieß: "Das CTM Festival respektiert die Entscheidungen der Künstler und bleibt in Kontakt mit ihnen und ihren Teams. Wir unterstützen die künstlerische Freiheit und den Dialog." Es gab anfangs auch einen offenen Kommentarbereich. Aber als man merkte, dass er immer unsachlicher wurde - Manuka Honey und ich wurden als Hamas-Anhänger und Terroristenunterstützer beschimpft - schlossen sie den Kommentarbereich.

CTM würde die Absage niemals gegen mich verwenden, und wenn sie mich in Zukunft wieder buchen wollen, werden sie das tun. Aber ein Club wie das Berghain könnte mich jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr buchen. Aber ich werde einen weiteren Tag leben und in Ruhe schlafen, denn was macht es schon, auf der schwarzen Liste eines Clubs zu stehen, im Vergleich zu Menschen, die nicht wissen, ob sie bombardiert werden? Gar nichts. Mein Manager war etwas nervös, aber ich weiß nicht, wie viel umsichtiger ich sein kann, als zu sagen, dass das gegen die künstlerische Freiheit verstößt. Es ist ein Unterschied, wie die verschiedenen Veranstalter damit umgehen. Ich denke, sie sind gut damit umgegangen.

Haben Künstler eine Verantwortung, sich zu äußern?

Das habe ich im Laufe der Jahre immer gesagt, denn jetzt, wo ich eine größere Plattform habe, sehen viele Leute vielleicht zum ersten Mal, dass ich mich zu etwas äußere, obwohl ich mich eigentlich über die Jahre immer sehr klar geäußert habe. Ob es um die britische Regierung ging oder um die Bauernproteste in Indien, ich habe meine Meinung über Modi sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich spreche viel über den Staat, aber ich komme auch aus einem politischen Umfeld, was viele Leute zu übersehen scheinen, egal wie oft es in Interviews und anderen Pressemomenten diskutiert wird.

Es ist also ein echtes Steckenpferd von mir, fast ein Hobby. Ich habe ein natürliches Interesse an der Weltpolitik, und wenn ich darüber spreche, dann nicht als Künstler Jyoty. Ich spreche einfach als Mensch. Dabei muss man meiner Meinung immer im Hinterkopf behalten - auch wenn berühmte Menschen ihre Plattform in der Welt der Kunst oder des Sports oder was auch immer nutzen, um Ungerechtigkeit anzuprangern, wir müssen uns immer daran erinnern, warum wir diese Menschen überhaupt berühmt gemacht haben.

War es, weil man sie als Fußballspieler mochte? War es, weil man ihre Musik mochte und jetzt etwas von ihnen erwartet, was sie nie geäußert haben?

Und wir müssen uns auch fragen, warum wir Künstler, Fußballer und Schauspieler als politischen und moralischen Kompass betrachten. Jyoty

Was kann man tun, um etwas zu bewegen?

Wir leben im Zeitalter von Social Media. Wenn Sie also jetzt eine gute Sache unterstützen wollen, sei es für die Palästinenser oder für die Menschen im Kongo oder im Sudan, dann tun Sie das. Es kann auch etwas anderes sein. Ich glaube, so böse die Online-Welt auch sein mag, man findet dort auch seine Selbsthilfegruppen und seine Welt. Es gibt so viele Möglichkeiten der Unterstützung, man kann buchstäblich unbequeme Gespräche führen, Leute am Arbeitsplatz infrage stellen und fragen: Oh, aber warum? Kannst du mir erklären, warum wir diese Denkweise am Arbeitsplatz haben oder warum wir diese Richtlinie haben oder warum wir das nicht mehr tun dürfen oder warum wir das nicht mehr tragen dürfen? Ich mag es, unbequeme Gespräche zu führen und unbequeme Momente zu haben, egal ob man Student ist oder von neun bis fünf arbeitet oder auf der Bühne steht und ein Mikrofon in der Hand hat.

Der beste Weg, Unterstützung zu zeigen, ist, sich auf ein Gespräch einzulassen. Auch wenn das bedeutet: Hey, ich verstehe nicht viel, aber ich bin bereit zu lernen. Ich glaube, wir haben im Moment diese wahnsinnige Kluft zwischen Leuten, die sich extrem lautstark äußern, was immer toll ist, und Leuten, die sich komplett abwenden. Aber warum können wir nicht einen Mittelweg finden? Jyoty

Wenn die Unterstützung wächst, reden die Leute darüber. Ich glaube auch, dass die Leute nicht verstehen, dass all diese Entscheidungen, die ständig auf globaler Ebene getroffen oder vorgeschlagen werden, darauf zurückzuführen sind, dass jeder darüber redet, und wenn wir so weitermachen, wird es unweigerlich zu Veränderungen kommen.