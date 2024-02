Das Kleingedruckte des 65-Milliarden-Haushalts der EU

Die Europäische Union könnte ihren gemeinsamen Haushalt bald um 64,5 Milliarden Euro aufstocken. Doch das Kleingedruckte hat es in sich.

WERBUNG

Die Aufstockung war monatelang Gegenstand heftiger Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten, die mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament alles daran setzten, ihre Wunschliste zu erfüllen.

Die Verhandlungen begannen im Juni, kurz nachdem die Europäische Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hatte, und gipfelten in einem außerordentlichen Gipfel am 1. Februar, auf dem Viktor Orbán unter dem enormen Druck seiner Amtskollegen sein monatelanges Veto aufhob.

"Wir hatten sicherlich einige schwierige Entscheidungen zu treffen, aber wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt", sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen nach dem Treffen.

Nachdem die Blockade überwunden war, wurde eine neue Zahl bekannt: Der Haushalt der Europäischen Union für den Zeitraum 2021-2027 in Höhe von 2.018 Milliarden Euro zu laufenden Preisen (einschließlich 806,9 Milliarden Euro für den Konjunkturfonds COVID-19) wird bis zum Ende des Zeitraums um 64,6 Miiliarden Euro aufgestockt.

Die politische Einigung stellt eine erhebliche Verschlechterung gegenüber der von der Kommission ursprünglich geplanten Aufstockung um 98,8 Milliarden Euro dar.

Die Exekutive argumentierte, die öffentlichen Kassen seien durch die wirtschaftlichen Schockwellen der Pandemie, den Einmarsch Russlands in der Ukraine, die Energiekrise, die Rekordinflation und die verheerenden Naturkatastrophen erschöpft, so dass der Haushalt keine finanzielle Flexibilität habe, um auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.

Der 98,8-Milliarden-Euro-Entwurf stieß jedoch von Anfang an auf den heftigen Widerstand der Mitgliedstaaten, die gezwungen gewesen wären, mehr als 65 Milliarden Euro an neuen Beiträgen zu leisten. Steigende Zinssätze, schleppendes Wachstum und sinkende Einnahmen machten die Vorstellung, einen solchen Scheck an Brüssel auszustellen, umso unerträglicher.

Die Diplomaten feilschten hart darüber, wie man das frische Geld auf das absolute Minimum reduzieren könnte, und spielten eine Art Mix-and-Match-Spiel, um die Lücken zu schließen.

Was ist also neu und was ist alt an der Aufstockung des Haushalts? Schauen wir uns die Zahlen an.

Ukraine-Fazilität: 50 Milliarden Euro

Die Aufstockung der Hilfe für die Ukraine ist der eigentliche Grund für den überarbeiteten Haushalt. Tatsächlich war dies der einzige Posten, den die Staats- und Regierungschefs unangetastet ließen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die EU die Ukraine-Fazilität einrichten, um dem kriegsgebeutelten Land zwischen 2024 und 2027 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um die Wirtschaft des Landes am Leben zu erhalten und wichtige Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und Sozialschutz zu sichern.

Die Fazilität umfasst 17 Milliarden Euro in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und 33 Milliarden Euro in Form von zinsgünstigen Darlehen, d. h. die Mitgliedstaaten werden nur erstere subventionieren. Das Geld für die Darlehen wird von der Kommission auf den Märkten aufgenommen und später von der Ukraine zurückgezahlt.

Brüssel wird die Fazilität schrittweise auszahlen, um eine zuverlässige und vorhersehbare Finanzierung zu gewährleisten.

Im Gegenzug wird Kiew aufgefordert, Strukturreformen und Investitionen zur Verbesserung der öffentlichen Verwaltung, der verantwortungsvollen Staatsführung, der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptions- und Betrugsbekämpfung durchzuführen - alles Dinge, die dem Land helfen können, sein EU-Beitrittsgesuch voranzubringen.

