Olympische Spiele: Park der Nationen – eine Weltreise in Paris

Im Freizeitpark la Villette in Paris können Gäste um die Welt reisen. - Copyright Sophia Khatsenkova

Im Freizeitpark la Villette in Paris können Gäste um die Welt reisen. - Copyright Sophia Khatsenkova

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele sind so viele Länder an einem Ort versammelt. Im Park der Nationen präsentieren sich einige der Olympia-Teilnehmerländer.