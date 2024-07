Von Gorkem Sifael

Afgan Isayev ist der Vizepräsident von SOCAR, der staatlichen Ölgesellschaft Aserbaidschans. In dieser Folge skizziert er die Pläne und Maßnahmen des Unternehmens, das sich bis 2035 von einem traditionellen Öl- und Gasunternehmen zu einem führenden Unternehmen im Bereich der diversifizierten Energieversorgung wandeln und sein Portfolio mit Kohlenwasserstoff- und kohlenstoffarmen Geschäftsbereichen ausgleichen will. SOCAR wird sein Emissionsprofil an die weltweit führenden Unternehmen der Branche anpassen und damit sein Engagement für die Dekarbonisierung unterstreichen.

Seit seinem Eintritt bei SOCAR im Jahr 2012 hat Isayev an zahlreichen internationalen Projekten mitgewirkt, die ihn 2018 dazu veranlassten, sich der Dekarbonisierung zuzuwenden. Das Unternehmen ist Partnerschaften mit strategischen globalen Akteuren eingegangen und hat bereits bedeutende Projekte auf den Weg gebracht, darunter die Entwicklung von 1 GW an erneuerbaren Energiequellen – bestehend aus zwei Solar- und einem Windkraftprojekt – und ein 2 GW-Offshore-Windenergieprojekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

An der bevorstehenden COP29 will sich SOCAR aktiv beteiligen, indem es Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen organisiert, die die Eindämmung des Klimawandels fördern wollen. Isayev betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Ölgesellschaften. Mit strategischen Partnerschaften und zukunftsweisenden Projekten will SOCAR eine nachhaltige Zukunft für die kommenden Generationen sichern.