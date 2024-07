Von Euronews mit AP

Der Sohn des reichsten Mannes Asiens veranstaltet eine extravagante Hochzeit - mit Stars wie Justin Bieber und Rihanna. So viel hat Justin Biebers Auftritt gekostet.

Weltberühmte Persönlichkeiten, Wirtschaftsmagnaten und Politiker sind am Freitag in der indischen Finanzmetropole Mumbai angekommen, um an der Hochzeit des jüngsten Sohnes von Mukesh Ambani, dem reichsten Mann Asiens, teilzunehmen.

Die Feierlichkeiten stehen ganz im Zeichen des schwindelerregenden Reichtums des Milliardärs.

Anant Ambani, 29, heiratet seine langjährige Freundin Radhika Merchant, 29, in einer Zeremonie, die von vielen als die Hochzeit des Jahres bezeichnet wird.

Die Feierlichkeiten finden im Ambani-eigenen Jio World Convention Centre und im Haus der Familie statt. Zu den Hochzeitsfeierlichkeiten wurden Popstars wie Rihanna und Justin Bieber eingeladen.

Vor der Hochzeit von Anant Ambani, dem Sohn des Milliardärs Mukesh Ambani, mit Radhika Merchant im Jio World Convention Centre in Mumbai. Rafiq Maqbool/AP

Die viertägigen Hochzeitsfeierlichkeiten begannen mit einer traditionellen Hindu-Hochzeitszeremonie, gefolgt von einem großen Empfang am Wochenende.

Auf der Gästeliste: Die ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair und Boris Johnson, der CEO von Saudi Aramco, Amin H. Nasser, die Kardashians, Adele, Lana Del Rey sowie Drake und David Beckham, wie lokale Medien berichteten.

Die Familie Ambani hat die Gästeliste nicht bestätigt.

Die Polizei hat über das Wochenende Verkehrsumleitungen rund um den Hochzeitsort eingerichtet, um den Zustrom von Gästen unter Kontrolle zu halten, die in die Millionenstadt Mumbai einfliegen werden, wo schwere Monsunregen in der vergangenen Woche zu Überschwemmungen und Flugausfällen geführt haben.

Der Vater des Bräutigams, Mukesh Ambani, 66, ist laut Forbes der neuntreichste Mann der Welt mit einem Nettovermögen von 116 Milliarden Dollar. Er ist auch der reichste Mensch in Asien. Seine Reliance Industries ist ein riesiges Konglomerat mit einem Jahresumsatz von über 100 Milliarden Dollar, dessen Unternehmen von der Petrochemie über Öl und Gas bis hin zu Telekommunikation und Einzelhandel reichen.

Die Familie Ambani besitzt unter anderem ein 27-stöckiges privates Wohnhaus in Mumbai im Wert von 1 Milliarde Dollar. Es verfügt über drei Hubschrauberlandeplätze, eine Garage für 160 Autos und ein privates Kino.

Ambanis Sohn Anant leitet die Expansion des Konglomerats in erneuerbare und grüne Energien. Außerdem leitet er ein 3.000 Hektar großes Tierrettungszentrum in Jamnagar im Bundesstaat Gujarat, der Heimatstadt der Familie.

Die Braut, Radhika Merchant, ist die Tochter des Pharmamagnaten Viren Merchant und Marketingdirektorin seines Unternehmens Encore Healthcare, wie die Vogue berichtete.

Ambanis Kritiker sagen, dass sein Unternehmen vor allem aufgrund politischer Verbindungen während der von der Kongresspartei geführten Regierungen in den 1970er und 80er Jahren und unter der Regierung des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi nach 2014 floriert hat. Sie sagen, der "Vetternkapitalismus" in Indien habe dazu beigetragen, dass bestimmte Unternehmen, wie das von Ambani, florieren.

Die Antilia-Villa, das Haus des Milliardärs Mukesh Ambani. Rajanish Kakade/AP

Die Feierlichkeiten der Familie Ambani sind üppig.

Die Familie veranstaltete eine dreitägige Hochzeitsparty für Anant, an der 1 200 Gäste teilnahmen, darunter frühere Staatsoberhäupter, Tech-Tycoons und Bollywood-Megastars. Dazu gehörten auch Auftritte von Rihanna, Akon und Diljit Dosanjh, einem Sänger aus Punjabi, der durch seinen Auftritt beim Coachella-Festival international bekannt wurde. Die Veranstaltung wurde auch von den Tech-Milliardären Mark Zuckerberg und Bill Gates besucht.

Die Familie nahm ihre Gäste auf eine dreitägige Kreuzfahrt von Italien nach Frankreich mit, auf der laut Medienberichten auch Katy Perry mit ihrem Hit "Firework" und Pitbull auftraten.

Im Rahmen der Feierlichkeiten organisierte die Familie am 2. Juli auch eine separate Massenhochzeit für mehr als 50 Gäste.

Justin Bieber trat vor Hunderten von Gästen bei einem privaten Konzert vor der Hochzeit auf, bei dem auch die Bollywood-Stars Alia Bhatt, Ranveer Singh und Salman Khan auftraten.

Berichten zufolge wurden Bieber für sein Engagement 10 Millionen Dollar gezahlt.

Ambani bereits 2018 für Schlagzeilen, als seine Tochter heiratete, weil Beyoncé bei den Feierlichkeiten vor der Hochzeit auftrat.