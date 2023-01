Kunstinteressierte können nun im schwedischen Malmö eine Banksy-Ausstellung besuchen. Unter dem Titel „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ sind 160 Nachstellungen von Kunstwerken des weltberühmten, anonymen Straßenkünstlers ausgestellt. Graffiti-Malereien, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke geben einen Überblick über das Schaffen des britischen Künstlers.

Ursprünglich wurde die Ausstellung in Deutschland zusammengestellt.

Acht Straßenkünstler:innen haben zehn Tage lang in den Austellungsräumen die Kunstwerke nachgestellt.

„Das ist, was die Ausstellung sehr lebendig macht, weil es eben nicht nur Gemälde an der Wand sind, sondern weil hier Straßenkunst gemacht wurde. Und das macht die Malmö-Ausstellung besonders“, findet Emelie Löfmark, die die Ausstellung organisiert hat.

„Es weckt viele Emotionen zu vielen verschiedenen Themen“, kommentiert ein Besucher die Ausstellung. Ein kompletter Raum widmet sich Banksys aktuellen Werken zur Ukraine.

„Ich bin sehr glücklich, das wir in so kurzer Zeit einen ganzen Raum zur Ukraine machen konnten, mit Kunstwerken, die erst vor wenigen Wochen in der Ukraine entstanden sind“, erklärt Organisatorin Löfmark dazu.

Die Arbeit des Künstlers, der bei Auktionen immer wieder beeindruckende Summen erzielt, ist häufig provokant. So auch, als er im Oktober 2018 bei einer Auktion sein Gemälde „Girl with Balloon“ teilweise schredderte. Eine Nachstellung dieses Gemäldes befindet sich im heilen und geschredderten Zustand in der Austellung.