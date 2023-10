Im Angesicht der Hamas: Hat Europa die Palästinenser im Stich gelassen?

Als die Hamas die palästinensischen Parlamentswahlen im Januar des Jahres 2006 gewann, hatte Europa ein Problem. Wie kann mit einer als terroristisch eingestuften, aber demokratisch an die Regierung gewählten Organisation kooperiert werden?

Das Osloer Abkommen aus dem Jahr 1993 sollte den Grundstein für eine Zweistaatenlösung legen und damit für eine palästinensische Demokratie legen. Als die radikalislamische Hamas die Wahlen im Jahr 2006 gewann, hatte Europa ein Problem. Denn nun hielt eine als terroristisch betrachtete Gruppierung die demokratisch legitimierte Macht in Händen.

Der Westen boykottierte sofort die gewählte, von der Hamas geführte Regierung. Die Forderung: Die Hamas sollte Israel anerkennen und der Gewalt abschwören. Die Hamas weigerte sich und übernahm im Jahr 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen.

Seitdem ist die Europäische Union einer der größten Geldgeber für die Palästinenser im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland. Die EU ist bemüht, die örtliche Wirtschaft anzukurbeln, um der Armut entgegenzuwirken.

Dabei hat die EU jedoch eine strikte Politik des "Nicht-Kontakts" mit der Hamas verfolgt, indem sie sich weigerte, mit der militanten Gruppe in Kontakt zu treten. Die Hilfen für den Gazastreifen wurden etwa über UN-Organisationen auf den Weg gebracht.

In ihrer jüngsten Entscheidung verdreifachte die Europäische Kommission am Samstag ihre humanitäre Unterstützung für die Palästinenser auf 75 Millionen Euro. In der Zwischenzeit "überprüft" die Kommission rund 396 Millionen Euro an nicht ausgegebener Entwicklungshilfe, um sicherzustellen, dass kein EU-Geld versehentlich bei der Hamas gelandet ist.

Euronews hat mit zwei Experten gesprochen. Mit Blick auf die Entscheidung der EU, die Hamas zu isolieren, sind sie sich sehr uneins.

EU-Hilfe als "Rettungsanker" für Palästinenser

Für Dr. Matthew Levitt, Direktor des Reinhard-Programms für Terrorismusbekämpfung und Nachrichtendienste am Washingtoner Institut, war der Boykott der Hamas die einzig sinnvolle Reaktion auf den Wahlsieg der Gruppe.

"Die Menschen haben das Recht, zu wählen, wen sie wollen, aber das hat Konsequenzen", sagte Dr. Levitt gegenüber Euronews.

"Die Hamas war nie Teil der Lösung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die EU und ihre Verbündeten nach dem Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006 Kontakt zu deren Anführern hielten, aber es war für den Westen damals wichtig zu wissen, wie er mit Terroristen umgeht", fügte er hinzu.

Die fortgesetzte Hilfe der EU und ihrer westlichen Verbündeten war - und ist immer noch - eine Lebensader für die Palästinenser, da sie deren Grundbedürfnisse deckt, sagte Dr. Levitt.

Die EU stellt dem UNRWA, dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, jedes Jahr mindestens 82 Millionen Euro zur Verfügung und investierte allein im Jahr 2022 mehr als 145 Millionen Euro in die Entwicklungshilfe, um die Gehälter und Renten palästinensischer Beamter zu zahlen, in Krankenhäuser zu investieren und bedürftige Haushalte zu unterstützen.

Palästinenser bekommen Nahrungsmittel, die hier in Gaza-Stadt von den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt wurden, Mai 2021 John Minchillo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Dr. Tamet Qarmout, Leiter der Abteilung für öffentliche Verwaltung am Doha Institute for Graduate Studies, der für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in Gaza gearbeitet hat, ist jedoch der Ansicht, dass die EU-Hilfe auch dazu geführt hat, dass die Palästinenser weiterhin auf sich selbst angewiesen sind, während Israel dadurch von seiner Verantwortung entbunden wurde.

"Die Palästinenser wurden am Tropf der Hilfe gehalten, um zu überleben, obwohl sie eigentlich eine Operation zum Überleben brauchen. Aber niemand war bereit, diese Entscheidung für sie zu treffen", erklärte er.

Dr. Qarmout ist außerdem der Ansicht, dass Europa durch die Isolierung der Hamas den israelischen Interessen noch mehr verpflichtet ist und es Israel ermöglicht, den Friedensprozess kontinuierlich zu untergraben.

"Während großzügige Geber dem palästinensischen Volk zweifellos geholfen haben, haben sie auch den Preis für die israelische Besatzung gezahlt, und das hält die Besatzung auf zynische und traurige Weise aufrecht", fügte er hinzu.

"UN-Organisationen wurden ebenfalls zu Agenten des israelischen Sicherheitsapparats, gerieten aber auch unter immensen Druck, weil die Hamas sich dem Arrangement widersetzte", sagte er.

Dr. Qarmout sagte Euronews auch, die Hilfe sei zunehmend politisiert worden. Denn die UN-Hilfsorganisationen seien nach und nach unter Druck gesetzt worden "Informationen mit der Hamas zu teilen" über das, was in den Gazastreifen geliefert wird und was ihn wieder verlässt.

