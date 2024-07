Die Europäische Kommission hat einen neuen Bericht zur Rechtsstaatlichkeit veröffentlicht. In diesem werden diverse Probleme skizziert. Sorgen macht man sich in Brüssel um die Pressefreiheit.

WERBUNG

Italien, Ungarn und die Slowakei sind unter Beschuss geraten, weil ihre demokratischen Standards immer weiter sinken, was die wirksame Verfolgung von Korruption, die Unabhängigkeit des Justizsystems und die Sicherheit von Journalisten gefährdet.

Die drei Länder schneiden in der neuen Ausgabe des Rechtsstaatlichkeitsberichts, der jedes Jahr von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird, schlecht ab. Der umfangreiche Bericht untersucht alle Mitgliedstaaten und gibt maßgeschneiderte Empfehlungen, um Mängel zu beheben und Lücken zu schließen.

"Der Schutz der Rechtsstaatlichkeit ist eine ständige Aufgabe", sagte Vera Jourová, die für Werte und Transparenz zuständige Vizepräsidentin der Kommission, am Mittwoch bei der Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse. "Wir sehen, dass noch weiterer Handlungsbedarf besteht."

Der Bericht wolle "weder jemanden anprangern noch loben", fügte sie hinzu und bezeichnete ihn als "präventives Instrument", um den Dialog zu fördern und das Bewusstsein zu schärfen.

Dennoch führt die Übung unweigerlich dazu, dass bestimmte Länder, die im Verdacht stehen, sich von den EU-Normen zu entfernen, stärker in den Blickpunkt gerückt werden.

In diesem Jahr wird Italien aufgefordert, mehr zu tun, um eine angemessene Finanzierung der öffentlichen Medien zu gewährleisten, das Berufsgeheimnis von Journalisten zu schützen und sein Verleumdungsrecht zu reformieren.

Die Aufforderung erfolgt vor dem Hintergrund der Besorgnis in Italien über den wachsenden politischen Einfluss im Mediensektor, angebliche Zensurvorfälle, die Schikanierung kritischer Stimmen und die mögliche Übernahme der Nachrichtenagentur AGI durch einen rechtsextremen Abgeordneten. Im Mai streikten die Reporter des öffentlichen Rundfunks RAI um gegen die "erdrückende Kontrolle" zu protestieren, die die Regierung von Giorgia Meloni über die redaktionellen Inhalte ausübe.

Meloni hat gegen mehrere Reporter, die sich bissig über sie geäußert haben, rechtliche Schritte eingeleitet. Letzte Woche wurde ein Journalist zur Zahlung von 5.000 Euro Schadenersatz verurteilt, weil er sich in den sozialen Medien über die Körpergröße der Premierministerin lustig gemacht hatte.

"Wir haben schon seit Jahren auf die Notwendigkeit von (journalistischen) Schutzmaßnahmen hingewiesen", sagte Jourová auf die Frage nach Italien. "Aber angesichts der neuen Vorfälle, die von den Betroffenen gemeldet wurden, und der Haushaltskürzungen wird dies sehr dringend."

Ungarn, ein "systematisches" Problem

In Bezug auf Ungarn, das der Kommission immer wieder ein Dorn im Auge ist, zeigt der Bericht, dass in mehreren Bereichen keinerlei Fortschritte zu verzeichnen sind. Dazu gehören Regeln für Lobbying und Drehtüren, die Verfolgung von Korruptionsfällen auf höchster Ebene, Transparenz in der staatlichen Werbung, redaktionelle Unabhängigkeit der öffentlichen Medien und Hindernisse, die die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen behindern.

In den vergangenen Jahren hat Brüssel zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest eingeleitet, zuletzt wegen des so genannten "Amts für den Schutz der Souveränität", das befugt ist, Personen und Organisationen zu überprüfen, die ausländische Gelder erhalten und im Verdacht stehen, die politische Debatte und die Wahlprozesse des Landes zu beeinflussen. Das umstrittene Amt hat ein Verfahren gegen Transparency International und Átlátszó eingeleitet, eine gemeinnützige Organisation, die mit internationalen Spenden finanziert wird.

