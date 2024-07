In der sonst so beschaulichen tschechischen Kurstadt Karlsbad herrscht reges Treiben, denn hier finden die 58. Internationalen Filmfestspiele statt. - Copyright EBU

Von Jiri Skacel

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Auf den 58. Filmfestspielen in Karlsbad hat es eine Sondervorführung des Films "Real" von Oleh Senzow gegeben. Senzow filmte einen Großteil des Materials zufällig in den Schützengräben, an der Front in der Ukraine.