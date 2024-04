Ein Arbeiter verpackt während einer von der Regierung organisierten Reise für ausländische Journalisten in Aksu in Chinas Xinjiang Baumwollgarnspulen in einer Textilfabrik. - Copyright Mark Schiefelbein/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Copyright Mark Schiefelbein/Copyright 2021 The AP. All rights reserved