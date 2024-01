Unsere Rangliste der europäischen Oscar-Kandidaten 2024

Welche europäischen Filme wurden dieses Jahr für die Oscars nominiert? Welche sollten Sie sich ansehen? Und wo? Alles wird beantwortet...

Die Oscar-Nominierungen wurden diese Woche bekannt gegeben, und obwohl sie im Großen und Ganzen wie erwartet ausfielen, wobei Christopher Nolans Oppenheimer die Nase vorn hatte und sich als klarer Spitzenreiter für die Verleihung im März positionierte, gab es einige Überraschungen.

Da wären die viel diskutierten, ausgebliebenen Nominierungen von Greta Gerwig und Margot Robbie für Barbie (sowie America Ferreras verrückte Nominierung als beste Nebendarstellerin); nicht so viel Begeisterung für Past Lives, wie wir gehofft hätten; nicht viel Liebe für May December; die Tatsache, dass Menus-Plaisirs - Les Troisgros nicht für den besten Dokumentarfilm nominiert wurde; und Indiana Jones and the Dial of Destiny ist jetzt ein Oscar-nominierter Film (für die beste Filmmusik), obwohl er mit Abstand der schlechteste Teil der Serie ist.

Aber Enttäuschungen sind unvermeidlich, wenn es um Nominierungen geht, und wenn man zu sehr jammert, lenkt man nur von den Leistungen derjenigen ab, die es in die Auswahl geschafft haben.

Deshalb konzentrieren wir uns auf das Positive - und weil wir ziemlich sicher sind, dass Sie inzwischen alle Oppenheimer gesehen haben, einen Film, dessen zweistellige Nominierungen auf eine unglaublich vorhersehbare Oscar-Saison hindeuten, machen wir nun etwas anderes mit dem Film der Woche.

Wir haben alle europäischen Filme, die nominiert wurden, zusammengetragen und eine Rangliste erstellt, und wir haben sogar hinzugefügt, wo Sie die neun europäischen Filme sehen können, die dieses Jahr um einen Oscar kämpfen.

Der Countdown für den besten europäischen Film, der dieses Jahr nominiert ist, beginnt mit...

9) Io Capitano

Io Capitano 01 Distribution

Land: Italien

Nominiert für: Bester internationaler Spielfilm.

Worum geht es? Zwei senegalesische Teenager, Seydou und Moussa, verlassen ihre Heimatstadt Dakar, um nach Italien zu gelangen und der Armut zu entkommen. Sie reisen durch Mali, Niger und Libyen und treffen schließlich (ohne etwas zu verraten) auf einen Vermittler, der die Überfahrt über das Mittelmeer organisiert. Da sie nicht genug Geld für die Reise haben, wird Seydou (Seydou Sarr) vor ein Ultimatum gestellt: Trotz seiner mangelnden nautischen Erfahrung muss er die Rolle des Kapitäns übernehmen und ein Boot mit 250 Menschen über das Mittelmeer steuern.

Was ist daran so gut?Io Capitano von Matteo Garrone gibt der Migrantenkrise in seinem von realen Ereignissen inspirierten Drama ein Gesicht. Er lässt sich von der Odyssee inspirieren und zeigt einen Abstieg in den Hades, der die Notlage so vieler Menschen widerspiegelt, die sich auf die gefährliche Reise nach Europa begeben und davon träumen, sich ein besseres Leben zu schaffen. Wie Polens hervorragender Film Green Border, der wie Io Capitano ebenfalls in Venedig uraufgeführt wurde, ist er ein sehr aktueller Film, der durch die Konzentration auf die Hauptfiguren eine emotionale Wirkung entfaltet. Besonders gut ist Seydou Sarr, der in Venedig den Marcello Mastroianni Award für das beste neue Talent erhielt. Er verleiht dieser Tragödie auch eine gewisse märchenhafte Qualität, die sich nicht scheut, Fantasieelemente einzubeziehen, die sie über viele Immigrationsgeschichten der letzten Jahre erhebt. Angesichts der starken Konkurrenz in diesem Jahr hat Io Capitano jedoch wohl nicht das Zeug dazu, den Preis für den besten internationalen Spielfilm zu gewinnen. Trotzdem ist der Film empfehlenswert.

Wo kann ich den Film sehen? Der Film kam im September letzten Jahres in Italien in die Kinos und lief im November in Europa an. Io Capitano kommt am 23. Februar in die US-Kinos und im März in die britischen Kinos.

