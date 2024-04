Exklusiv. Michel zu Iran-Israell: "Hoffe, das ist das Ende der Geschichte"

Der Präsident des Europäischen Rates hofft, dass der offensichtliche israelische Vergeltungsschlag der letzte in der jüngsten Eskalation mit dem Iran sein wird und glaubt, dass die nächsten "Stunden und Tage" entscheidend sein werden.

EU-Ratspräsident Charles Michel sprach exklusiv mit Euronews, Stunden nachdem der Iran seine Luftabwehr in der Nähe der Stadt Isfahan aktiviert hatte. Ein mutmaßlicher Vergeltungsangriff Israels, ein weiterer Schritt über eine rote Line, der die Angst vor einem größeren regionalen Konflikt schürt.

Sechs Tage zuvor hatte der Iran in seinem ersten direkten Angriff auf israelisches Gebiet rund 300 Drohnen sowie Marschflugkörper und ballistische Raketen abgeschossen. Das geschah kurz nach einem israelischen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem sieben Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde getötet wurden.

Die Regierung in Teheran spielt den Angriff herunter. Von den zuständigen Regierungsbehörden heißt es, dass es keine "unmittelbaren" Pläne für weitere Vergeltungsmaßnahme gebe.

Waren nur Drohnen oder auch Rakten im Spiel?

"Was wichtig ist, ist die Intensität der Reaktion", so Charles Michel. "Es ist sehr wichtig, in den nächsten Tagen zu beobachten, ob es tatsächlich möglich ist, zu einer stabileren Situation zurückzukehren und weitere Risiken und Spannungen zu vermeiden." "Ich möchte sehr vorsichtig und umsichtig sein, aber ich hoffe aufrichtig, dass das, was passiert ist, (...) das Ende dieser Geschichte ist", fügte er hinzu.

Die Angriffe vom Freitag, die sich gegen ein Nuklearzentrum und einen großen Luftwaffenstützpunkt richteten, wurden nach Angaben von US-Beamten von Israel gestartet, doch gibt es widersprüchliche Berichte über Art und Umfang der Offensive. Teheran behauptet, es habe sich um einen Drohnenangriff gehandelt, der von iranischem Territorium aus gestartet wurde, während die USA behaupten, es seien Raketen im Spiel gewesen.

Der Vorfall hat den Westen überrumpelt, denn Berichten zufolge wollte die Regierung von Benjamin Netanjahu erst nach dem jüdischen Pessach-Fest mit einem Gegenschlag beginnen.

Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kriegskabinetts

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, meldete sich am Freitagmorgen in den sozialen Medien mit einem einzigen Wort: "schwach". Die Provokation deutet auf tiefe Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kriegskabinetts von Netanjahu über das erforderliche Ausmaß und die Intensität der israelischen Reaktion auf den Angriff vom Samstag in Teheran hin.

Auf die Äußerungen Ben-Gvirs angesprochen, sagte Michel: "Ich nehme an, es gibt eine politische Debatte innerhalb der israelischen Regierung. Es handelt sich um eine Koalition, in der Diskussionen stattfinden und Entscheidungen getroffen werden.

"Aber wir haben eine Verantwortung, weil wir ein Freund Israels sind (...), Ratschläge zu geben und ihnen zu sagen, was wir denken", fügte er hinzu.

Iran isolieren, Fokus auf Gaza behalten

In seinem Interview mit Euronews rief Michel auch dazu auf, dass die iranisch-israelischen Spannungen nicht von der anhaltenden humanitären Tragödie im Gazastreifen ablenken dürfen. Er wiederholte die gemeinsame Forderung der EU-Staats- und Regierungschefs nach einem Waffenstillstand und ungehindertem Zugang für humanitäre Hilfe sowie nach der sofortigen Rückkehr der israelischen Geiseln, die seit dem 7. Oktober von der Hamas festgehalten werden.

Der Präsident versprach außerdem, dass die EU rasch Sanktionen gegen das iranische Regime verhängen werde, um dessen Fähigkeit, Anschläge wie den vom vergangenen Samstag zu verüben, weiter einzuschränken.

Brüssel will die derzeitigen Sanktionen gegen iranische Drohnentechnologie, auch bekannt als unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), die Teheran an Russland verkauft, um seine Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu unterstützen, auf die Produktion von Raketen und die Deckung seiner Stellvertreter in der Region ausweiten.

Die vom Iran unterstützte militante Gruppe Hisbollah hat seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen häufig die Nordgrenze Israels zum Libanon beschossen. Irans Stellvertreter im Jemen, die Houthis, haben ebenfalls Schiffe westlicher und israelischer Reedereien im Roten Meer sabotiert.

Die EU könnte auch den rechtlich schwierigeren Prozess in Angriff nehmen, das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) auf die schwarze Liste der terroristischen Organisationen zu setzen.

Der Block bewegt sich langsamer als andere westliche Partner, wobei die USA und das Vereinigte Königreich am Donnerstag weitere Sanktionen gegen den Iran koordinierten.

"Die Sanktionen haben keine unmittelbare Wirkung", räumte Michel ein, "aber wir wollen ein Signal an den Iran senden, dass wir dieses Verhalten nicht akzeptieren.

"Dieses Verhalten ist eine Bedrohung für die Stabilität in der Region (...) Aber es ist auch eine Bedrohung für uns. Wir sehen, wie der Iran Stellvertreter wie die Houthis einsetzt und damit die Sicherheit im Seeverkehr gefährdet", fuhr er fort, "und das hat Auswirkungen auf internationaler Ebene, auch in Bezug auf die Lieferketten."