Als Reaktion auf den anhaltenden Trend zu demokratischen Rückschritten fror die Kommission mehr als 30 Milliarden Euro an Ungarns zugewiesenem Anteil an Kohäsions- und Konjunkturprogrammen ein, was Ministerpräsident Viktor Orbán wiederholt als "finanzielle Erpressung" bezeichnete.

Im Jahr 2023 gab stellte die Exekutive jedoch 10,2 Milliarden Euro zur Verfügung, nachdem Budapest eine Justizreform im Einklang mit den EU-Empfehlungen eingeführt hatte. Die Entscheidung löste eine wütende Gegenreaktion aus und veranlasste das Europäische Parlament, die Kommission zu verklagen. Rund 22 Milliarden Euro sind weiterhin blockiert, ohne Aussicht auf eine baldige Lösung.

"Wir versuchen, die Situation fair zu analysieren", sagte Didier Reynders, der EU-Kommissar für Justiz, der neben Jourová sprach. "Aber ich würde sagen, dass Ungarn für die Kommission ein echtes systemisches Problem in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit darstellt."

Ungewissheit über die Slowakei

Ein ähnliches Ergebnis könnte bald auf die Slowakei zukommen. Duie Regierung in Bratislava steht seit Monaten wegen einer Reihe von Gesetzesänderungen unter der Leitung von Ministerpräsident Robert Fico auf dem Prüfstand und hat Brüssel in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Dazu gehört vor allem die Überarbeitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTVS, der in diesem Monat aufgelöst und durch eine neue Einrichtung namens SVTR ersetzt wurde.

WERBUNG

Laut Fico war die Reform notwendig, um die politische Voreingenommenheit von RTVS zu beseitigen, die er als "im Konflikt mit der slowakischen Regierung" bezeichnete. Diese Behauptungen wurden von der Organisation angefochten und lösten Proteste am "Schwarzen Donnerstag" aus.

Nach der Kritik, die auch von der Kommission geäußert wurde, ließ die Regierung die umstrittensten Teile der Überarbeitung fallen, wie etwa einen Rat zur Überwachung der Programmgestaltung, behielt aber eine Bestimmung bei, die es der Regierungsmehrheit ermöglicht, den Verwaltungsrat von SVTR zu kontrollieren.

Brüssel ist auch besorgt über die vorgeschlagenen Änderungen am Strafgesetzbuch und die Auflösung der Sonderstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen über den Missbrauch öffentlicher Gelder gefährden und den EU-Haushalt untergraben könnten. Weitere Sorgen bereitet ein Gesetzentwurf, der vorsieht, dass Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 5.000 Euro aus dem Ausland erhalten, als "Organisationen mit ausländischer Unterstützung" gekennzeichnet werden müssen.

Jourová, die ihre Besorgnis bei einem Besuch in Bratislava im April zum Ausdruck brachte, sagte, die Gespräche mit Ficos Regierung liefen weiter und seien "intensiv", bis die endgültige Fassung der Gesetzesvorlagen vorliege. Die Kommission habe die "Pflicht", ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn eines dieser Gesetze gegen EU-Standards verstoße, sagte sie.

WERBUNG

Aber wird Brüssel es wagen, Gelder einzufrieren, wie es bei Ungarn der Fall war? "Wir werden im Rahmen eines solchen politischen Dialogs so weit wie möglich gehen, um das Problem zu lösen und sicherzustellen, dass wir einen echten Schutz der EU-Gelder haben", sagte Reynders.

"Am Ende werden wir sehen, ob es möglich ist, sich auf die verschiedenen Änderungsanträge zu einigen, um einen wirklichen Schutz zu gewährleisten, oder ob wir andere Instrumente einsetzen müssen", fuhr er fort. "Aber im Moment versuchen wir, dem Dialog Vorrang zu geben."