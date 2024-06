Traumfrau im Baumarkt gefunden: 6. Hochzeit von Richard Lugner (91)

Von Euronews mit AP, Der Standard

Jedes Jahr macht der Bauunternehmer "Mörtel" Lugner beim Wiener Opernball Schlagzeilen. An diesem Samstag hat der 91-Jährige zum sechsten Mal geheiratet.

"Sie ist die ideale Frau", das sagt der bekannte Wiener Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (91) laut STANDARD am Tag der Hochzeit über Simone Reiländer (42). Dass der Baumeister - wie Lugner in der österreichischen Presse genannt wird - seine Frau "Bienchen" nennt, gefällt ihr nicht so gut, wie der österreichische Prominente reumütig zugab.

Hochzeit live im TV übertragen

Die 42-jährige Braut weinte bei der Vermählung im Wiener Rathaus ein wenig, bevor es doch noch regnete. Bei der Hochzeit waren zahlreiche Medien an diesem Samstag in Wien dabei - und die Zeremonie wurde von einem Privatsender unter dem Titel "Mörtel traut sich" stundenlang live übertragen.

6. Ehefrau arbeitet im Baumarkt

Simone Reiländer arbeitet als stellvertretende Filialleiterin in einem Baumarkt - dort ist sie auch am Dienstag wieder. Flitterwochen gibt es zunächst mal keine, nur einige Nächte im Hotel - in getrennten Zimmern, weil Lugner, wie er selbst sagt, stark schnarcht. Die Frage, ob sie seine Traumfrau sei, bejaht der 91-Jährige.

Der frischgebackene Ehemann kann sich durchaus gut vorstellen, dass sie sein Wiener Einkaufszentrum Lugner City übernimmt, "wenn es mich nicht mehr gibt", wie Lugner in einem der zahlreichen Interviews vor der Heirat erklärte. Zwei ältere Kinder des Unternehmers sind bereits in andere Geschäftszweige des Vaters eingebunden.

Als Lugner 1961 zum ersten Mal heiratete, war seine neue Ehefrau noch lange nicht geboren. Ehefrau Nummer 5 war Cathy "Spatzi" Schmitz, ein ehemaliges Playboy-Modell, die Ehe wurde nach zwei Jahren 2016 geschieden.

Ob der Baumeister sein angetrautes "Bienchen" im kommenden Jahr statt einer Prominenten - wie im Februar Elvis-Witwe Priscilla Presley (79) - zum Opernball mitnimmt, bleibt abzuwarten.