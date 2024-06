Von Giorgia Orlandi

Die Staats- und Regierungschefs besprechen am zweiten Tag des Gipfels vor allem das Thema Migration. Außerdem hat Papst Franziskus als erster Papst jemals beim G7-Gipfel gesprochen.

Die G7-Staats- und Regierungschefs haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen, um ein Darlehen in Höhe von 46 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine zu sichern. Diese Vereinbarung wurde bereits als "historisch" bezeichnet.

Die gemeinsame Anstrengung, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu zeigen, dass die führenden Industrienationen der Welt an der Seite der Ukraine stehen, war auch die Motivation, die hinter dem am Donnerstag unterzeichneten langfristigen Abkommen zur Stärkung der ukrainischen Verteidigungskräfte gegen die russische Invasion stand.

"Es ist ein starkes Signal, das wir an Putin senden und ihm zeigen, dass er nicht gewinnen kann", sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Rande des Gipfels in einem Gespräch mit der Presse.

Neben der Ukraine stand am Donnerstag auch der Nahe Osten im Mittelpunkt: Die Gruppe der Sieben forderte die Hamas auf, das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren und die Freilassung aller Geiseln zu verlangen.

Italienischen Medienberichten zufolge wird in den Schlussfolgerungen des Gipfels auch Israel aufgefordert, das Völkerrecht zu respektieren und "von einer umfassenden Offensive auf Rafah abzusehen".

Zweiter Tag: Afrika, China und künstliche Intelligenz

Am ersten Tag des ersten großen internationalen Gipfels, den Giorgia Meloni seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 ausrichtete, drehten sich die Gespräche auch um Afrika.

Am Ende der ersten Sitzungsrunde sagte Meloni, sie sei froh, dass die Staats- und Regierungschefs der G7 den italienischen Mattei-Plan für Afrika unterstützen. Meloni will mehr in Afrika investieren, damit weniger Menschen nach Europa kommen.

Afrika wird auf dem diesjährigen Gipfeltreffen in Apulien ganz oben auf der Tagesordnung stehen, und Italien möchte sich als Europas wichtigste Brücke für den Aufbau neuer Partnerschaften in Afrika positionieren.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (links) unterhält sich mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak beim G7-Gipfel. Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Während die Debatte über die Rolle Afrikas am Freitag fortgesetzt wird, wird auch Papst Franziskus am zweiten Tag am G7-Gipfel teilnehmen. Es ist das erste Mal, dass der Papst an dem Gipfel teilnimmt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Themen künstliche Intelligenz und Migration, wobei auch China eine Rolle spielen wird.

Das G7-Gipfeltreffen wird sicherlich wegen der großen Anzahl von Gästen in Erinnerung bleiben. Neben Papst Franziskus haben auch die Staats- und Regierungschefs der Ukraine und der Länder des Globalen Südens an der Veranstaltung teilgenommen, um die drängendsten Probleme in diesen Teilen der Welt zu erörtern.

Am Donnerstag wurde die Eröffnung des Gipfels jedoch von Kritik an der italienischen Ministerpräsidentin begleitet, der vorgeworfen wurde, einen Verweis auf sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche aus der Abschlusserklärung des Gipfels zu streichen.

Die Regierung Meloni rechtfertigte dies später mit dem Hinweis, das Dokument sei noch in der Verhandlungsphase. Frankreich und Kanada hatten sich für die Aufnahme dieses Hinweises eingesetzt und damit eine auf dem G7-Gipfel in Japan im vergangenen Jahr getroffene Vereinbarung aufgegriffen.

Während des Treffens der Staats- und Regierungschefs im Borgo Egnazia wurden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen, darunter die Einrichtung einer roten Zone mit eingeschränktem Zugang und der Einsatz von über 5.000 Polizisten.

Am Donnerstagabend waren die Staats- und Regierungschefs zu einem Abendessen eingeladen, das der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella gab.