Als kleines Zugeständnis an Viktor Orbán, der sich als einziger lange gegen die Ukraine-Hilfe ausgesprochen hat, werden die Staats- und Regierungschefs jedes Jahr eine Debatte führen, um die Umsetzung der Fazilität zu bewerten, aber diese Diskussion auf hoher Ebene wird nicht Gegenstand einer Abstimmung (oder eines möglichen Vetos) sein.

"Falls erforderlich", so die Vereinbarung, können die Staats- und Regierungschefs die Kommission auffordern, das Paket in zwei Jahren zu überprüfen.

Wenn sich die Mitgesetzgeber zügig auf die der Fazilität zugrunde liegende Verordnung einigen, wird Brüssel Kiew Anfang März die erste Tranche zukommen lassen.

Migrationssteuerung: 9,6 Milliarden Euro

Dieser Finanzrahmen hat die Verhandlungen fast unbeschadet überstanden, und es ist leicht zu erkennen, warum: Die Steuerung der Migration ist eine wichtige Priorität, die von allen Ländern geteilt wird, insbesondere von denen in Südeuropa, die die Hauptlast der irregulären Einreisen tragen.

WERBUNG

Die Kommission hatte ursprünglich 12,5 Milliarden Euro gefordert, um die Ausgaben für Grenzkontrollen, die Beziehungen zu den westlichen Balkanländern und die Aufnahme von Millionen syrischer Flüchtlinge in der Türkei, Syrien, Jordanien und dem Libanon zu decken.

Die Exekutive erklärte, dass das zusätzliche Geld benötigt werde, um die Ziele des Neuen Pakts zu Migration und Asyl zu verwirklichen, der eine umfassende Reform der Migrationspolitik der EU vorsieht, die kurz vor der Ziellinie steht.

Die Staats- und Regierungschefs stimmten mehrheitlich zu und bewilligten 9,6 Milliarden Euro: "Migration ist eine europäische Herausforderung, die eine europäische Antwort erfordert", heißt es in der Vereinbarung.

Neue Technologien: 1,5 Milliarden Euro

Die EU ist entschlossen, im Verdrängungswettbewerb um Spitzentechnologien eine führende Rolle zu spielen. Dafür braucht sie Geld - eine Menge Geld.

Die Kommission hat - in Erfüllung eines großen Versprechens von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - die Plattform Strategische Technologien für Europa (STEP) ins Leben gerufen, um avantgardistische Projekte zu finanzieren und Hightech aus der EU zu fördern. STEP sollte allen Mitgliedstaaten, von den reichsten bis zu den ärmsten, den Zugang zu dringend benötigter Liquidität zu gleichen Bedingungen ermöglichen.

WERBUNG

Von der Leyen forderte ursprünglich zehn****Milliarden Euro für STEP, um laufende Programme wie InvestEU und den Innovationsfonds zu verstärken. Die Staats- und Regierungschefs lehnten diese Idee jedoch ab und stellten nur einen bescheidenen Teil zur Verfügung: 1,5 Milliarden Euro zur Stützung des Europäischen Verteidigungsfonds (EEF).

Unvorhergesehene Krisen: 3,5 Milliarden Euro

Seit den ersten Tagen des Jahres 2020 ist die Union von einer Krise nach der anderen heimgesucht worden. Von einer tödlichen, durch die Luft übertragenen Krankheit bis hin zu Überschwemmungen und Bränden, die unsägliches Unheil angerichtet haben, hatte Brüssel Mühe, sein knappes Budget an die immer länger werdende Liste der Ausgaben anzupassen.

In ihrem ursprünglichen Vorschlag forderte die Kommission 2,5 Milliarden Euro zur Aufstockung der Solidaritäts- und Soforthilfereserve, die bei größeren Naturkatastrophen zum Einsatz kommt, und drei Milliarden Euro für das Flexibilitätsinstrument, das, wie der Name schon sagt, für jede Art von kritischer Situation genutzt werden kann.

