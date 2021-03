Zum Träumen: 5 Spa-Hotels in Europa mit atemberaubender Aussicht

Wer will sich nicht ab und zu ein bisschen verwöhnen? Eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist das Relaxen im Spa, der die perfekte Gelegenheit bietet, sich zu entspannen und abzuschalten.

Es hat definitiv etwas für sich, einen ganzen Tag oder sogar ein ganzes Wochenende lang komplett abschalten zu können, wobei die einzige Entscheidung, die Sie treffen müssen, die ist, wie Sie es sich im Spa gut gehen lassen möchten.

Detoxing befreit nicht nur den Körper von Giftstoffen und Stress, sondern hilft auch, den Kopf frei zu bekommen. Jetzt, da die Einschränkungen gelockert werden, kommen die Spas wieder ins Gespräch.

Spa - im Versteck The Retreat - Blue Lagoon, Iceland

1. The Retreat Blue Lagoon auf Island

Island ist ein wunderschön zum Erkunden. Nirgendwo sonst können Sie die Nordlichter so intensiv erleben, beeindruckende Wasserfälle besuchen und die geothermischen Wunder sehen, alles an einem Ort.

Manche sagen, das i-Tüpfelchen ist das besondere Erlebnis an der Blauen Lagune. Die Lagune ist aus der Asche eines jahrhundertealten Lavastroms entstanden, ihr milchiges Wasser wird durch die geothermische Energie der Erde erhitzt. Seit Jahren lockt es Badegäste von nah und fern hierher, um in dem mineralreichen Wasser zu baden.

Wellness-Fans werden jetzt ermutigt, ihren Aufenthalt zu verlängern, indem sie in das Retreat at Blue Lagoon einchecken - ein luxuriöses Spa-Resort direkt neben der Lagune. Das Retreat bietet einen ruhigen Zufluchtsort auf der isländischen Halbinsel Reykjanes mit einer eigenen umfangreichen Spa-Anlage, einer privaten Lagune und einem kulinarischen Angebot.

Sie können aus dem Fenster auf Schlammpools und heiße Quellen blicken, und das alles aus dem Komfort Ihrer Luxussuite heraus.

2. Das Balmoral, Schottland

Schöne und historische Schlösser sind eines der ersten Dinge, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Schottland denkt.

Von gut erhaltenen Strukturen bis hin zu unauffälligen Ruinen ist das Land ein Synonym für diese magische und symbolische Märchenwelt. Und mit einer Landschaft, die ihresgleichen sucht, ist es kein Wunder, dass Schottland Outdoor-Liebhaber in Scharen anzieht.

Ansicht von Edinburgh Getty via Canva

Aber Sie müssen keinen einzigen Berg erklimmen, um die Spa-Einrichtungen im The Balmoral in Edinburgh zu genießen. Obwohl es seit mehr als einem Jahrhundert ein Wahrzeichen der Stadt ist, gibt es nichts Altmodisches an dieser Attraktion. Es ist ein fantastischer Ort zum Entspannen, ohne einen Finger krumm machen zu müssen, und das Spa ist ein kleiner Zufluchtsort.

Das Spa bietet Rocco Forte Rituals und ESPA-Behandlungen sowie einen 15-Meter-Pool, eine Sauna und ein Dampfbad. Nachdem Sie im Spa und im finnischen Dampfbad entspannt haben, können Sie sich eine Meeresschlammpackung gönnen, die mit einer schönen orientalischen Kopfmassage abgeschlossen wird. Europäische Spa-Aufenthalte wie diese sind die Reise absolut wert.

3. The Capra in den Schweizer Alpen

Dies ist der Ort für den echten Spa-Enthusiasten. Eine Atmosphäre von ultimativer alpiner Schönheit kombiniert mit modernem Luxus. The Capra ist ein Fünf-Sterne-Hotel mit den luxuriösesten Spa-Erlebnissen, die man in den Schweizer Alpen haben kann.