8) La sociedad de la nieve (Die Gesellschaft des Schnees)

Society of the Snow Netflix

Land: Spanien

Nominiert für: Bester internationaler Spielfilm; Bestes Make-up und Hairstyling.

Wovon handelt der Film? Der Flug 571 der uruguayischen Luftwaffe fliegt von Uruguay nach Chile und stürzt in den Anden ab. Die junge Rugbymannschaft an Bord muss zu extremen Maßnahmen greifen, um die eisigen Bedingungen zu überleben.

Was ist daran so gut? Juan Antonio Bayonas fünfter Spielfilm erzählt die wahre Tragödie des Rugbyteams von 1972, das in den Anden abstürzte, und die extremen Entscheidungen, die die Passagiere trafen, um in einer der unwirtlichsten und unzugänglichsten Umgebungen zu überleben. Vielleicht haben Sie diese Geschichte schon in anderen Filmen gesehen - Frank Marshalls Film Alive! aus dem Jahr 1993 fällt mir da ein - aber dieses meisterhaft gedrehte und fesselnde Werk zeigt, dass Überlebensfilme und Bayona, nach seinem Film The Impossible aus dem Jahr 2012, ein perfektes Paar sind. Entscheidend ist, dass die visuell beeindruckenden Elemente nie die komplexe menschliche Geschichte im Kern des Films überlagern, und so bleibt ein grandioser Thriller übrig, der die Tragödie des wahren Lebens ehrt und gleichzeitig durch sein Spektakel besticht. Keine kleine Leistung. Die Tatsache, dass der Film so gut ist und in unserer Rangliste so weit unten steht, sollte Ihnen etwas darüber sagen, wie verdammt gut der europäische Beitrag bei den diesjährigen Oscars ist.

Wo kann ich den Film sehen? Sie können ihn jetzt auf Netflix streamen. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, ihn auf der großen Leinwand zu sehen, zögern Sie nicht.

7) Das Lehrerzimmer

Das Lehrerzimmer Alamode Film

Land: Deutschland

Nominiert für: Bester internationaler Spielfilm.

Worum geht es in dem Film? Carla Nowak (Leonie Benesch) ist eine engagierte, idealistische junge Lehrerin in ihrem ersten Job an einer deutschen Realschule. Ihr entspanntes Verhältnis zu den Schülern der siebten Klasse wird auf die Probe gestellt, als eine Reihe von Diebstählen an der Schule verübt wird und die Ermittlungen des Lehrerkollegiums zu Anschuldigungen und Misstrauen unter Eltern, Kollegen und Schülern führen. Mitten in dieser komplexen Dynamik versucht Carla zu vermitteln. Doch je mehr sie schwimmt, desto schneller sinkt sie...

Was ist daran so gut? Es ist selten, dass ein Schuldrama so spannend und fesselnd ist. Ilker Çataks Das Lehrerzimmer ist wie das Gegenstück zum Club der Toten Dichter und steigert den Nervenkitzel, indem es sich mit korrupten Systemen und Machtmissbrauch auseinandersetzt. Der Film, in dem Leonie Benesch eine herausragende Rolle spielt, wird durch die enge Kadrierung und das Seitenverhältnis, die die erdrückende Umgebung, in der sich Carla befindet, widerspiegeln, noch fesselnder. Dazu kommt ein scharfsinniges Drehbuch, das sich an moralische Zweideutigkeiten wagt, und fertig ist eine spannende soziale Parabel, die man so schnell nicht vergessen wird.

Wo kann ich den Film sehen? Der Film ist letztes Jahr in den deutschen Kinos angelaufen, und nach einem soliden Lauf auf Festivals im letzten Jahr wird er im Februar und März in den meisten europäischen Kinos anlaufen.

6) 20 Tage in Mariupol

20 Days in Mariupol AP Photo

Land: Ukraine

Nominiert für: Bester Dokumentarfilm.

Worum geht's? Ein ukrainisches Journalistenteam von Associated Press sitzt in der belagerten Stadt Mariupol fest und kämpft damit, die russische Invasion weiter zu dokumentieren. Als einzige internationale Reporter, die in der Stadt verbleiben, fangen sie die Bilder ein, die später für den Krieg entscheidend werden. Der Film dokumentiert die zwanzig Tage, die Mstyslav Chernov mit seinen Kollegen verbrachte.

