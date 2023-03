EU-Strommarktreform: Was genau ist ein Differenzvertrag?

Der 20 Jahre alte Strommarkt der Europäischen Union steht vor einer Erneuerung.

Der Markt erlebte 2022 sein bisher schlechtestes Jahr, nachdem die Gaspreise außer Kontrolle geraten und die Stromrechnungen in untragbare Höhen gestiegen waren, was die europäischen Haushalte und Unternehmen in große finanzielle Bedrängnis brachte.

Für die Verwerfungen wurden der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Manipulation der Energielieferungen durch den Kreml verantwortlich gemacht, die zu weit verbreiteter Volatilität und ausufernder Spekulation führten.

Obwohl die Preise seither gesunken sind, ist die Krise immer noch latent vorhanden, und es gibt noch viele Fragezeichen hinsichtlich der Fähigkeit der EU, den nächsten Winter zu überstehen.

Um eine Wiederholung des Chaos von 2022 zu vermeiden, hat die EU-Kommission eine Reform des EU-Strommarktes vorgeschlagen und die Gesetzgeber aufgefordert, das Dossier mit höchster Priorität zu behandeln.

Bei der Reform handelt es sich jedoch nicht um eine grundlegende Überarbeitung, wie sie einige Länder wie Frankreich und Spanien gefordert haben, sondern um gezielte Änderungen der geltenden Vorschriften.

Eines der wichtigsten Elemente des Planentwurfs ist der sogenannte Differenzvertrag (CfD), eine Art langfristiger Vertrag, der in der gesamten EU als unterentwickelt gilt.

Im Vergleich dazu werden in Großbritannien seit 2014 CfDs vergeben.

Anders als ein kommerzieller Vertrag wird ein Differenzvertrag zwischen einem Stromerzeuger und einer staatlichen Behörde für einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren geschlossen. Die Unterzeichner handeln eine Spanne - oder einen Korridor - aus, innerhalb derer die Strompreise frei schwanken können.

Aber jetzt wird es interessant: Wenn die Marktpreise unter den Korridor fallen, muss der Staat den Erzeuger entschädigen, d. h. die wirtschaftlichen Verluste ausgleichen.

Überschreiten die Marktpreise hingegen den Korridor, kann der Staat die vom Erzeuger erwirtschafteten Mehreinnahmen abschöpfen und das zusätzliche Geld zur Unterstützung von Haushalten und Unternehmen verwenden.

Aus diesem Grund bezeichnet die EU-Kommission diese Differenzverträge als "zweiseitig", da sie sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Preisen greifen.

Umverteilungsinstrumente

Im Rahmen der vorgeschlagenen Reform werden zweiseitige CfDs für neue Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und Kernkraftwerke obligatorisch - allerdings nur, wenn Subventionen im Spiel sind.

Erneuerbare Energien erfordern oft hohe Vorabinvestitionen, um Geräte wie Windturbinen und Sonnenkollektoren und ihre Installation vor Ort zu bezahlen. Diese hohen Kosten können Investoren davon abhalten, in den Sektor der erneuerbaren Energien einzusteigen, insbesondere wenn sie das Gefühl haben, dass sich ihr finanzieller Beitrag nicht wie erwartet auszahlen wird.

Die Kommission argumentiert, dass Differenzverträge dazu beitragen können, zögernde Investoren zu überzeugen, da sie eine Garantie dafür bieten, dass die Einnahmen im Laufe der Zeit stabil und beständig bleiben.

CfDs sind jedoch nicht dazu gedacht, die Strompreise künstlich zu regulieren, sondern dienen lediglich als Umverteilungsinstrumente, um außergewöhnliche Preisschwankungen auf dem Markt auszugleichen.

"Nur in Zeiten von Energiekrisen braucht man einen zusätzlichen Schutz", sagte Bram Claeys, ein leitender Berater beim Regulatory Assistance Project (RAP), einer unparteiischen Organisation, die sich für den grünen Übergang einsetzt.

"(Bidirektionale) CfDs können eine Einkommensquelle für Regierungen bieten, um die Auswirkungen auf die Verbraucher zu mildern, wenn die Preise hoch sind."

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass CfDs staatliche Beihilfen darstellen, da die Regierungen den Erzeugern einen Ausgleich zahlen müssen, wenn die Strompreise sinken. Wenn sich dieser Ausgleich in die Länge zieht, können die Staatshaushalte unter Druck geraten und die Tragfähigkeit dieser Sonderregelungen in Frage stellen.

Deshalb empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, die CfDs mit einer "Begrenzung nach oben" zu versehen, um exorbitante Ausgleichszahlungen mit Steuergeldern zu verhindern.

Darüber hinaus fordert die Exekutive "Strafklauseln" für Erzeuger, die aus dem Vertrag aussteigen wollen, wenn sie sehen, dass ihre überschüssigen Einnahmen vom Staat vereinnahmt werden, bevor der Vertrag endet.