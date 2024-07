Eine Gleichstellung zur klassischen Ehe ist es nicht, aber ein Fortschritt: In Lettland hat sich das erste gleichgeschlechtliche Paar das Ja-Wort gegeben.

WERBUNG

Maksims Ringo und Janis Locs haben am Montag kurz nach Mitternacht als erstes gleichgeschlechtliches Paar in Lettland offiziell ihre Partnerschaft eintragen lassen - gerade, als das neue Gesetz in Kraft trat.

"Wir haben schon lange auf diesen Tag gewartet - seit dem Tag, an dem das Gesetz verabschiedet wurde. Das ist ein sehr lang erwartetes Ereignis", sagte Janis.

Šodien, 1. jūlijā, Latvijā stājas spēkā Partnerības regulējums, kas paredz ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību.... Posted by LTV Ziņu Dienests on Sunday, June 30, 2024

Das Parlament hat im November 2023 die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft legalisiert.

Das lettische Parlament stimmte im November letzten Jahres dafür, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften formell gesetzlich zuzulassen, nachdem 46 gleichgeschlechtliche Paare erfolgreich vor Gericht geklagt hatten.

Es ist wirklich von grundlegender Bedeutung für die lettische Gesellschaft. Aigars Kaupe Notar

"Das ist nicht nur historisch wichtig", erklärte Aigars Kaupe, Notar.

"Es ist wirklich von grundlegender Bedeutung für die lettische Gesellschaft, das Recht anzuerkennen, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Beziehungen unterschiedlich sind, dass alle wertvoll sind und dass alle geschützt werden müssen."

Seit 2005 definiert die lettische Verfassung die Ehe als nur zwischen einem Mann und einer Frau zulässig. Die Gesetzeserweiterung sind zwar ein Fortschritt.

Eine Gleichstellung mit der Ehe ist es aber nicht. Die Beziehung wird rechtlich anerkannt - allerdings mit deutlich weniger Rechten als bei einer klassischen Ehe. Zwar dürfen homoseuelle Paare ihre Partner im Krankenhaus besuchen und es gibt Steuer-und Sozialversicherungsleistungen. Gleichgeschlechtliche Paare können aber zum Beispiel keine Kinder adoptieren und werden weiterhin mit Erbschaftsproblemen konfrontiert sein.