Was ist daran so gut? Nachdem er fast ein Jahrzehnt lang für AP über internationale Konflikte berichtet hat, ist 20 Tage in Mariupol Chernovs erster abendfüllender Film. Es ist ein lebendiger, erschütternder und lebenswichtiger Bericht über Zivilisten, die von der Belagerung betroffen sind, sowie ein Einblick in die Art und Weise, wie es ist, aus einem Konfliktgebiet zu berichten. Der Film wurde von der Kritik gelobt und erhielt beim Sundance Film Festival einen Publikumspreis. Es ist ein fesselnder, aber düsterer Film, der ein besseres Verständnis für den Krieg in der Ukraine vermittelt.

Wo kann ich den Film sehen? Digital kaufen oder ausleihen.

5) Anatomie d'une chute (Anatomie eines Falls)

Anatomy of a Fall Le Pacte

Land: Frankreich

Nominiert für: Bester Film; Beste Regie; Beste Schauspielerin; Bestes Originaldrehbuch; Bester Schnitt.

Worum geht es in dem Film? Eine Frau wird beschuldigt, ihren Mann ermordet zu haben, nachdem man ihn tot im Schnee vor ihrem Haus gefunden hat. Die einzige Person, die in der Nähe war, als er in den Tod stürzte, war ihr sehbehinderter Sohn.

Was ist daran so gut? Der Palme d'Or-Gewinner von Justine Triet hat während der Preisverleihungssaison eine regelrechte Glückssträhne. Der Alpenkrimi und das Gerichtsdrama haben bei Kritikern und Publikum gleichermaßen Anklang gefunden, und die fünf Oscar-Nominierungen machen den Film zu einer der größten europäischen Erfolgsgeschichten, die in diesem Jahr weltweit ausgezeichnet wurden. Anatomie eines Falls funktioniert als nachdenklich stimmendes Drama mit angemessener emotionaler Tiefe, und es ist nicht zu leugnen, dass es für Triet ein großer Schritt nach vorn ist. Hervorzuheben sind die eindringlichen, perfekt geschriebenen Streitszenen und Sandra Hüllers herausragende Leistung. Beeindruckend ist auch die Art und Weise, wie sich der Film mit der knorrigen Elternschaft, der Last der Verantwortung in Beziehungen und der Frage, wie ein "ideales Opfer" aussieht, auseinandersetzt. Doch so populär der Film auch war, so hat man doch das Gefühl, dass die begeisterten Kritiken ein wenig übereifrig gewesen sein könnten. Der über den Klee gelobte Film schwächelt in seinem eher konventionellen dritten Akt und verfehlt die Spitze unserer Rangliste.

Wo kann ich den Film sehen? Der Film kam Anfang November in die Kinos. Sie können ihn über Apple TV, Google Play, Neon oder Amazon Prime Video ausleihen oder kaufen. Suchen Sie sich etwas aus.

4) Les Filles d'Olfa (Olfas Töchter)

Olfas Töchter Jour2Fête

Land: Frankreich - Deutschland - Tunesien - Saudi-Arabien

Nominiert für: Bester Dokumentarfilm.

Worum geht es in dem Film? Olfas Töchter behandelt das Verschwinden und die Radikalisierung von zwei tunesischen Mädchen, Rahma und Ghofrane, durch dramatische Nachstellungen und Interviews mit den realen Personen. Wir lernen ihre Mutter Olfa und ihre beiden jüngeren Schwestern Tayssir und Eya kennen, die alle von der Entscheidung der älteren Schwestern, Tunesien zu verlassen und sich dem ISIS in Libyen anzuschließen, schwer getroffen wurden. Die beiden radikalisierten Mädchen wurden "vom Wolf verschlungen", und wir erfahren von der Erziehung der Mädchen durch ihre faszinierende und widersprüchliche matriarchalische Figur sowie durch die Entscheidung der Filmemacherin, professionelle Schauspielerinnen in das Leben der Familie einzuladen.

Was ist daran so gut? Kaouther Ben Hanias mitreißender und formal gewagter Doku-Fiction-Hybrid ist eine unglaublich kraftvolle Geschichte über verwickelte mütterliche Liebe und religiösen Fundamentalismus. Ben Hania verweigert sich absoluten und klischeehaften Darstellungen und ermöglicht eine vielschichtige Darstellung von Generationskonflikten und der Übertragung von Traumata sowie der Realität, dass Liebe und Ressentiments im familiären Umfeld ineinandergreifen können. Über dieses emotionale Umfeld hinaus erzählt Olfas Töchter die Geschichte Tunesiens, wie die Revolution von 2011 zahllose Leben beeinflusst hat, und wie das Gewicht der eingefahrenen patriarchalischen Strukturen die gesellschaftliche Unterdrückung von Frauen aufrechterhält. Durch die Verwendung eines hybriden Ansatzes durch eine dezidiert Brecht'sche Linse bietet Ben Hania weniger einen Exorzismus der Vergangenheit als vielmehr eine notwendige Exhumierung des Schmerzes. Der Film ist oft unerwartet spielerisch und erreicht ein gewisses Maß an Ermächtigung, ohne auf einen vorsichtigen Optimismus zu verzichten. Wenn es gerecht zugeht, wird er den Oscar für den besten Dokumentarfilm mit nach Hause nehmen.

