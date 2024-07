SpaceX bringt Starlink-Satelliten in falsche Umlaufbahn

Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt ist der Start einer SpaceX-Rakete fehlgeschlagen, so dass die Internetsatelliten des Unternehmens verglühen werden.

Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt ist eine SpaceX-Rakete ausgefallen. Die Internetsatelliten des Unternehmens befinden sich nun in einer so niedrigen Umlaufbahn, dass sie in die Atmosphäre eintreten und verglühen werden.

Die Falcon 9-Rakete war am Donnerstagabend mit 20 Starlink-Satelliten an Bord von Kalifornien aus gestartet. Einige Minuten nach dem Start kam es zu einer Fehlfunktion des Triebwerks der oberen Stufe. SpaceX machte am Freitag ein Leck im Flüssigsauerstoff verantwortlich.

Nach Angaben des Unternehmens gelang es der Flugleitung, Kontakt zur Hälfte der Satelliten aufzunehmen. Sie versuchte, sie mit Hilfe der Ionentriebwerke an Bord auf eine höhere Umlaufbahn zu bringen. Da das untere Ende ihrer Umlaufbahn jedoch nur 135 Kilometer über der Erde liegt - weniger als die Hälfte des vorgesehenen Wertes - ist es unwahrscheinlich, "dass unsere maximal verfügbare Schubkraft ausreicht, um die Satelliten erfolgreich anzuheben", teilte das Unternehmen über X mit.

SpaceX sagte, die Satelliten würden wieder in die Atmosphäre eintreten und verglühen. Es wurde nicht erwähnt, wann sie wieder herunterkommen könnten. Mehr als 6.000 Starlinks-Satelliten in der Umlaufbahn versorgen derzeit Kunden in den entlegensten Winkeln der Welt mit Internetdiensten.

Die US-Flugaufsicht Federal Aviation Administration erklärte, das Problem müsse behoben werden, bevor die Falcon-Raketen wieder fliegen dürften.

Es ist nicht bekannt, ob oder wie sich der Unfall auf die bevorstehenden Crew-Flüge von SpaceX auswirken könnte. Der Weltraumflug eines Milliardärs ist für den 31. Juli in Florida geplant, mit Plänen für den ersten privaten Weltraumspaziergang, gefolgt Mitte August von einem Astronautenflug zur Internationalen Raumstation für die NASA.

Der Tech-Unternehmer Jared Isaacman, der den privaten Flug leiten wird, sagte am Freitag, dass die Falcon 9 von SpaceX eine "unglaubliche Erfolgsbilanz" hat und über ein Notausstiegssystem verfügt.

Der letzte Fehlstart ereignete sich 2015 bei einem Frachtflug zur Raumstation. Eine andere Rakete explodierte im darauffolgenden Jahr bei Tests am Boden.