USA heben Covid-19-Impfpflicht für alle Einreisenden auf

Ab dem 12. Mai braucht man keinen Impfnachweis mehr vorlegen, wenn man in die USA einreisen will. Die Impfpflicht ist eine der wenigen verbliebenen Pandemie-Reisebeschränkungen, die noch in Kraft sind.

Wie das Weiße Haus bereits am Montag mitgeteilt hat, werden die Vereinigten Staaten ihre COVID-19-Impfpflicht für internationale Reisende und Bundesbedienstete am 11. Mai beenden. Zu diesem Zeitpunkt endet offiziell der Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus.

Im Februar hatte das US-Repräsentantenhaus für die Aufhebung der Vorschrift gestimmt, dass die meisten ausländischen Flugreisenden gegen COVID-19 geimpft werden müssen.

Das Weiße Haus erklärte, es habe die Impfpflicht eingeführt, um die Ausbreitung neuer Varianten im Land zu verlangsamen und dem US-Gesundheitssystem Zeit zu geben, den Zugang zur Versorgung wirksam zu regeln, falls es zu einer Zunahme von Fällen und Krankenhausaufenthalten kommen sollte.

"Impfungen sind zwar nach wie vor eines der wichtigsten Instrumente zur Förderung der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmer:innen und der Effizienz von Arbeitsplätzen, aber wir befinden uns jetzt in einer anderen Phase unserer Reaktion, in der diese Maßnahmen nicht mehr notwendig sind", heißt es in einer Erklärung.

Mit den neuen Regeln kann Novak Djokovic wieder an US-Turnieren teilnehmen

Die Regierung von Joe Biden hat im vergangenen Juni die Vorschrift aufgehoben, nach der Personen, die auf dem Luftweg in die USA einreisen, negativ auf COVID getestet sein müssen. Die Impfvorschriften der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für die meisten ausländischen Reisenden wurden jedoch beibehalten.

Deshalb wurde der serbische Tennisstar Novak Djokovic wurde von der Teilnahme an einigen US-Turnieren ausgeschlossen - er ist nicht gegen COVID-19 geimpft. Ab dem 12. Mai kann er wieder ungehindert zu großen amerikanischen Turnieren wie den US Open reisen und dort spielen.

Das Heimatschutzministerium hat am Montag außerdem mitgeteilt, dass ab dem 12. Mai von Reisenden, die nicht aus den USA stammen und über Landhäfen und Fähren in die Vereinigten Staaten einreisen, keine COVID-19 mehr verlangt wird.