Wo kann ich den Film sehen? Der Film ist in den Kinos angelaufen und kann auf Prime Video gestreamt, auf verschiedenen Plattformen wie Google Play gekauft oder auf DVD bei Kino Lorber erworben werden.

3) Roboterträume

Robot Dreams Wild Bunch

Land: Spanien - Frankreich

Nominiert für: Bester animierter Spielfilm.

Wovon handelt der Film? DOG ist ein einsamer Hund, der in Manhattan lebt und es leid ist, allein zu sein. Eines Tages beschließt er, sich einen Roboter als Begleiter zu bauen. Ihre Freundschaft erblüht, bis sie unzertrennlich werden, im Rhythmus des New York der 80er Jahre. In einer Sommernacht geht ROBOT der Strom aus, und DOG muss seinen Freund am Strand zurücklassen, da er ihn nicht nach Hause tragen kann. DOG beschließt, am nächsten Tag mit der nötigen Ausrüstung zurückzukommen, um ihn zu reparieren. Die Strandsaison ist jedoch zu Ende, und der Strand wird erst in einem Jahr wieder geöffnet.

Was ist daran so gut? Nach der gleichnamigen Graphic Novel von Sara Varon aus dem Jahr 2007 wendet sich der spanische Regisseur von Blancanieves, Pablo Berger, dem Animationsfilm zu - mit einer dialogfreien Geschichte über Freundschaft, die sehr gefühlvoll ist. Es ist eine täuschend einfache Geschichte, die künstliche Intelligenz nicht als Feind, sondern als Lebenskraft darstellt und an Filme wie Robot und Frank oder, weiter zurückliegend, Der eiserne Riese erinnert. Die Art und Weise, wie der Film zeigt, wie beide Charaktere ohne ihren unzertrennlichen Kumpel leben und zurechtkommen, macht Robot Dreams zu einem entzückenden, skurrilen und manchmal herzzerreißenden Triumph, bei dem einem mit jedem Bild das Herz aufgeht. Der Film hat bereits in Toronto, Annecy und bei den Europäischen Filmpreisen den Preis für den besten Animationsfilm gewonnen, und mit etwas Glück wird er im März mit einem Oscar ausgezeichnet. Leider wird er bei der Verleihung der "Goldenen Glatze" wahrscheinlich von The Boy and the Heron oder Spider-Man: Across The Universe geschlagen werden. Ich drücke trotzdem die Daumen.

Wo kann ich den Film sehen? Der Film kam im Dezember in Frankreich und Spanien in die Kinos und wird im Februar und März nach und nach in den europäischen Kinos anlaufen. Verpassen Sie ihn nicht.

2) Poor Things

Poor Things Searchlight Pictures

Land: Irland - Großbritannien - USA

Nominiert für: Bester Film; Beste Regie; Beste Schauspielerin; Bester Nebendarsteller; Bestes adaptiertes Drehbuch; Bestes Make-up und Hairstyling; Beste Originalmusik; Beste Kameraführung; Bester Schnitt; Bestes Kostümdesign; Bestes Produktionsdesign.

Worum geht es in dem Film? Ein Medizinstudent wird Assistent eines exzentrischen und grotesk vernarbten Chirurgen, der ihm offenbart, dass seine Patientin Bella durch Selbstmord starb, nachdem sie von einer Brücke gesprungen war. Er hat sie jedoch wieder zum Leben erweckt, und sie beginnt sich nach Autonomie zu sehnen... Sie erreicht dies, indem sie mit einem verwegenen Anwalt durchbrennt, und was als erotische Eskapade beginnt, führt dazu, dass Bella sich nach und nach der Ungerechtigkeiten und der Politik der Welt bewusst wird, sowie dessen, was die Gesellschaft von einer Frau erwartet. Aber wenn man bedenkt, dass (sexuelle oder andere) Handlungsfähigkeit eine Bedrohung für das Patriarchat darstellt, wird das hedonistische Abenteuer "voller Zucker und Gewalt" für manche Kritiker, oder zu einem "teuflischen Fickfest eines Puzzles" für andere...