Trotz der sich verschlimmernden Auswirkungen des Klimawandels und eines starken diplomatischen Vorstoßes Griechenlands, das von den Waldbränden schwer getroffen wurde, gingen die Staats- und Regierungschefs nicht bis zum Äußersten: In ihrer Vereinbarung sind 1,5 Milliarden Euro für die Soforthilfe und zwei****Milliarden Euro für das Flexibilitätsinstrument vorgesehen.

Zinszahlungen: Null

Infolge der oben genannten Krisen musste die EU bei der gemeinsamen Kreditaufnahme aufs Gaspedal treten, insbesondere für den Aufbau des Konjunkturprogramms COVID-19.

WERBUNG

Der 800-Milliarden-Euro-Plan, der bis zum Jahr 2026 laufen wird, ist mit erheblichen Zinszahlungen verbunden, die drastisch anschwollen, als die Inflation zweistellig wurde und die Europäische Zentralbank mit aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen reagierte.

Angesichts der hohen Rechnung hat die Kommission die Mitgliedstaaten aufgefordert, 18,9 Milliarden Euro für die Haushaltsüberprüfung bereitzustellen - ein Betrag, der sofort für Aufsehen sorgte. (Der Betrag zur Deckung der Mehrkosten ist variabel und wird derzeit auf 15 Milliarden Euro geschätzt).

Schließlich entschieden sich die Staats- und Regierungschefs für einen dreistufigen "Kaskadenmechanismus": Zunächst wird das Geld aus den bestehenden Rückstellungen des Konjunkturfonds stammen. Sollte dies nicht ausreichen, wird Brüssel Mittel aus leistungsschwachen Programmen und dem Flexibilitätsinstrument abziehen. Wenn das immer noch nicht ausreicht, wird in einem dritten Schritt ein Instrument geschaffen, das durch die Aufhebung von Mittelbindungen finanziert wird, d. h. durch Finanzmittel, die nicht ausgegeben oder gestrichen wurden.

Erst wenn all diese Maßnahmen fehlgeschlagen sind, wird die Kommission berechtigt sein, die Mitgliedstaaten um direkte Beiträge zu bitten.

Umschichtungen: 10,6 Milliarden Euro

Die oben genannten Zahlen ergeben eine Gesamtsumme von 64,6 Milliarden Euro, aber es gibt einen Haken: Die Länder werden nur 21 Milliarden Euro bereitstellen. Wie ist das möglich?

WERBUNG

Neben den 33 Milliarden Euro an Darlehen aus der Ukraine, an denen die Kommission und Kiew beteiligt sind, haben die Mitgliedstaaten beschlossen, 10,6 Milliarden Euro aus laufenden EU-Initiativen umzuschichten: 4,6 Milliarden Euro aus Global Europe, 2,1 Milliarden Euro aus Horizon Europe, 1,3 Milliarden Euro aus der Unterstützung für vertriebene Arbeitnehmer, 1,1 Milliarden Euroaus dem Landwirtschafts- und Kohäsionsfonds, eine Milliarde Euro aus EU4Health und 0,6 Milliarde Euro aus einer Sonderreserve zur Abfederung der Brexit-Störungen.

Ein hochrangiger Kommissionsbeamter, der anonym bleiben wollte, sagte, die Kürzungen bei Horizont Europa, dem Vorzeige-Forschungsprogramm der EU, und bei EU4Health seien unglücklich und "schwer zu schlucken".

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für uns unmöglich zu sagen, was dies in der Praxis bedeuten wird", sagte der Beamte über die potenziellen Auswirkungen des 10,6-Milliarden-Euro-Umschichtungsschubs.

Im Falle von EU4Health entspricht der Kürzungsbetrag etwa 27 Prozent der Mittel, die in dem vor weniger als vier Jahren als Reaktion auf die Pandemie eingerichteten Finanzrahmen verblieben sind. Die geforderten Änderungen sowohl an Horizon als auch an EU4Health werden wahrscheinlich das Europäische Parlament verärgern, das die Haushaltsüberprüfung mit genehmigen muss.

"Dies ist nicht einfach", fügte der hohe Beamte hinzu. Aber wir werden uns strikt an die Entscheidungen des Gesetzgebers halten".