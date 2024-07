Französische Wahlen: Wer hat für welche politische Partei gestimmt?

Eine neue Umfrage zeigt, wie die Franzosen bei den vorgezogenen Parlamentswahlen abgestimmt haben.

WERBUNG

Die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich am Sonntag war von einer hohen Wahlbeteiligung und einem Rekordergebnis für den rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) geprägt.

Fast 67 Prozent der 49,5 Millionen Wahlberechtigten in Frankreich gaben ihre Stimme ab, so viele wie seit Ende der 1990er-Jahre nicht mehr. Der RN erhielt 33 Prozent der Stimmen und könnte am kommenden Montag die Nationalversammlung dominieren und möglicherweise die Regierung stellen.

Die linke Neue Volksfront (NFP) kam mit 29 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz, während die bürgerliche Koalition von Präsident Emmanuel Macron mit etwas mehr als einem Fünftel der Stimmen ihre zweite herbe Wahlniederlage in weniger als einem Monat erlitt und auf dem dritten Platz landete.

Die Ergebnisse der RN und der bürgerlichen Koalition "Ensemble" lagen sehr nahe bei denen, die sie drei Wochen zuvor bei den Europawahlen erzielt hatten, was Macron dazu veranlasste, die Versammlung aufzulösen und Neuwahlen auszurufen.

Wen konnten die verschiedenen Parteien für sich gewinnen und wen nicht?

Die jungen Wähler

Nach Angaben von Ipsos, das in den Tagen vor dem ersten Wahlgang über 10.200 Wähler befragt hat, um die demografische Zusammensetzung der Wählerschaft aufzuschlüsseln, erhielten der RN in allen Altersgruppen die meisten Stimmen, außer bei den unter 34-Jährigen und den über 70-Jährigen.

Der höchste Stimmenanteil bei den Älteren (32 Prozent) ging an Macrons Ensemble-Koalition, aber das Zentrum schnitt bei den jungen Menschen sehr schlecht ab, die stattdessen hauptsächlich für die NFP stimmten. Die Ipsos-Umfrage ergab, dass bis zu 48 Prozent der 18- bis 24-Jährigen für das Linksbündnis stimmten.

"Einer der Schlüssel zum Erfolg von Emmanuel Macron war es, 2017 junge Menschen anzuziehen, vor allem weil er eine Form der politischen und generationellen Erneuerung verkörperte", sagte Frédéric Michaud, stellvertretender Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts OpinionWay, gegenüber Euronews.

"Aber er ist älter geworden und vor allem gibt es jetzt eine viel jüngere Inkarnation als ihn, Jordan Bardella", sagte Michaud, was teilweise die Anziehungskraft des RN erklärt.

Die rechtspopulistische Partei wurde bei den jungen Wählern zweitstärkste Kraft und konnte sowohl bei den 18- bis 24-Jährigen als auch bei den 25- bis 34-Jährigen etwa ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen.

Bardellahat eine große Fangemeinde in den sozialen Medien, insbesondere auf TikTok, wo man ihn eher beim Schulterklopfen oder Biertrinken mit Wählern und beim Austausch zufälliger Gedanken in "Hinter-den-Kulissen"-Videos sieht, als dass er die eigentliche Politik des RN erläutert.

"Für [das linksgerichtete] La France insoumise (LFI) und die Neue Volksfront (NFP) ist das im Allgemeinen etwas klassischer. Das sind Stimmen, die traditionell eher junge Leute anziehen als andere Wahloptionen", sagte Michaud.

Die Volksabstimmung

Eine Mehrheit (54 Prozent) der Personen, die sich selbst als "benachteiligt" bezeichnen, hat sich laut Ipsos mit überwältigender Mehrheit für den RN ausgesprochen. Die rechtspopulistische Partei erhielt auch den höchsten Stimmenanteil in der "Volksklasse" (38 Prozent) und lag damit drei Prozentpunkte vor der Linkskoalition.

Die meisten Wähler, die angaben, kaum über die Runden zu kommen oder auf Ersparnisse und/oder Kredite angewiesen zu sein, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (41 bzw. 46 Prozent), sprachen sich ebenfalls für den RN aus und nicht für ihre linken Konkurrenten.

Diese Dynamik habe sich in den vergangenen zehn Jahren verstärkt, so Michaud gegenüber Euronews, was zum Teil auf das "Gefühl der Verlassenheit und des Verrats" zurückzuführen sei, das die linke Wählerschaft gegenüber der Sozialistischen Partei empfinde, die das Land von 2012 bis 2017 unter Präsident François Hollande regierte.

Auch Macron blieb davon nicht verschont, war er doch zu Beginn der Amtszeit Hollandes Berater, bevor er zwei Jahre lang Wirtschaftsminister wurde. Seine Politik seit seinem Einzug in den Élysée-Palast wird weitgehend als Fortsetzung der Arbeit gesehen, die er in seinem Ministerium mit Reformen zum Bürokratieabbau für Unternehmen, der Anhebung des Renteneintrittsalters und der Abschaffung der Vermögenssteuer begonnen hat.

Dies hat die Wählerschaft der Linken empfänglicher für die Botschaften des RN gemacht, "die in der Lage war, über die Kaufkraft zu sprechen, über ihre alltäglichen Sorgen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit", so Michaud.

Die Protestwahl

Es überrascht nicht, dass eine Mehrheit der Wähler, die sich als zufrieden oder sehr zufrieden mit Macron bezeichneten, für sein Mitte-Lager stimmten, wie die Ipsos-Umfrage ergab.

WERBUNG

Ein Drittel derjenigen, die mit Macron unzufrieden waren, stimmten für die NFP, während die Mehrheit (53 Prozent) derjenigen, die sich sehr unzufrieden fühlten, für die RN stimmten.

Haben die Menschen also gegen den RN protestiert oder ihn gewählt, um ihn zu unterstützen?

"Es ist beides", sagte Michaud von OpinionWay gegenüber Euronews. "Der Rassemblement National war lange Zeit ein Sanktionsmittel gegen die Machthaber, ein Ausdruck der Wut, auf jeden Fall ein Protest."

"Der Protest existiert immer noch, aber wir sehen immer mehr Stimmen, die sie unterstützen. Es handelt sich also nicht nur um eine Form der Opposition, sondern auch um eine ideologische Unterstützung der verschiedenen Maßnahmen, die von der Partei von Jordan Bardella vorgeschlagen werden", fügte er hinzu.