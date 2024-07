In einem Altersheim in der kroatischen Stadt Daruvar wurden mindestens fünf Menschen getötet. Augenzeugen zufolge hat ein Kriegsveteran seine Mutter und vier weitere Menschen erschossen und mindestens sieben weitere verletzt.

Am Montag ereignete sich in der kroatischen Stadt Daruvar, rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb, eine Bluttat. Ein Angreifer hat das Feuer eröffnet und dabei mindestens fünf Menschen getötet, drei weitere sind verletzt worden, berichtete die kroatische Zeitung "Jutarnji List". Mindestens eine Person befindet sich nach dem Zeitungsbericht in einem kritischen Zustand.

Den kroatischen Polizeibeamten zufolge wurde die Polizei am Montag nach 10 Uhr informiert, dass ein Mann mit einer Schusswaffe mehrere Menschen im Altersheim in der Mažuranić-Straße der Stadt Daruvar getötet und weitere Menschen verletzt hat.

Täter im Café gefasst

Der Verdächtige floh vom Tatort, wurde aber bald darauf von der Polizei in einem Café in der Innenstadt von Daruvar gefasst, schrieb die Polizei des Bezirks Bjelovar-Bilogora in einer offiziellen Erklärung.

Kroatischen Medienberichten zufolge handelt es sich beim Täter um einen 1973 geborenen Kriegsveteranen. Er habe seine eigene Mutter im Altersheim erschossen. Außerdem habe er vier weitere Menschen getötet und mindesten sieben verletzt. Fünf von ihnen hätten schwere Verletzungen erlitten, wie der Leiter des Krankenhauses im nahe gelegenen Pakrac mitteilte. Unter ihnen befanden sich laut den Medienberichten weitere Bewohner sowie Mitarbeiter des Altersheimes.

"Unsere Teams sind noch vor Ort, und die Priorität liegt darin, allen die nötige Hilfe zukommen zu lassen“, sagte der Leiter der regionalen Rettungsdienste, Nenad Mrzlečki, den kroatischen Medien. „Erst danach werden wir die genauen Opferzahlen kennen."

Ganz Kroatien schockiert

Die abscheuliche Bluttat hat die Menschen in ganz Kroatien schockiert. "Wir sind entsetzt über die Ermordung von fünf Menschen im Altenheim in Daruvar", schrieb der kroatische Premierminister Andrej Plenković auf X. "Wir sprechen den Familien der Opfer unser Beileid aus und hoffen auf die Genesung der Verletzten."

Plenković hat um 14 Uhr MEZ eine öffentliche Ansprache gehalten. Der stellvertretende Ministerpräsident Davor Božinović hat versprochen, nach Daruvar zu reisen, um zu sehen, wie er den Betroffenen vor Ort helfen kann. Mehrere weitere Minister wollen ihn begleiten.

Die Behörden untersuchen derzeit das Motiv für den Anschlag.

Daruvar ist ist eine Stadt im kroatischen Slawonien, die unter anderem als Kurort bekannt ist.