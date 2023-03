Der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) könnte eine industrielle Revolution auslösen

Der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) hat Wellen über eine neue industrielle Revolution ausgelöst, die Millionen von Arbeitnehmern überflüssig machen könnte. Ein Job, der dadurch entsteht, könnte jedoch bis zu 300.000 Euro pro Jahr einbringen - und man braucht dafür nicht einmal einen technischen Hintergrund.

KI-Prompt-Engineering ist ein heißer neuer Job auf dem Technologiemarkt, der durch den Aufstieg von KI-gesteuerten Chatbots wie GPT-4, der neuesten Version von OpenAIs ChatGPT, angetrieben wird.

Bei diesem Job geht es darum, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, indem man effektiv mit dem Algorithmus kommuniziert und ihm schrittweise beibringt, wie er reagieren und bestimmte Richtlinien befolgen soll.

Diese Fähigkeiten sind im Moment sehr gefragt. Das in San Francisco ansässige KI-Start-up Anthropic hat derzeit eine Stelle für einen "Prompt-Ingenieur und Bibliothekar" mit einer Gehaltsspanne von 175 000 bis 335 000 Dollar (160 000 bis 308 000 Euro) ausgeschrieben.

"Prompt Engineering ist so, als würde man einem Roboter beibringen, mit einem zu sprechen. Genauso wie wir Worte benutzen würden, um miteinander zu kommunizieren", sagte Michael Delcore, ein selbständiger KI-Prompt-Ingenieur und Front-End-Entwickler, gegenüber Euronews Next:"Wir müssen dem Roboter die richtigen Worte geben, damit er versteht, was wir von ihm wollen. Dazu müssen wir sorgfältig über die Worte nachdenken, die wir verwenden, und so weiter und so fort".

Was sind KI-Prompt-Engineering-Fähigkeiten?

Laut Delcore ist Prompt-Engineering eine künstlerische Art der Kommunikation mit KI-Algorithmen unter Verwendung einer Mischung aus technischen Fähigkeiten. Es ist jedoch keine Programmiersprache erforderlich, da Prompt-Ingenieure lediglich über ein angemessenes Niveau an Sprach- und Grammatikkenntnissen, Datenanalyse und kritischem Denken verfügen müssen. Andrej Karpathy, der ehemalige Leiter der KI-Abteilung von Tesla, sagte im Januar in einem Tweet sogar, dass "die heißeste neue Programmiersprache Englisch ist". Man versucht einfach, es so einfach wie möglich zu machen, und es sollte nicht wirklich offen für Interpretationen sein.

In einem Interview mit Euronews Next erklärte Mairi Bruce, eine in Großbritannien ansässige Prompt-Ingenieurin und KI-Forscherin bei AutogenAI, dass die erfolgreiche Entwicklung von Prompts vom Kontext und der Absicht des Benutzers abhängt.Sie fügte hinzu, dass die Eingabeaufforderung direkt, relevant und unmissverständlich sein sollte: "Man versucht einfach, es so einfach wie möglich zu machen, und es sollte nicht wirklich offen für Interpretationen sein. Man muss seine Worte mit Absicht verwenden", sagte Bruce.

Ihrer Meinung nach ist Souffleurtechnik mehr eine Kunstform als alles andere. Es gibt zwar Rollen, die einen in die richtige Richtung lenken können, aber es gibt keine spezifische Formel dafür. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Souffleuren ist dies jedoch eine Rolle, in die sich viele Menschen einarbeiten müssen.

Wie man KI-Prompt-Ingenieur wird

Obwohl es sich um einen relativ neuen Beruf handelt, wird Prompt-Engineering immer beliebter, und viele Unternehmen suchen derzeit nach Prompt-Ingenieuren.Laut Bruce sind Sprachkenntnisse, technisches Verständnis und ein Interesse an KI die wichtigsten Voraussetzungen, um Prompt-Ingenieur zu werden, unabhängig vom Bildungs- oder Berufshintergrund.

"Ich habe an der Universität Politik studiert und habe keinen technischen Hintergrund", sagte sie. "Wenn man ein Interesse daran hat, ist das schon alles, was man braucht. Man braucht nur eine fähige Person mit Interesse und Sprachkenntnissen, denn man programmiert nicht, man schreibt nur in Prosa. Es ist also nicht notwendig, diese Fähigkeiten zu besitzen.

Bruce merkt auch an, dass frühere Berufserfahrungen für sie keine Voraussetzung waren, um Souffleurin zu werden: "Ich glaube, die Kriterien waren einfach, ob sie intelligent und fähig sind. Haben sie ein tiefes Verständnis für die Souffleurtechnik und können sie sich selbst einbringen?" Was das Rezept für den perfekten Prompt angeht, so ermutigt Bruce die Prompt-Ingenieure, mit der Sprache zu spielen, um herauszufinden, was am besten funktioniert. "Spielen Sie mit Worten. Welche Wörter könnten funktionieren? Welche Satzstruktur könnte funktionieren? Denn wie ich schon sagte, gibt es dafür keine bestimmte Formel. Eine bestimmte Form der Interpunktion kann eine fantastische Idee hervorrufen, eine andere vielleicht nicht", sagt sie.

Während viele Menschen befürchten, dass KI ihre Arbeitsplätze übernehmen könnte, zeigt AI prompt engineering, dass KI letztendlich neue Arbeitsplätze schaffen wird. Bruce sagt, dass KI die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, eher umstrukturieren und hoffentlich ihre Produktivität steigern könnte.

"Ich denke, dass Prompt-Engineering die Idee unterstreicht, dass neue Technologien nicht einfach nur die Karrieren von Menschen auslöschen werden. Sie wird neue Arbeitsplätze schaffen, die wir nie für möglich gehalten haben", sagte sie.