Lettland: Sommercamp für ukrainische Kriegswaisen

Von Euronews mit AP

In Lettland werden Sommercamps für ukrainische Kriegswaisen organisiert.

WERBUNG

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 helfen Vertreter der ukrainischen Streitkräfte und pensionierte Soldaten den Familien gefallener und gefangener Soldaten.

Bereits das dritte Jahr infolge werden in Lettland Sommercamps für Kriegswaisen organisiert. Nach der Hitzewelle in der Ukraine genießen die Kinder das kühle Wasser des Flusses Daugava.

"Leider hat der Krieg jede Familie in der Ukraine getroffen. Die Kinder sind da keine Ausnahme. Viele von ihnen haben ihre Väter verloren. Die Väter anderer sind vermisst oder in Gefangenschaft", sagt Viktor Golumbivskyi, Oberst der ukrainischen Nationalgarde und Leiter des Camps.

Kinder können Alltag in Sicherheit genießen

Die meisten Kinder in dem Camp haben in den letzten Kriegsjahren ihre Väter verloren. Die Campleiter versuchen den Alltag der Kinder im Camp deshalb so normal wie möglich zu gestalten. In Lettland können die Kinder in Sicherheit leben mit Strom und nächtliche Ruhe ohne heuldende Sirenen und Explosionen. Das genießen die Kinder.

"In Lettland ist es großartig. Man kann sich entspannen. Man kann sich von der Angst und den vielen Explosionen erholen und den Krieg vergessen", sagt Artyom, ein junger Teilnehmer des Camps. Ich lebe in Charkiw, eine Stadt an der Front der Stadt an der Frontlinie. Im Prinzip ist es dort nicht sicher, aber unsere Jungs von den ukrainischen Streitkräften schützen die Region Charkiw im Moment sehr gut."

Danilo, ein weiterer Teilnehmer, sagte: "Schön? Ich liebe das Wetter! Es war so heiß in der Ukraine und alle hier sind so gastfreundlich. Alles ist wunderbar! In der Ukraine machen wir uns Sorgen, weil wir kein Licht mehr haben. Und natürlich wegen des Bombenalarms."

Kinder können im Camp loslassen

"Diese Kinder sind wahrscheinlich etwas ruhiger, weil sie diese große emotionale Erfahrung gemacht haben. Wir versuchen, ihnen Freude zu bereiten. Man muss kein Psychologe sein, um zu sehen, wie diese Kinder hier loslassen, denn sie leben für den Augenblick. Sein Vater mag vor einem Jahr erschossen worden sein. Er lebt für den heutigen Tag, und wir schaffen diese Freude. Es ist ein fantastischer Moment, wenn man sieht, wie er, wenn auch nur für einen Moment, die Tragödie in der Ukraine vergisst", erklärte Raimonds Graube, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung "Namejs".

"Gestern war ein sehr cooles Ereignis, als sie auf Motorrädern mitgenommen wurden. Sie waren so glücklich, und die Emotionen waren so hoch, dass es ihnen schwer fiel, einzuschlafen. Heute Morgen sind viele von ihnen immer noch müde. Wir sehen, dass sie aktiv sein wollen, sie warten auf diese Aktivitäten, auch auf diese Bootsfahrt. Die Aktivitäten sind so zahlreich, dass sie nicht darüber nachdenken, was in der Ukraine passiert. Sie teilen nur das Positive mit denen, die zu Hause geblieben sind", sagte Andris Juskans, Gefreiter der Nationalgarde und Leiter des Camps.