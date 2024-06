Das Internet ist verrückt nach "Hot Rodent Men" - Was bedeutet das?

Die Generation Z steht offenbar auf "Hot Rodent Men". Doch ist es ein Kompliment, mit einem Nagetier verglichen zu werden?

WERBUNG

"Dad Bod"... "Babygirl"... "Short king"...

Im Internet trenden Begriffe, die im wahren Leben kaum gebraucht werden. Und jetzt gehen die "Hot rodent men" viral: "Heiße Nagetier-Männer".

Offenbar ist jeder, der in dieser Kategorie aufgeführt wird, im Moment sehr begehrt.

Was bedeutet dieses ungewöhnliche Kompliment und sollten wir uns Sorgen machen?

Was ist ein "Hot Rodent Man"?

Ein "Hot Rodent Man" - oder ein "sexy Rat Boyfriend", das sind die neuen Begriffe für die beliebtesten Männer im Internet.

Diese Kategorie scheint sich hauptsächlich auf Männer zu beziehen, die ein bisschen wie Mäuse oder Ratten aussehen.

Wenn man etwas tiefer gräbt, werden unkonventionell attraktive Männer beschrieben, die einige gemeinsame körperliche Merkmale zu haben scheinen:

schlank im Gegensatz zu muskulös

kantige Gesichtsstruktur

Leicht abstehende Ohren

Etwas eingefallene Augen

Ungepflegtes Haar

Blass - bis bleich.

Was ist mit der Persönlichkeit? Oder geht es nur um das Aussehen?

Meistens geht es um das Aussehen, aber mit der Körperlichkeit scheint eine bestimmte Stimmung verbunden zu sein, eine Äquivalenz, die besagt, dass ein Mann, der nicht stereotyp gut aussieht oder auf traditionelle Weise männlich ist (was auch immer das bedeutet), eine sichere Sache ist und sich weniger bedrohlich anfühlt. Und er könnte dir vielleicht ein Gedicht schreiben.

In diesem Sinne könnte ein Hot Rodent Man mit dem TikTok-Wahn des "Golden Retriever Boyfriend" verglichen werden, der jemanden beschreibt, der loyal und offen zärtlich ist.

Ansonsten ist dies wohl das Äquivalent der Generation Z zu dem, was Millennials als "Hipster" oder "Indie-Typ" bezeichnen würden.

Wer ist ein Hot Rodent Man?

Matty Healy von der Band 1975; Jeremy Allen White von The Bear; Barry Keoghan; der Filmcast von Challengers (Josh O'Connor und Mike Faist)... Im Grunde genommen eine Menge aktueller Männer, die nicht dem traditionellen Archetyp des Hollywood-Superstars entsprechen, die aber offensichtlich die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen.

Also, raus mit Chris Hemsworth und seinem konventionell perfekten Gesicht und durchtrainierten Körper, rein mit Adam Driver und der schlaksigen Hottie-Armee.

Josh O’Connor and Mike Faist Rebecca Cabage/Invision/AP

Was ist mit Timothée Chalamet?

Er ist einfach ein Engel. Lasst Thimothée Chalamet da raus. Verglichen mit den Maßstäben, die dieser junge Mann setzt, sind wir alle Nagetiere. Aber wenn man ihn in eine Schublade stecken muss, dann eher in die der Katzen.

Zurück zum Thema - Woher kommt diese neue Besessenheit?

Schwer zu sagen, aber es sieht so aus, als ob sie einem viralen Tweet aus dem Jahr 2023 zugeschrieben wird, in dem behauptet wird, dass Männer auf vier Arten attraktiv sein können: Adler attraktiv, Bär attraktiv, Hund attraktiv und Reptilien attraktiv.

Fühlen sich heiße Nagetier-Männer wohl?

Das muss hinterfragt werden. Es ist nicht gerade der schmeichelhafteste Begriff, und er lässt sie wie ein wissenschaftliches Experiment mit Ratten aussehen, das außer Kontrolle geraten ist.

Der Trend hat im Internet einige Kritik geerntet, vor allem, weil der Begriff wie ein zweideutiges Kompliment wirkt. Einige haben den Begriff als "weiße Mittelmäßigkeit" bezeichnet oder darauf hingewiesen, dass den Frauen keine mittelmäßigen Standards zugestanden werden. Das Model und die Schauspielerin Julia Fox betonte, dass sie sich wünschte, "dass sich Frauen denselben Luxus leisten könnten", und verwies auf die Doppelmoral in Bezug auf das Körperbild in den Medien und der Gesellschaft.

Müssen wir uns Sorgen über einen Hot Rodent Summer machen?

Nein, es ist alles in Ordnung. Es besteht kein Grund, die Klappe zu halten oder in Abwehrsprays gegen Ungeziefer zu investieren. Das ist nur der neueste Dating-Wahn der Generation Z, und auch das wird - wie der schwer fassbare Kosename "so babygirl" - vorübergehen.

Schließlich hat das Internet die Aufmerksamkeitsspanne einer besonders abgelenkten Mücke, und so wird es nicht lange dauern, bis die nächste flüchtige Obsession auftaucht. Wahrscheinlich wird es wieder ein seltsamer Vergleich mit Tieren sein, aber wenn es darum geht, Unterschiede zu feiern und zu zeigen, dass man nicht auf herkömmliche Weise gut aussehen muss, um als heiß geschätzt zu werden, dann können wir uns nicht beschweren.

WERBUNG

Diese viralen Begriffe, die die Attraktivität von Männern kategorisieren, neigen dazu, Eigenschaften, die traditionell als weniger attraktiv angesehen werden, zurückzuerobern - siehe: "Dad Bod" und "Short King" - es gibt also etwas zu feiern, wenn man eine Abweichung von traditionellen Männlichkeitsmerkmalen begrüßt.

Aber jetzt bereiten Sie sich erst einmal auf einen Hot Rodent Man Summer vor.

Und tragt Sonnenschutzmittel. Vor allem du, Hot Rodent Men - du und deine melaninarme Haut werden sie brauchen.