EU-Wahlergebnisse kurz vor Schließung der Wahllokale offen

Hunderte Millionen Europäer wählen 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments, wobei die Unterstützung für die Rechtspopulisten zunimmt.

Im Laufe des Tages werden die ersten Ergebnisse der EU-Wahlen erwartet - eine Abstimmung, die die pro-europäische Mehrheit im Europäischen Parlament zu schwächen droht.

Nach vier Tagen der Abstimmung werden die ersten Hochrechnungen für die neue Legislativkammer nach 20 Uhr veröffentlicht, und erneut nach 23 Uhr, wenn die Wahllokale in Italien schließen.

Bis dahin könnten aber noch Schätzungen aus einzelnen Ländern eintrudeln - und dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen eintreffen.

Niederland hat Rechts gewählt

In Ländern wie den Niederlanden wurde am Donnerstag gewählt - und die Wahlumfrage deutet darauf hin, dass die PVV-Partei von Geert Wilders sieben Sitze erringen wird, was einen in früheren Umfragen vorhergesagten Schwenk hin zu den euroskeptischen rechten Parteien bestätigt.

Dieser Umschwung war nicht so extrem, wie einige erwartet hatten, so dass das Bündnis aus Grüner, Linker und Labour Party, dem die Wahlumfrage acht niederländische Sitze im Europäischen Parlament voraussagt, einen Sieg erringen konnte.

Wilders' Ergebnis ist jedoch ein großer Sprung von dem einen Abgeordneten, den die Partei derzeit im Europäischen Parlament hat. Daher scheint es auf jeden Fall ein Vorbote für große Zugewinne der extremen Rechten zu sein.

Weltweit größte demokratische Wahl

Mit rund 373 Millionen Wählern aus 27 EU-Mitgliedstaaten - darunter zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige - handelt es sich um die weltweit größte demokratische Wahl mit mehreren Staaten.

Die Ergebnisse entscheiden darüber, welche 720 Abgeordneten des Europäischen Parlaments in den nächsten fünf Jahren über die EU-Gesetzgebung beraten dürfen.

Die Wahl findet nach fünf turbulenten Jahren statt, die von der Covid-19-Pandemie und der Invasion in der Ukraine geprägt waren - ganz zu schweigen von den steigenden Lebenshaltungskosten, die für die Wähler zur Hauptsorge wurden.

Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die Rechtsextremen in den wichtigsten Ländern an erster Stelle stehen werden, darunter Wilders in den Niederlanden und Marine Le Pens Rassemblement National in Frankreich.

Die Umfragen sagen auch eine Schwächung des pro-europäischen Establishments voraus, wobei sich die Wähler gegen Parteien wie den liberalen französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die deutschen Grünen wenden, die derzeit Teil der Koalitionsregierung von Olaf Scholz sind.

Der Wahlkampf verlief nicht ohne Kontroversen. Der Europaabgeordnete Maximilian Krah trat von seiner Führungsrolle bei der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland zurück, nachdem ihm ein Fauxpas unterlaufen war, bei dem er die paramilitärische Gruppe der Nazi-SS zu verteidigen schien.

In Ungarn fand anlässlich der Wahlen die erste Fernsehdebatte seit 18 Jahren statt - und der neue Kandidat Péter Magyar bedroht die Macht des zunehmend autoritären Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Kommende Aufgaben

Eine der ersten Aufgaben der Abgeordneten wird es sein, den Kandidaten für die Leitung der Europäischen Kommission zu bestätigen. Die amtierende Präsidentin Ursula von der Leyen hofft, eine zweite Amtszeit zu erhalten.

Die Dynamik der Wahlen könnte diese Aufgabe erschweren, da Umfragen auf eine Schwächung der Koalition hindeuten, die sie 2019 knapp unterstützte - damals erhielt sie 383 Stimmen, nur sieben mehr als sie benötigte.

Keine einzelne Partei hat eine Mehrheit im Europäischen Parlament, und Abstimmungen werden oft von Thema zu Thema entschieden, indem eine Koalition gefunden wird, die über die erforderliche Mehrheit verfügt.

Das Parlament wird seit jeher von den beiden großen Fraktionen, der Europäischen Volkspartei (Mitte-Rechts) und den Sozialisten (Mitte-Links), dominiert.

Die beiden verloren ihre gemeinsame Mehrheit bei den Wahlen 2019 und mussten seitdem informelle Allianzen mit Parteien wie den Grünen und den Liberalen eingehen - und Umfragen zufolge ist es unwahrscheinlich, dass sie sie 2024 wiedererlangen.

Die Europaabgeordneten werden auch die Möglichkeit haben, neue Gesetzesvorschläge zu ändern oder abzulehnen. So wird das Schicksal des EU Green Deal, eines ehrgeizigen Gesetzespakets zur Senkung der Kohlenstoffemissionen, auf dem Spiel stehen.

Jedem Land wird eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten zugeteilt, die sich nach der Bevölkerungszahl richtet - von 96 in Deutschland bis zu jeweils sechs in Zypern, Malta und Luxemburg.

Zum ersten Mal seit Beginn der Direktwahlen im Jahr 1979 wird das Vereinigte Königreich nicht mitgezählt - seine 73 Abgeordneten werden nach dem Brexit im Februar 2020 ausscheiden.