Die Pakete wurden in Zusammenarbeit mit einem Team von Medizin- und Wellness-Experten in der Schweiz und auf der ganzen Welt entwickelt, um einen ganzheitlichen Ansatz zur Wiederherstellung der Gesundheit durch ihre einzigartige Methode zu bieten.

Blick auf die Alpen - aus dem Spa The Capra Hotel - Saas Fee

Das Peak Health Quadrant Programm konzentriert sich auf vier wichtige Säulen der Gesundheit: körperliche Fitness, Ernährung, Schlafqualität und mentales Wohlbefinden. Den Gästen wird beigebracht, wie sie einen gesunden Lebensstil führen können und sie verlassen das Peak Health Spa mit einem Gefühl der Verjüngung. Es verfügt über drei Behandlungsräume, einen Hydrotherapie-Pool, Dampf- und Salztherapieräume, einen Entspannungsbereich, eine Sauna, einen voll ausgestatteten Fitnessraum im Freien, ein Mind-Body-Studio und einen Innenpool.

Die Wellness-Behandlungen und -Produkte sind auf die neuesten wissenschaftlichen Studien ausgerichtet und heben das Wort "Luxus" auf eine andere Ebene.

4. Spa Hotel Jagdhof in Neustift in Österreich

Verliebte Paare aufgepasst, denn dieses Spa ist der Inbegriff von Verwöhnung. Mit seinem 3000 Quadratmeter großen Spa gehört das Spa-Hotel Jagdhof zu den besten in den österreichischen Alpen.

Das Hotel liegt im Stubaital, direkt an der Ruetz und bietet seinen Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Berge. Seine Vitality World bietet 20 verschiedene Bade-, Entspannungs- und Saunaerlebnisse. Zu den Spa-Einrichtungen gehören miteinander verbundene Innen- und Außenpools für ganzjährig beheizten Wasserspaß auf 200 qm sowie ein Außenwhirlpool und eine 5.000 qm große Gartenanlage.

Aber wenn Sie auf der Suche nach der Crème-de-la-Crème des Luxus sind, müssen Sie das Spa Chalet erleben, das mit drei thematischen Entspannungsräumen, einer Teebar und Lounge, einem Süßwasser-Tauchbecken, das von der hoteleigenen Quelle gespeist wird, und einer großzügigen Terrasse aufwartet.

Outdoor Spa Pool Relais & Châteaux SPA-HOTEL Jagdhof

Das Highlight ist definitiv die 100 Quadratmeter große Private SPA Suite für Paarbehandlungen.

5. Danai Beach Resort & Villas in Chalkidiki, Griechenland

Fühlen Sie sich beim Klang der Meereswellen super entspannt? Dann besuchen Sie das Spa im Danai Beach Resort & Villas, Chalkidiki in Griechenland.

Diese moderne Oase liegt inmitten eines friedlichen Waldes und eines langen Sandstrandes mit dem konstanten Rauschen der Wellen und lässt Sie von der Hektik des modernen Lebens abschalten.

Zur Ausstattung gehören ein Kleopatrabad, mehrere Massageräume, ein Trilogie-Raum mit Reflexzonenbett und ein Sonnendeck, auf dem die Gäste Massagen genießen können. Sie können sogar an Yoga- oder Pilates-Sitzungen teilnehmen, wenn Sie sich etwas sanft bewegen möchten.

Pool Suite Danai Beach Resort & Villas, Halkidiki, Greece

Das Personal widmet sich voll und ganz Ihrem positiven Wohlbefinden und hilft Ihnen bei der Auswahl der perfekten Behandlung, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Sie verwenden Luxusprodukte von Ligne St. Barth, Pevonia und Valmont Cosmetic. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie sich Körperrituale, Gesichtsbehandlungen oder Massagen gönnen wollen. Mit Papaya, Kokosnussöl, Moorschlamm, Algen oder grünem Kaffee wird hier auf natürliche Inhaltsstoffe gesetzt.

Sie sind dafür bekannt, die Zellerneuerung anzuregen, Ihren Lymphfluss zu verbessern, Muskelermüdung zu lindern und die Haut nach einem Sonnenbad zu revitalisieren.