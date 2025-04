Was ist Russlands Strategie für einen hybriden Krieg gegen Moldau?

WERBUNG

Die Moldauerinnen und Moldauer haben am Sonntag an den Urnen mit knapper Mehrheit für die EU-Zukunft ihres Landes gestimmt. Doch der Kreml versucht seit langem, das osteuropäische Land in seinen Einflussbereich zu bringen.

Die moldauischen Behörden behaupten sogar, dass Russland und prorussische Kräfte mehrfach versucht haben, das Ergebnis der Wahl zu beeinflussen und das Land zu destabilisieren.

Der Direktor des Nachrichtendienstes von Moldau (auch: Moldawien) berichtete in der vergangenen Woche, was die moldauischen Behörden herausgefunden hätten - nämlich dass ausländische Ausbilder, die mit der Wagner-Gruppe verbunden sind, eine Gruppe von etwa 100 jungen, prorussischen Moldauern in "Guerillacamps" in Serbien und Bosnien und Herzegowina ausgebildet hätten.

"Das Trainingsprogramm umfasste unter anderem Taktiken, um die Strafverfolgungsbehörden herauszufordern, sowie den Einsatz von Waffen und Gegenständen, um nicht-tödliche Verletzungen zu verursachen", sagte Alexandru Musteata auf einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag.

Sie wurden auch in der "Herstellung und Verwendung von Brandsätzen und verbesserten Sprengkörpern sowie im Umgang mit Drohnen mit speziellen Spreng- oder Brandvorrichtungen" ausgebildet, fügte er hinzu.

Trainingsgelände in Moskau

Die in den USA ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War berichtete außerdem, dass nach Angaben der moldawischen Polizei mehr als 300 Moldauer auf einem Trainingsgelände in der Nähe von Moskau etwas über Protesttaktiken gelernt haben und dass die Eurasia Non-Profit-Organisation des Kreml-freundlichen Politikers Ilan Shor die Schulung finanziert hat.

Nach Angaben des ISW planen die Kreml-Behörden möglicherweise, die Proteste in den nächsten zehn Tagen vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 3. November anzuheizen.

Moldau destabilisieren, Proteste anheizen

Christina Harward, Russland-Forscherin am ISW, erklärte gegenüber Euronews, Russland wolle weiterhin versuchen, die moldauische Gesellschaft zu destabilisieren.

"Wir haben Anzeichen dafür gesehen, dass Russland versucht, Proteste in Moldau zu starten - und diese Proteste gewaltsam zu machen. Moskau könnte in den kommenden Wochen immer noch versuchen, seine Stellvertreter einzusetzen, um gewaltsame Proteste in Moldau zu schüren", sagte Harward.

"Der Kreml wird sehr wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen seine Repräsentanten in Moldau einsetzen, um den zweiten Wahlgang zu beeinflussen. Moskau wird auch die Ergebnisse des Referendums nicht einfach akzeptieren, und der Kreml hat bereits damit begonnen zu behaupten, dass die Abstimmung nicht frei und fair war", erklärte sie.

Beamte des Kremls haben bereits behauptet, dass die moldauischen Behörden die Ergebnisse der Wahlen und des Referendums gefälscht hätten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, behauptete, dass die moldauischen Behörden während des Wahlkampfes "totalitäre" Methoden angewandt hätten und dass die Zahl der Stimmen, die das Referendum unterstützten, in den späteren Phasen der Auszählung "unerklärlicherweise" zu steigen begann.

Sacharova behauptete auch, dass der Westen versuche, "Moldawien in ein russophobes NATO-Anhängsel zu verwandeln, das seiner Souveränität beraubt ist".

Harward vom ISW meint, für Moskau sei das alles ganz normal. "Wir sehen auch schon viele russische Blogger - darunter einige, die direkt mit dem Kreml verbunden sind - die ähnliche Behauptungen aufstellen."

"Insgesamt werden die Ergebnisse der Wahlen und des Referendums Moskau nicht davon abhalten, sein Ziel, wieder Einfluss auf die Republik Moldau zu gewinnen, weiter zu verfolgen. Wir können davon ausgehen, dass der Kreml auch in den kommenden Jahren versuchen wird, den EU-Beitritt der Republik Moldau zu verhindern."

