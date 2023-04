Rund 4,8 Millionen Menschen haben bisher in diesem Jahr eine Kreuzfahrt gemacht.

Vor der Pandemie war diese Zahl sogar noch deutlich höher und lag 2019 bei insgesamt etwa 30 Millionen Passagieren.

Doch während sich die Kreuzfahrtindustrie von den verheerenden Folgen von COVID-19 erholt, überdenken viele Häfen, in denen diese Schiffe ankern, deren Präsenz. Einige wollen sie sogar ganz verbieten und führen dabei ökologische, soziale und wirtschaftliche Bedenken an.

Was ist in der Kreuzfahrtbranche los und warum verabschieden sich einige Reiseziele von diesen riesigen schwimmenden Hotels?

Europäische Städte schränken den Zugang von Kreuzfahrtpassagieren ein, um den Übertourismus einzudämmen

Während der Pandemie haben europäische Städte, die mit Übertourismus zu kämpfen haben, erfahren, wie das Leben ohne Kreuzfahrten aussehen könnte. In einigen Städten wurde daraufhin versucht, die Anzahl der Schiffe, die diese Häfen anlaufen, zu begrenzen oder ihr Anlegen ganz zu verbieten.

Im Jahr 2021 verbot Venedig großen Kreuzfahrtschiffen das Anlegen in seiner Altstadt. Aufgrund der problematischen Lage an der Lagune drohte die UNESCO damit, die Stadt auf die Liste der gefährdeten Städte zu setzen, wenn die Schiffe nicht dauerhaft verboten werden.

Das Argument ist, dass die großen Schiffe die Umwelt verschmutzen und das Fundament einer Stadt gefährden, die bereits unter regelmäßigen Überschwemmungen leidet. Das Verbot bedeutet, dass große Kreuzfahrt- und Containerschiffe nicht mehr in Venedigs Giudecca-Kanal einfahren können, der zum berühmten Markusplatz führt.

Es gab schon früher Versuche, die großen Schiffe zu stoppen, aber frühere Gesetze wurden gekippt. Doch der Druck wuchs, nachdem es 2019 zu zwei Zwischenfällen mit Kreuzfahrtschiffen beim Anlegen in der Altstadt kam. Beim ersten waren fünf Menschen verletzt worden.

Und als das Verbot 2021 in Kraft trat, waren sogar die Kreuzfahrtunternehmen mit an Bord. Nach der Ankündigung des Verbots erklärte die Cruise Lines International Association (CLIA), dass sie "seit vielen Jahren einen neuen Ansatz unterstützt" habe und bezeichnete es als "großen Schritt nach vorn".

Ein Kreuzfahrtschiff fährt am Markusplatz vorbei, der mit Touristen gefüllt ist. Luca Bruno/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Andere könnten bald nachziehen: Ada Colau, die Bürgermeisterin von Barcelona, erklärte kürzlich, dass sie die Zahl der Kreuzfahrttouristen in der Stadt begrenzen würde, falls sie im Mai wiedergewählt würde. Neue Maßnahmen könnten die Zahl der Menschen, - in der Hochsaison gehen bis zu 200.000 pro Monat von Bord - halbieren.

"Vierzig Prozent der Kreuzfahrtschiffe halten vier Stunden lang an. Sie bringen der Stadt keinen wirtschaftlichen Nutzen, und Tausende von Menschen gehen von Bord, verursachen große Mobilitätsprobleme und verlassen dann die Stadt. Das ist ein Wirtschaftszweig, den wir einschränken müssen", sagte Colau im Februar der Times.

Luftverschmutzung ist auch ein Problem in Barcelona, das in einer Studie von Transport & Environment vom letzten Jahr als schlimmster Kreuzfahrthafen in Europa eingestuft wurde.

Der Bürgermeister von Marseille, Frankreichs größtem Kreuzfahrthafen, hat sich ebenfalls gegen die Branche ausgesprochen und behauptet, sie würde die Stadt mit Luftverschmutzung "ersticken". Auch Amsterdam, Santorini und Dubrovnik haben die Beschränkungen für Kreuzfahrtunternehmen verschärft.

