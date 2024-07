Banken und andere potenzielle Konkurrenten hatten zuvor argumentiert, es sei unfair, dass sie gezwungen seien, Software zu verwenden, die von dem Tech-Giganten kontrolliert wird.

Die Zusagen des Tech-Giganten Apple, Konkurrenten den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone - "Tap and Go" - zu öffnen, reichten aus, um die Wettbewerbsbedenken der Europäischen Kommission auszuräumen, so die EU-Exekutive heute (11. Juli).

Die Kommission kam in einer im Juni 2020 eingeleiteten Untersuchung zu dem Schluss, dass der Ausschluss der Konkurrenten von Apple Pay vom Markt die Innovation und die Auswahl für iPhone-Nutzer einschränken würde.

Die Kommission stellte fest, dass Apple seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, indem es sich weigerte, konkurrierenden Entwicklern von mobilen Geldbörsen die Technologie der "Nahfeldkommunikation" zur Verfügung zu stellen, und indem es nur Apple Pay den Zugriff auf die Apple-Hardware und -Software auf iOS erlaubte, um Zahlungen in Geschäften durchzuführen.

Banken und andere potenzielle Konkurrenten argumentierten, es sei unfair, dass sie gezwungen seien, die vom Tech-Giganten kontrollierte Software zu verwenden.

Apple schlug im Januar Verpflichtungen vor, um die Bedenken der Kommission auszuräumen. Die EU-Exekutive konsultierte daraufhin Banken und App-Entwickler, um die Verpflichtungen im Februar dieses Jahres zu testen.

Im Anschluss an dieses Feedback schlug Apple zusätzliche Abhilfemaßnahmen vor, darunter die Möglichkeit, Zahlungen mit Zahlungs-Apps an anderen von der Industrie zertifizierten Terminals auszulösen, z. B. an Handys von Händlern oder an Geräten, die als Terminals verwendet werden, sowie die Erleichterung für Nutzer, ihre Standard-Zahlungs-App einzustellen.

Die für Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, erklärte heute auf einer Pressekonferenz, dass die Zusagen nun nach den EU-Kartellvorschriften rechtsverbindlich sind.

"Sie öffnet den Wettbewerb in diesem wichtigen Sektor, indem sie Apple daran hindert, andere mobile Geldbörsen aus dem Ökosystem des iPhone auszuschließen. Von nun an werden Wettbewerber in der Lage sein, bei mobilen Zahlungen mit dem iPhone in Geschäften effektiv mit Apple Pay zu konkurrieren. Die Verbraucher werden eine breitere Palette sicherer und innovativer mobiler Geldbörsen zur Auswahl haben", so Vestager.

Apple hat bis zum 25. Juli Zeit, die Verpflichtungen umzusetzen. Sie gelten für die nächsten zehn Jahre, und die Kommission wird dies weiterhin überwachen. Sollte sich das Unternehmen nicht an die Verpflichtungen halten, kann die Kommission eine Geldbuße von bis zu 10 Prozent des gesamten Jahresumsatzes verhängen.