"Die Schlüsselfrage, die sich Europa damals stellen musste, war, wie man die Hilfe effektiv nutzen kann, um sicherzustellen, dass beide Parteien den Friedensprozess respektieren, und zwar auf beiden Seiten. Aber die Diskussion wurde in der europäischen Politik nie eröffnet, als wäre sie ein Tabu", fügte er hinzu.

Ehemalige europäische Staats- und Regierungschefs, darunter der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, haben in der Vergangenheit ihr Bedauern über die Entscheidung zum sofortigen Boykott der Hamas im Jahr 2007 geäußert und erklärt, die internationale Gemeinschaft hätte die militanten Islamisten in einen Dialog einbinden müssen.

Sabotage der Hilfe möglich

Dr. Levitt meint jedoch, dass der Westen der Hamas gegenüber klare Grenzen setzen müsse.

Seiner Meinung nach sollte die EU zwar in erster Linie dafür sorgen, dass die lebenswichtige humanitäre Hilfe weiterhin den Gazastreifen erreicht, aber sie sollte auch die mögliche Umleitung von Geldern an die Hamas untersuchen.

"Es gibt seit langem Probleme mit der Umleitung von Hilfsgeldern für die Palästinenser, insbesondere von EU-Hilfsgeldern", sagte Dr. Levitt, "die Realität ist, dass die Hamas den Gazastreifen kontrolliert, und daher muss man davon ausgehen, dass ein Teil der Hilfsgelder fehlgeleitet wird. Die Möglichkeit, die Gelder umzuleiten oder abzuschöpfen, ist real.

"Es gibt sehr gute Gründe, die Art und Weise, wie die Hilfe geleistet wird, zu überdenken, aber nicht, ob die Hilfe überhaupt geleistet werden sollte", fügte er hinzu.

Mitglieder des Europäischen Parlaments haben in den letzten Jahren ihre Besorgnis über die mögliche Abzweigung von europäischen Geldern durch die Hamas zum Ausdruck gebracht. In einer schriftlichen Anfrage an die Europäische Kommission aus dem Jahr 2021 fragte der schwedische Abgeordnete Charlie Weimers, ob EU-Gelder in Höhe von 1,7 Millionen Euro für die Islamische Universität Gaza (IUG) - die enge und gut dokumentierte Verbindungen zur Hamas hat - den Anti-Terrorismus-Verpflichtungen der EU zuwiderlaufen.

In ihrer Antwort sagte die damalige EU-Bildungskommissarin Mariya Gabriel, die Kommission habe die Finanzhilfevereinbarungen mit der IUG im Jahr 2021 gekündigt, nachdem diese sich geweigert hatte, einer Klausel zuzustimmen, die besagt, dass die Begünstigten keine Verbindung zu Personen haben dürfen, die auf der EU-Liste der restriktiven Maßnahmen stehen.

Letzte Woche haben die israelischen Streitkräfte die IUG aus der Luft angegriffen und behauptet, dass die Gebäude als "Trainingslager" für Hamas-Kämpfer genutzt würden.

Dr. Qarmout sagt jedoch, dass trotz dieser Behauptungen "kein Fitzelchen" an Beweisen oder nachrichtendienstlichen Erkenntnissen vorgelegt wurde, um die Behauptung zu belegen, dass EU-Gelder von der Hamas abgezweigt werden. Es gebe allerdings Beweise dafür, dass Israel von Gebern finanzierte Projekte in den palästinensischen Gebieten ins Visier nehme.

Ein palästinensischer Junge in einer Schule der Vereinten Nationen, nachdem sein Zuhause durch israelische Luftschläge im Jahr 2021 zerstört worden ist. Khalil Hamra/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Im Jahr 2021 wurde klar: Israelische Kräfte zerstörten zunehmend Teile der palästinensischer Infrastrukturen, darunter auch EU-finanzierte Projekte. Daraufhin reisten Vertreter der EU und des Vereinigten Königreichs in die betroffenen Gemeinden im Westjordanland.

In einer Erklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) aus dem Jahr 2021 heißt es, dass in diesem Jahr 150 von Gebern finanzierte Gebäude von den israelischen Behörden zerstört wurden, wodurch 656 Menschen, darunter 359 Kinder, im Westjordanland vertrieben wurden.

Israel hat während der Konflikte, einschließlich des 11-tägigen Krieges im Jahr 2021, auch Wasserbrunnen und Pipelines angegriffen, obwohl viele Wasserprojekte von ausländischen Gebern unterstützt wurden.

Obwohl die EU wiederholt Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser sowie gezielte Bombardierungen wichtiger palästinensischer Infrastrukturen verurteilt hat, hat sie nie untersucht, wie Israel die eigenen Entwicklungsprojekte der EU in der Region absichtlich untergraben haben könnte.

Am Montag kündigte die Europäische Kommission an, sie werde ihre Bemühungen um Hilfe für den Gazastreifen verstärken, indem sie humanitäre Hilfsgüter der UNESCO nach Ägypten fliegen lässt, während die internationalen Bemühungen um die Öffnung humanitärer Korridore weitergehen.