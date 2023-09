Von Euronews Travel

Experten haben davor gewarnt, dass die ungewöhnlich hohen Meerestemperaturen die Fische dazu veranlassen könnten, alternative Nahrungsquellen zu suchen.

Nach einer Reihe von Angriffen in Alicante sind Touristen in Benidorm vor "piranha-ähnlichen" Fischen gewarnt worden.

Poniente, einer der berühmtesten Strände von Benidorm, hat sich zu einem Hotspot für Bisse entwickelt. Nach Angaben der spanischen Zeitung Información haben die Ersthelfer an manchen Tagen mehr als 15 Personen um Hilfe gebeten.

Berichten zufolge werden Obladas-Fische von Warzen, Muttermalen oder kleinen Wunden auf der Haut angezogen, insbesondere bei älteren Menschen. Ihr Biss kann Blut saugen und Zahnabdrücke auf den Beinen, Armen und dem Rücken der Menschen hinterlassen.

Diejenigen, die angegriffen wurden, berichten, dass die Fische etwa 30 cm lang sind und leicht an einem schwarzen Fleck am Schwanz zu erkennen sind.

Schwimmern wird außerdem geraten, nicht mit glänzendem Schmuck ins Meer zu gehen, da dies zu Angriffen durch andere Arten wie Pomfrets, Golferfische oder Blaufische führen kann.

Warum greifen die Fische die Menschen an den Stränden von Benidorm an?

Experten haben davor gewarnt, dass die hohen Wassertemperaturen die Ursache für die Zunahme der Angriffe sein könnten.

Das warme Wasser hat den Stoffwechsel der Fische beschleunigt, was ihren Appetit steigert und sie dazu veranlasst, mehr Nahrung zu suchen. Nach Angaben des Labors für Klimatologie der Universität Alicante liegt die Wassertemperatur vor der Küste von Benidorm derzeit bei 29 bis 30 °C.

Das Institut für Küstenökologie ist sich des Problems seit dem Sommer 2017 bewusst, als der Rettungs- und Erste-Hilfe-Dienst von Alicante zum ersten Mal Angriffe meldete. Auch andere spanische Badeorte, darunter einige an der Costa Brava und in Katalonien, hatten in den vergangenen Jahren ähnliche Probleme mit dem Fisch.

Oblada melanura, so der wissenschaftliche Name des Fisches, findet man in der Regel um die Insel Tabarca, 8 Kilometer vor dem Festland, wo Touristen sie im Hafen füttern können.

Sie sind Allesfresser und fressen normalerweise kleine wirbellose Tiere wie Garnelen. Doch in diesem Jahr sind sie viel näher an die Küste gekommen und scheinen auf den Geschmack von Touristen gekommen zu sein.

Ein Sprecher der spanischen Abteilung für Meeresarten sagte, die Fische seien "daran gewöhnt, gefüttert zu werden":

"Es kann eine hohe Populationsdichte geben, und sie flüchten nicht vor Menschen."