Warum sollte sich Russland in Moldau einmischen?

Die Republik Moldau wird in Moskau weithin als Teil von Wladimir Putins Definition der "Russischen Welt" oder des "Russkiy Mir" angesehen - ein Begriff, den Putin oft benutzt, um Russlands Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen.

Putin behauptet, es umfasse die Gebiete der Alten Rus' oder Kiewer Rus, das ehemalige Russische Reich und die ehemalige Sowjetunion.

Ein internationales Medienkonsortium, zu dem auch der Kyiv Independent gehört, veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Untersuchung , in der die Pläne des Kreml dargelegt wurden, bis 2030 die Kontrolle über Moldawien zu erlangen.

Den durchgesickerten Dokumenten zufolge bestand das Hauptziel Russlands darin, dafür zu sorgen, dass die politischen Entscheidungsträger und die Gesellschaft der Republik Moldau im Allgemeinen eine negative Einstellung zur NATO haben und dass das Land eine starke Präsenz prorussischer Einflussgruppen in Politik und Wirtschaft aufweist.

Familie in Tiraspol am 31 Oktober 2021 AP Photo/Dmitri Lovetsky

Die meisten der kurzfristigen Ziele Russlands, die bis 2022 erreicht werden sollten, wurden durch Moskaus umfassenden Einmarsch in die Ukraine zunichte gemacht, der die Republik Moldau näher an die Europäische Union heranführte.

Das durchgesickerte Dokument sieht Transnistrien als abtrünnige Region vor, in der russische Truppen stationiert sind.

Seit 1992 unterhält Moskau rund 1.500 Truppen in der abtrünnigen pro-russischen Region Transnistrien.

Transnistrien war ein Schlüsselelement für Russlands Kampagne, einschließlich seiner Versuche, die Wähler zu beeinflussen, erklärte Harward.

"Transnistrien war der Schlüssel zu Moskaus jüngsten Bemühungen, die westlichen Sanktionen gegen russische Finanzinstitute zu umgehen und russisches Geld nach Moldawien zu bringen", erklärte sie.

"Kreml-Vertreter in Moldau bestachen Wähler und Wählerinnen in Moldau mit russischem Geld, aber die Moldauer konnten das Geld nur über eine komplexe Reihe von Banküberweisungen erhalten - auch über Banken in Transnistrien."

Wie kann Russland Moldau jetzt destabilisieren?

Nach Einschätzung der ISW-Experten ähnelt die Republik Moldau im Jahr 2024 der Ukraine zwischen 2014 und Februar 2022, und der Kreml hat in beiden Staaten Elemente seines hybriden Kriegskonzepts angewandt.

Daher sind die Präsidentschaftswahlen in Moldau und das EU-Beitrittsreferendum von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen des Kreml, seinen Einfluss auf das Land zu wahren.

Das ISW geht insbesondere davon aus, dass Moskau langfristig versuchen könnte, die Parlamentswahlen im Sommer kommenden Jahres zu beeinflussen, um russlandfreundliche Politiker zu wählen, die den EU-Beitritt der Republik Moldau verhindern können.

Außerdem kann Moskau die Informationen, die es bei der Wahl im Oktober 2024 sammelt, analysieren und nutzen, um seine Kandidaten besser vorzubereiten.

Russland kann auch seine militärischen und sicherheitspolitischen Beziehungen zu Transnistrien ausnutzen, um künftige Verhandlungen zu beeinflussen oder sogar in die gesamte Republik Moldau einzumarschieren und sie zu besetzen.

Laut ISW ist die Gefahr einer Invasion derzeit äußerst gering, da Moskau eine beträchtliche Anzahl von Streitkräften verlegen müsste, was höchst unwahrscheinlich ist, da Russlands Hauptaugenmerk derzeit auf der Ukraine liegt.

"Ein militärischer Konflikt ist in naher Zukunft äußerst unwahrscheinlich. Russland verfügt weder über die Kräfte noch über das Material, das es bräuchte, um die Republik Moldau derzeit militärisch zu bedrohen. Aber diese Bedingungen können sich in Zukunft ändern - alles hängt von der Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ab", schloss Harward.