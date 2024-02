Hier sind die historischen Städte, in denen sich Kreuzfahrtpassagiere in diesem Jahr anstelle von Venedig aufhalten könnten.

Eine große Kreuzfahrtgesellschaft hat die berühmte Stadt Venedig von ihren Routen für 2024 und 2025 gestrichen, da das italienische Reiseziel weiterhin gegen Besucher vorgeht.

Norwegian Cruise Line gab diese Entscheidung bekannt, nachdem Venedig seine Wasserwege zum "Nationaldenkmal" erklärt und großen Kreuzfahrtschiffen das Anlegen im historischen Zentrum verboten hatte.

Wie andere Kreuzfahrtunternehmen hat Norwegian die Besucher mit viel kleineren Tenderbooten in die Stadt gebracht - aber jetzt sagen sie, dass selbst dieser Kompromiss nicht mehr praktikabel ist.

Im Gespräch mit Euronews Travel erklärte ein Sprecher die Entscheidung: "Wir haben uns zwar nach Kräften bemüht, diese Verbindungen nach Venedig aufrechtzuerhalten, aber der Tenderbetrieb und das Gesamterlebnis, das wir unseren Gästen bieten, entsprechen nicht mehr dem Standard, den wir anstreben."

Venedig sah sich gezwungen, Kreuzfahrten 2021 aus dem Stadtzentrum zu verbannen, nachdem die UNESCO wegen der Schäden in der Lagune damit gedroht hatte, die Stadt auf die Liste der gefährdeten Städte zu setzen, falls die Schiffe nicht verboten würden.

Experten zufolge verursachen diese großen Boote Umweltverschmutzung und erodieren das Fundament der Stadt, die bereits unter regelmäßigen Überschwemmungen leidet.

Zum Zeitpunkt des Verbots sprachen sich viele Kreuzfahrtunternehmen für die Entscheidung aus. Die Cruise Lines International Association (CLIA) erklärte, sie habe "seit vielen Jahren einen neuen Ansatz unterstützt" und bezeichnete ihn als "großen Schritt nach vorn".

Auf diesem Archivfoto fährt das Kreuzfahrtschiff Costa Deliziosa am Markusplatz (rechts im Hintergrund) in Venedig vorbei. Luigi Costantini/The AP/File

Wohin werden die Passagiere der Norwegian anstelle von Venedig fahren?

Einige Kreuzfahrtunternehmen haben Wege gefunden, um das Verbot zu umgehen und ihre Gäste nach Venedig zu bringen, wie z. B. MSC Cruises, die in Marghera, gleich auf der anderen Seite des Wassers, Halt machen. Andere halten in Triest oder Ravenna - beide mindestens zwei Stunden von der "schwimmenden Stadt" entfernt.

Die venezianischen Behörden setzen unterdessen ihre jahrelangen Bemühungen fort, den Übertourismus einzudämmen.

In diesem Jahr wird Venedig ab dem Frühjahr eine Touristengebühr für Tagesbesucher einführen und versuchen, die Größe der Reisegruppen im Sommer zu begrenzen.

Ab 2025 wird Norwegian den Aufenthalt in Venedig durch einen Tag auf See oder in einem anderen Hafen ersetzen, über den noch nicht entschieden wurde.

In diesem Jahr jedoch wird die Stadt auf den Kreuzfahrtrouten entweder durch Ravenna in Italien, Rijeka und Zadar in Kroatien oder Koper in Slowenien ersetzt.

Hier erfahren Sie, was Sie über diese Reiseziele wissen sollten.

Was kann man in Ravenna, Italien, unternehmen?

Ravenna liegt etwa zweieinhalb Stunden südlich von Venedig und ist die Hauptstadt der Provinz Ravenna in der Region Emilia-Romagna in Norditalien.

Obwohl sie nicht so berühmt ist wie andere italienische Städte, hat sie doch eine reiche Geschichte.

Seit Beginn des 5. Jahrhunderts war sie dreimal Hauptstadt: in den letzten Momenten des Weströmischen Reiches, während der Gotenherrschaft unter Theoderich und dann wieder im byzantinischen Reich.

Die historische Bedeutung der Stadt ist bis heute erhalten geblieben: Acht Monumente wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Ravenna ist auch die letzte Ruhestätte des "Vaters der italienischen Sprache" Dante Alighieri, der hier 1321 starb.

Vor den Toren der Stadt gibt es neun Strandorte, Kanäle - nicht unähnlich denen von Venedig - und Pinienwälder.

Eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Ravenna Adrian Negura via UnSplash

Kreuzfahrten erhalten privilegierten Zugang zu Rijeka, Kroatien

Nur drei Stunden von Italien entfernt liegt Rijeka, die drittgrößte Stadt Kroatiens nach Zagreb und Split. Dafür dass sie vielleicht nicht so bekannt ist wie diese beiden Ikonen des Reisens, gibt es einen Grund.

Rijeka ist außerhalb der Touristensaison mit dem Flugzeug nur schwer zu erreichen, da es nur zwischen Mai und Oktober regelmäßig angeflogen wird.

Das bedeutet, dass Kreuzfahrtpassagiere das Privileg haben, ein relativ unbekanntes Reiseziel zu sehen.

Dennoch war Rijeka 2020 die erste kroatische Stadt, die den prestigeträchtigen Titel Kulturhauptstadt Europas erhielt.

Seitdem hat die Stadt ihr historisches Erbe mit einer Reihe von Kulturprogrammen aufgewertet, um Besucher aus ganz Europa anzuziehen.

Ein Tourist bewundert die Schönheit von Rijeka Filip Baotić via Unsplash

Cool bleiben in Zadar, Kroatien

Weiter südlich in Kroatien liegt Zadar, die älteste durchgehend bewohnte Stadt des Landes. Sie liegt am Rande der Adria und wird oft als eines der "coolsten" Reiseziele in der Region gepriesen.

Sie ist eine der bekanntesten Stationen auf einer Kroatienreise und wird daher wohl nicht so sehr wie Rijeka vom neuen Flugplan von Norwegian profitieren.

Allerdings ist das Balkanland seit der Währungsumstellung auf den Euro im letzten Jahr in die Kritik geraten, da einige Touristen sagen, sie fühlten sich aus einem zuvor erschwinglichen Land ausgepreist, so dass Kroatien für die zusätzlichen Besucher, die mit dem Schiff kommen, durchaus dankbar sein könnte.

Tauschen Sie Venedig gegen Koper, Slowenien

Koper, gleich hinter der Grenze zu Triest, ist die fünftgrößte Stadt Sloweniens und auch die größte Küstenstadt des Landes.

Da Koper so nahe an Italien liegt, wird es Sie vielleicht nicht überraschen, dass die Stadt offiziell zweisprachig ist, d. h. sowohl Slowenisch als auch Italienisch sind offizielle Sprachen.

Ein Blick auf venezianisch anmutende Gebäude in Koper, Slowenien Malcolm Ketteridge via UnSplash

Obwohl die Stadt nicht so bekannt ist wie andere slowenische Reiseziele, wird sie seit langem von einer Reihe von Mittelmeer-Kreuzfahrtreedereien angelaufen.

Architektonisch ist die Stadt Venedig sehr ähnlich, mit dem Prätorianerpalast aus dem 15. Jahrhundert und der Loggia im Stil der venezianischen Gotik. Auch der Kirche Carmine Rotunda aus dem 12. Jahrhundert und die Kathedrale St. Nazarius mit ihrem Turm aus dem 14. Jahrhundert machen Koper eine Reise, bzw. einen Kreuzfahrtabstecher wert.