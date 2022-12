Gegen illegale Migration: Brüssel plant Frontex-Personal im Westbalkan

Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex Union könnten im Rahmen eines Plans zur Eindämmung irregulärer Einreisen aus der Region bald an Nicht-EU-Grenzen im Westbalkan eingesetzt werden, kündigte die Europäische Kommission am Montag an.

„Die Zahl, die wir derzeit auf dem Westbalkan haben, liegt bei etwa 500 Mitarbeitern von Frontex, die bereits im Einsatz sind, aber heute sind sie nur an der Grenze zwischen den Westbalkan-Partnern und den EU-Außengrenzen im Einsatz“, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson gegenüber Reportern.

„Mit einem neuen Mandat wird es möglich sein, sozusagen auch intern zwischen zwei verschiedenen Westbalkan-Partnern zu entsenden“, sagte sie und fügte hinzu, es sei Sache von Frontex, über die erforderliche Anzahl zu entscheiden.

Diese Maßnahme ist Teil des Aktionsplans für den Westbalkan, der von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde, um dem Anstieg von Migranten entgegenzuwirken, die über den Westbalkan in die EU einreisen.

Laut Frontex-Daten wurden in den ersten 10 Monaten des Jahres mehr als 128.000 illegale Grenzübertritte in die EU über den Westbalkan registriert. Das entspricht einer Steigerung von 168 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.

„Risiko neuer Strecken“

Eine weitere Säule des Plans der Kommission, der einen Tag vor einem EU-Westbalkan-Gipfel in Albanien vorgestellt wurde, ist eine bessere Visaangleichung zwischen den Westbalkanstaaten und der EU, um sicherzustellen, dass ausländische Staatsangehörige, die ohne Visum in den Westbalkan kommen, dies in die EU weiterreisen.

Die meisten Westbalkanländer haben visafreie Vereinbarungen mit der EU. Johansson sagte, Serbien sei für solche Menschen der wichtigste Einreisehafen in die EU.

Serbien hat visumfreie Abkommen mit Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Weißrussland, Bolivien, China, Kuba, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Jamaika, Kirgisistan, Kuwait, Kasachstan, der Mongolei, Oman, Katar, Russland, Surinam und der Türkei.

Vor kurzem wurde der visumfreie Reiseverkehr mit Tunesien und Burundi eingestellt, und „sie haben versprochen, dasselbe zu tun, wenn es um Indien geht, und auch versprochen, sich weiter an andere Drittländer anzupassen“, sagte die Innenkommissarin.

„Aber alle Partner des Westbalkans weisen erhebliche Lücken auf, wenn es um die Angleichung der Visapolitik an die EU-Visumpolitik geht, und deshalb müssen sie in allen Westbalkanländern angegangen werden“, fügte sie hinzu.

Sie sagte Reportern auch, dass „mit einer stärkeren Ausrichtung in Serbien auch das Risiko bestehen könnte, dass neue Routen mit visumfreien Regimen in anderen Westbalkanländern eingeführt werden“.

Drei wichtige Gipfel

Die Visaangleichung wird voraussichtlich am Dienstag auf dem EU-Westbalkan-Gipfel in Tirana von den Staats- und Regierungschefs erörtert.

Auch die Angleichung an die Außen- und Sicherheitspolitik der EU einschließlich Sanktionsregelungen, eine Voraussetzung für den Beitritt zum Block, wird auf der Tagesordnung stehen.

Auch hier ist Serbien ein Ausreißer, der sich bisher geweigert hat, Russland wegen seines Krieges in der Ukraine restriktive Maßnahmen aufzuerlegen.

Der serbische Präsident Aleksander Vučić hat wegen eines Streits mit dem Kosovo damit gedroht, den erstmals in einem Westbalkanland abgehaltenen Gipfel zu boykottieren.

Der Gipfel findet Tage vor einem Brüsseler Treffen der EU-Innenminister statt, wo der Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina und die Visaliberalisierung für den Kosovo diskutiert werden.