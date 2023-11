EU-Kommission könnte 10 Milliarden Euro für Ungarn demnächst freigeben

Die Europäische Kommission bereitet sich darauf vor, im nächsten Monat eine Entscheidung zu treffen, die bis zu 10 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln für Ungarn freigeben könnte, dem diese Mittel wegen anhaltender Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit verweigert wurden.

Der Schritt erfolgt, nachdem Ungarn Anfang Mai eine Reform zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und zur Einschränkung des politischen Einflusses auf die Gerichte verabschiedet hat, die mit den "Super-Meilensteinen" übereinstimmt, die die Kommission letztes Jahr im Bereich der Justiz festgelegt hatte.

Bei den "Super-Meilensteinen" handelt es sich um eine Reihe politischer und gesetzgeberischer Ziele, die Ungarn erfüllen muss, um die Freigabe der eingefrorenen Kohäsionsmittel in Höhe von 21,7 Milliarden Euro zu erreichen und Zugang zu seinem Konjunkturprogramm zu erhalten, das 10,4 Milliarden Euro an Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen vorsieht.

Insgesamt muss Ungarn 27 "Super-Meilensteine" sowie vier "horizontale Voraussetzungen" erfüllen, die sich in einigen Fällen überschneiden.

Die im Mai gebilligte Justizreform wird als zufriedenstellend genug angesehen, um bis zu zehn Milliarden Euro der blockierten Kohäsionsfonds freizugeben, auch wenn einige noch ausstehende Details noch fein abgestimmt werden müssen, so EU-Beamte, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit anonym bleiben wollten.

Zusätzliche 500 Millionen Euro könnten auf dem Tisch liegen, auch wenn der endgültige Betrag noch nicht feststeht.

"Wir haben einen langen Weg zurückgelegt", sagte ein EU-Beamter, "wir haben wichtige Reformen gesehen, die zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz in Ungarn beitragen. Aber wir müssen die Auswirkungen dieser Reformen vor Ort beobachten."

Es wird erwartet, dass die Kommission die Entscheidung über die zehn Milliarden Euro, die kein grünes Licht von den Mitgliedstaaten benötigen, irgendwann vor dem 15. Dezember treffen wird, fast ein Jahr nach dem ursprünglichen Beschluss, die Zahlungen einzustellen.

Damit wären 11,7 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln fest blockiert, einschließlich der 6,3 Milliarden Euro, die im Rahmen des so genannten "Konditionalitätsmechanismus" wegen Bedenken in Bezug auf das öffentliche Auftragswesen und Interessenkonflikte eingefroren wurden.

Der Rest der Gelder ist unter anderem für Themenbereiche wie das Recht auf akademische Freiheit (2 Milliarden Euro) und den Schutz der Rechte von LGBTQ+ (600 Millionen Euro) bestimmt.

Ungarn ist weit davon entfernt, auf diesen Geldtopf zugreifen zu können, da es "nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat", so ein EU-Beamter.

Es wird auch keine Entscheidung über das 10,4-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm erwartet, abgesehen von den 920 Millionen Euro, die in den kommenden 12 Monaten zur Ankurbelung von Energieprojekten freigegeben werden sollen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der die anderen EU-Staats- und Regierungschefs mit der ausgiebigen Nutzung seines Vetorechts gegen sich aufgebracht hat, hat den jahrelangen Stillstand als "finanzielle Erpressung" bezeichnet.

"Natürlich werden die paar Euro, die sie uns schulden, eingetrieben", sagte er in einer Rede diesen Monat.

Die Entscheidung der Kommission wird in einer politisch aufgeladenen Atmosphäre getroffen: Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am 14. und 15. Dezember in Brüssel zusammen, um über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und die Bereitstellung weiterer finanzieller Unterstützung für das vom Krieg zerrüttete Land zu beraten.