Orban nennt EVP-Präsident Weber "anti-ungarisch"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat dem Vorsitzenden der Regierungsmehrheit im Europäischen Parlament vorgeworfen, "anti-ungarisch" zu sein. Orbán bezeichnete den deutschen Politiker und Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, als "ungarnfeindlich". In einem Interview sagte Orbán: "Solange Manfred Weber die Volkspartei in Brüssel führt, ist es egal, was die Parteien, die der Volkspartei angehören, sagen. Das ist alles nur Show. Da gibt es eine ganz klare Richtung. Manfred Weber hat nur ein Ziel, das ihm wirklich am Herzen liegt, und das ist, Ungarn zu schaden."

Diese Anschuldigungen erhebt Orbán, nachdem die EVP eine Annäherung an die TISZA-Partei von Orbáns politischem Gegner Péter Magyar begonnen hat. Orbáns Fidesz-Partei ist 2021 aus der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament ausgetreten, nachdem eine Abstimmung den Weg für ihre Suspendierung oder ihren Ausschluss aus der Fraktion geebnet hatte.

Orbán erinnerte zudem daran, dass Ursula von der Leyen das Vertrauen des Parlaments mit einem Vorsprung von neun Stimmen gewonnen hat, "wozu wir mit 13 Stimmen beigetragen haben." Er fügte hinzu: "Natürlich gibt es auch mit von der Leyen Probleme, aber wie ich schon sagte, ist sie nur ein Butler im Vergleich zu der "ungarnfeindlichkeit", unter der Herr Weber leidet."

Die Tisza-Partei gewann bei den EU-Wahlen im Juni sieben der 21 ungarischen Sitze.