Wussten Sie, dass eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Schottland ein Vulkan ist?

Sie möchten einen Vulkan besteigen, haben aber Angst, von einem Ausbruch überrascht zu werden?

Keine Angst - in Europa gibt es viele erloschene und ruhende Vulkane.

Von sanften Spaziergängen durch alpine Wiesen bis hin zu anspruchsvollen Wanderungen auf felsige Gipfel bieten diese atemberaubenden Naturwunder eine Reihe einzigartiger Wandererlebnisse - ohne dass Sie Lavaströmen ausweichen müssen.

Wenn Sie die herrliche Aussicht einer Vulkanbesteigung genießen möchten, ohne das Risiko von umherfliegender Asche einzugehen, lesen Sie weiter.

Spanien: Besuchen Sie eine Kirche im Inneren des Vulkans Santa Margarida

Der spanische Vulkan Santa Margarida, der zuletzt vor 11.000 Jahren ausgebrochen ist, beherbergt eine kleine, bescheidene Kapelle.

Die kleine Kirche in Katalonien wird erstmals in einem Text aus dem Jahr 1403 erwähnt, als der Rektor der Kirche sie in sein Testament aufnahm. Die ursprüngliche Kapelle wurde bei einem mittelalterlichen Erdbeben zerstört, und das heutige Gebäude stammt aus dem Jahr 1865.

Die meist leere Kirche ist am Fest der heiligen Margareta von Antiochien überfüllt mit Menschen. Am 20. Juli pilgern Hunderte von Menschen auf den 700 Meter hohen Vulkan und begeben sich auf eine Wallfahrt zu der heiligen Stätte.

Es gibt mehrere Wanderwege rund um den Vulkan Santa Margarida, aber der beliebteste ist der 3,5 km lange Rundweg, der den Vulkankrater umrundet.

Frankreich: Wanderung auf den Puy-de-Dôme, ein UNESCO-Welterbe.

Der Puy-de-Dôme ist der höchste Punkt der Chaîne des Puys, einer Kette von mehr als 80 Vulkanen in Zentralfrankreich. Mit einer Höhe von 1.465 m bietet er einen Panoramablick auf den Rest der Kette.

An der Nordseite des Berges verläuft der etwa einstündige Wanderweg Sentier des Muletiers, der bei Wanderern sehr beliebt ist. Wenn Sie einen leichteren Aufstieg wünschen, können Sie die Panoramabahn des Dômes nehmen. Auf dem Gipfel können Sie den antiken Merkur-Tempel besichtigen, ein römisches Heiligtum aus dem dritten Jahrhundert.

Italien: Baden in einer Caldera in den Albanerbergen

Nicht alle erloschenen Vulkane sind dramatische, schroffe Gipfel. Nehmen Sie die sanften Albanerberge 20 km südöstlich von Rom. Besuchen Sie die Castelli Romani, bezaubernde Dörfer, die die herrliche Landschaft säumen, und genießen Sie lokale Spezialitäten wie Porchetta, eine Art Schweineschnitzel.

Der dominierende Gipfel ist der Monte Cavo. Es gibt zwei kleine Calderen - die bei einem Ausbruch entstandenen Vertiefungen - in denen sich die Seen Lago Albano und Lago Nemi befinden. Am Lago Albano können Sie das nahe gelegene Dorf Albano Laziale bewundern, in dem sich der Sommerpalast des Papstes und die päpstlichen Gärten befinden.

Portugal: Blick in eine Lavaröhre in Algar do Carvão

Dieses großartige Naturwunder liegt auf den wunderschönen Azoren und ist etwas weiter entfernt als die anderen Orte auf dieser Liste. Aber es ist die Reise wert.

Besucher können in den alten Vulkanschlot hinabsteigen, der an seiner tiefsten Stelle 50 Meter tief in eine von Regenwasser gespeiste Lagune führt.

Die Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit, erkundigen Sie sich also nach den aktuellen Informationen. Die Eintrittskarten kosten 6-9 € pro Erwachsenem für den Besuch einer oder zweier Höhlen, Kinder unter 12 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Wales: Wandern auf dem Mount Snowdon für atemberaubende Aussichten

Der Snowdon oder Yr Wyddfa - der höchste Berg von Wales - war früher ein gewaltiger Vulkan. Sein stärkster Ausbruch, der schätzungsweise vor mehreren hundert Millionen Jahren stattfand, wäre bis zu 5.000 km weit zu hören gewesen.

Heute ist der schöne Berg ein beliebtes Wanderziel. An klaren Tagen können Wanderer auf dem 1.085 Meter hohen Gipfel bis nach Irland, Schottland und zur Isle of Man sehen.

Spanien: Sonnenbaden an den schwarzen Sonnenstränden von La Gomera

Wie Algar do Carvão ist auch La Gomera etwas weiter entfernt - sie liegt auf den Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean. Sie müssen nach Teneriffa fliegen und dann eine Fähre nach La Gomera, der kleinsten Kanarischen Insel, nehmen.

Nach der Ankunft gibt es jedoch viel zu erleben.

Die Insel ist das Überbleibsel eines stark erodierten Schildvulkans im Meer. Er hörte vor etwa drei Millionen Jahren auf aktiv zu sein.

Nehmen Sie ein Bad im Atlantik, sonnen Sie sich an schwarzen Vulkansandstränden oder erkunden Sie den nebligen Garajonay-Wald. In diesem uralten Lorbeerwald gibt es zahlreiche Quellen und Bäche.

Schottland: Genießen Sie ein Picknick mit atemberaubenden Ausblicken auf Edinburgh

Arthur's Seat bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Edinburgh. Der Hügel ist bereits bei Touristen beliebt, aber nur wenige kennen die Überreste eines schlafenden Vulkans. Er ist mehr als 250 Meter hoch und diente lange Zeit als Aussichtspunkt. Tatsächlich leitet sich der Name "Arthur's Seat" vom keltischen Wort "Ard-na-Said" ab, was "Anhöhe der Pfeile" bedeutet.