Die Europäische Union will ihre Präsenz im Schwarzen Meer verstärken, einer Region von erneutem geostrategischem Wert. Sie plant einen Sicherheitsknotenpunkt, der kritische Infrastrukturen schützen, Seeminen entfernen, hybride Bedrohungen bekämpfen, Umweltrisiken mindern und die Freiheit der Schifffahrt für den Handel gewährleisten soll.

Der Knotenpunkt soll in erster Linie Russlands Expansionismus in Osteuropa entgegenwirken und könnte schließlich auch zur Überwachung und Unterstützung einer Friedensregelung in der Ukraine eingesetzt werden.

Schwarzmeerregion von großer strategischer Bedeutung

"Die Schwarzmeerregion ist für die Europäische Union von großer strategischer Bedeutung, da sie die Verbindung zwischen Zentralasien und Europa darstellt. Sie ist wichtig für die Sicherheit, den Handel und die Energie", sagte die Hohe Vertreterin Kaja Kallas am Mittwoch, als sie eine neue Strategie zur Stärkung der Beziehungen zum Schwarzen Meer vorstellte.

"Aber das Potenzial der Region wird durch Russlands Krieg getrübt. Wiederkehrende Verletzungen des Luftraums und Angriffe auf Häfen und Schifffahrtswege verdeutlichen diese Realität".

Die Strategie, die auch die Bereiche Verkehr, Energie, digitale Netze, Handel, Klimawandel und blaue Wirtschaft umfasst, verfügt nicht über einen spezifischen Finanzrahmen zur Verwirklichung ihrer Ziele und stützt sich stattdessen auf andere Programme im Rahmen des EU-Haushalts, wie SAFE,die neue 150-Milliarden-Euro-Initiative für zinsgünstige Darlehen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Die Finanzierung, der Standort und das Betriebsmodell des Sicherheitszentrums werden von den Verhandlungen über den nächsten Siebenjahreshaushalt der EU abhängen, so Kallas.

Es wird erwartet, dass die Europäische Kommission den mit Spannung erwarteten Vorschlag für den Haushalt 2028-2032 vor Ende des Jahres vorlegen wird. Der Entwurf wird dann eine langwierige, komplexe und möglicherweise explosive Debatte zwischen den Regierungen in Gang setzen.

Brüssel hofft, dass die große Bedeutung der Schwarzmeerregion, die 174 Millionen Menschen, zwei Mitgliedstaaten (Rumänien und Bulgarien) und vier Beitrittskandidaten (Türkei, Ukraine, Moldawien und Georgien) umfasst, die Hauptstädte davon überzeugen wird, auf die Strategie zu setzen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Der Plan könnte auch von den fiskalischen Anstrengungen profitieren, die die meisten Mitgliedstaaten unternehmen müssen, um das wahrscheinliche künftige Ziel der NATO von 5 % des BIP zu erreichen.

Jagd auf die "Schattenflotte"

Eine der Hauptbedrohungen, die der Strategie zugrunde liegen, ist die "Schattenflotte", d.h. die veralteten Tanker, die Russland eingesetzt hat, um die Preisobergrenze der G7 für Erdöl auf dem Seeweg zu umgehen.

Die Flotte, die sowohl im Schwarzen Meer als auch in der Ostsee präsent ist, nutzt obskure Versicherungs- und Eigentumsverhältnisse, um der Überwachung durch westliche Verbündete zu entgehen, und übt auf See illegale Praktiken aus, wie die Übermittlung falscher Daten und die Unsichtbarkeit für Satellitensysteme. Ihr Zustand ist so schlecht, dass er die Angst vor einer Umweltkatastrophe geschürt hat.

In den letzten Monaten wurden die Schiffe der "Schattenflotte" beschuldigt, Sabotage und Vandalismus gegen die kritische Infrastruktur der EU zu begehen, was den Ruf nach harten Sanktionen laut werden ließ. Estland hat gewarnt, dass Moskau seine maroden Tanker auch militärisch vor Inspektionen und Beschlagnahmungen schützen werde.

Am Mittwoch räumte Kallas ein, dass die "Schattenflotte" zu einem "größeren Problem" für die EU werde. "Wir sehen, dass unsere Gegner neue Wege finden, sie zu nutzen", sagte sie.

Auf die Frage, ob Brüssel eine EU-weite Militärmission einrichten sollte, um die "Schattenflotte" genauer im Auge zu behalten, zeigte sich Kallas offen für die Idee. Allerdings ist das Völkerrecht Grenzen, das das Recht auf unschuldige Durchfahrt vorsieht, das alle Staaten dazu verpflichtet, eine ungehinderte und diskriminierungsfreie Durchfahrt zu gewährleisten.

Dieses Recht bringt eine hohe Beweislast mit sich, um das Eingreifen eines ausländischen Schiffes zu rechtfertigen.

"Die Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen", sagte Kallas. "Wir müssen auch mit unseren beabsichtigten Partnern zusammenarbeiten, um diese Bedenken auszuräumen, wann man die Schiffe stoppen kann. Sie brauchen eine viel umfassendere Aufmerksamkeit als nur die der Europäischen Union."