Was ist daran so gut? Nach The Favourite hat sich der führende griechische Vertreter der Weird Wave, Yorgos Lanthimos, erneut mit dem Drehbuchautor Tony McNamara und Emma Stone zusammengetan, um den Kultroman von Alasdair Gray aus dem Jahr 1992 zu adaptieren... Mit vereinten Kräften haben sie aus Poor Things ein rundes Meisterwerk gemacht, das bei den letztjährigen Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen hat und mit mehreren Oscars rechnen kann, unter anderem als beste Schauspielerin für Stone. Lanthimos' delirierende Satire bewegt sich in einem Spannungsfeld, in dem Mary Shelleys "Frankenstein" mit Luis Buñuel, Georges Franju (Eyes Without A Face), "Pygmalion" und einigen deutlichen Anklängen an "Alice im Wunderland" koexistiert. Er verwendet die Sprache des Horrorfilms, um über die Rolle von Männern und Frauen in der Gesellschaft zu sprechen und die Frage zu stellen: Können Menschen verbessert werden? Vom einfallsreichen Bühnenbild über die brillanten Dialoge bis hin zu den gewichtigen Themen und einer Besetzung, die aus allen Rohren feuert, ist Poor Things eine bissige, stilvolle, vielschichtige und vor allem hysterisch komische Steampunk-Phantasie. Mit anderen Worten: ein teuflisches Fickfest, das man nicht verpassen sollte. Während Barbie etwas in Ungnade gefallen zu sein scheint, nachdem viele ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Oppenheimer und Greta Gerwigs Milliarden-Dollar-Sensation vorausgesagt hatten, kam Poor Things mit den meisten Nominierungen (11 zu Oppenheimers 13) auf Platz zwei. Mit etwas Glück wird der Film die Verleihung im März mit einer ganzen Reihe von Trophäen unter dem Arm verlassen.

Wo kann ich den Film sehen? In den Kinos. Ab in den Tonfilm!

1) The Zone of Interest

The Zone of Interest A24

Land: VEREINIGTES KÖNIGREICH

Nominiert für: Bester Film; Beste Regie; Bestes adaptiertes Drehbuch; Bester internationaler Spielfilm; Bester Ton.

Wovon handelt der Film? Rudolf Höß, Kommandant von Auschwitz, und seine Frau bauen sich ein angenehmes Familienleben auf und verdrängen die Schrecken, die sich im Konzentrationslager gegenüber ihrer Gartenmauer abspielen.

Was ist so gut an diesem Film? Er mag zwar nicht die diesjährige Goldene Palme gewonnen haben, aber der erste Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer seit 10 Jahren nach Under The Skin von 2013 ist einer der wichtigsten Filme, die Sie dieses Jahr sehen werden. Es ist nicht der erste Film, der sich mit dem Holocaust und der Endlösung auseinandersetzt, aber nur wenige haben erreicht, was Glazer mit The Zone of Interest gelungen ist. Indem er den gleichnamigen Roman von Martin Amis locker adaptiert, macht er sich das zu eigen, was Hannah Arendt als "Banalität des Bösen" bezeichnete, und bringt es auf die Leinwand, indem er die beunruhigend identifizierbare Menschlichkeit hinter dem Leben derjenigen erkundet, die die unsagbarsten Verbrechen begehen. Glazer schildert die Gräueltaten des Vernichtungslagers nicht direkt, sondern stellt die Schrecken an den Rand, um die Distanz und die Entscheidung der Familie, sich nicht mitschuldig zu machen, besser widerzuspiegeln, als sie ihr Haus neben den Mauern von Auschwitz errichten. Formal ist der Film eine unglaubliche Leistung und bricht mit konventionellen Erwartungen, wenn es um ähnliche Prämissen geht. Thematisch ist der Film voll von Reflexionen über Distanzierung und strotzt vor zeitgenössischen Resonanzen. Als Kinoerlebnis ist er ein zutiefst beunruhigender und kühner Film, der einen aufrüttelt. Von seinen fünf Nominierungen für den Oscar könnte er leer ausgehen. Das wäre wirklich schade, denn The Zone of Interest hätte so viel mehr verdient. Die beste Chance auf einen Oscar hat der Film in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm, aber wenn es nach uns ginge, würden wir ihm alle fünf Kategorien geben.

Wo kann ich den Film sehen? In den Kinos - in mehreren europäischen Ländern ist er bereits angelaufen und wird im Februar in den meisten Kinos zu sehen sein.

Die 96. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, dem 10. März, im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, statt. Mehr über die diesjährige Oscar-Verleihung finden Sie auf Euronews Kultur.