Postpandemische Aha-Erlebnisse über Kreuzfahrtschiffe

Dieses Phänomen ist jedoch nicht auf Europa beschränkt. Häfen auf der ganzen Welt beschließen, dass sie nicht zu den früheren Zuständen zurückkehren wollen.

In der Monterey Bay in Kalifornien verkehren seit der COVID-19 nur noch wenige oder gar keine Schiffe mehr. Früher waren es etwa sieben bis 12 pro Jahr, und auch in diesem Jahr sollten wieder mehrere Betreiber kommen. Doch im Februar sandte die Stadt ein klares Signal an die Kreuzfahrtgesellschaften, dass sie nicht will, dass sie zurückkehren.

Der Stadtrat hat nicht die Befugnis, Kreuzfahrtschiffe gänzlich zu verbieten. Stattdessen hat Monterey die Abfertigung an den Anlegestellen für Passagiere gestrichen, was bedeutet, dass die Kreuzfahrtunternehmen selbst Personal einstellen müssen, um die Passagiere am Hafen der Stadt abzufertigen.

"Ich hoffe, dass dieser Schritt der Kreuzfahrtindustrie signalisiert, dass sie in unserer Stadt nicht mehr willkommen ist", schrieb Montereys Stadtmanager Hans Uslar in einem Bericht an den Stadtrat.

Ihr Anliegen? Die Vermeidung von "unbeabsichtigten Einleitungen in unsere unberührte Monterey Bay". Der Stadtrat sagt, er hoffe, die Küstenumgebung des Gebiets zu schützen - er ist Abschnitt des mehr als 9.000 Quadratkilometer großen nationalen Meeresschutzgebiets Monterey Bay.

Riesige Kreuzfahrtschiffe bereiten den Bewohner:innen von Hafenstädten in aller Welt Sorgen. Canva

Im November beschloss auch Bar Harbor im US-Bundesstaat Maine, die Zahl der Touristen, die von den Schiffen aussteigen dürfen, stark zu begrenzen.

Ab 2024 dürfen nur noch 1.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder pro Tag anreisen. Die durchschnittliche Zahl der Kreuzfahrtgäste liegt derzeit bei etwa 3.000, was für die Betreiber, die in der Stadt anlegen wollen, einen schweren Schlag bedeutet.

Die Begrenzung erfolgte nach einer Petition der Anwohner, die die Zahl der Touristen begrenzen wollten, weil sie sich vom Kreuzfahrtverkehr "überrollt" fühlten. Diese Entwicklung ist nicht überraschend: Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass die Mehrheit der Einwohner von Bar Harbour mit den riesigen Schiffen unzufrieden ist.

Mehr als 50 Prozent der Befragten gaben an, dass der Kreuzfahrttourismus für Bar Harbour eher negativ als positiv ist. Die Lebensqualität wurde zu 53 Prozent als durch die Branche beeinträchtigt empfunden.

Bringen Kreuzfahrtschiffe Geld dorthin, wo sie anlegen?

Eines der wichtigsten Argumente für die Beibehaltung von Kreuzfahrtschiffen ist ihr Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Aber geben die Gäste auf diesen riesigen Schiffen tatsächlich Geld in den Städten aus, an denen sie anlegen?

Mehrere Studien haben gezeigt, dass die von den Schiffen abfahrenden Passagiere nicht so viel zur lokalen Wirtschaft beitragen, wie man vielleicht denken könnte. Da es an Bord alles gibt, was sie sich an Speisen, Getränken und Souvenirs wünschen, bleibt das Geld auf See.

Es überrascht vielleicht nicht, wenn man erfährt, dass das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Wonder of the Seas, über 20 Restaurants, ein Theater mit 1 400 Plätzen und Geschäfte verfügt, in denen alles verkauft wird, von edlen Uhren bis hin zu hochwertiger Mode. Je nach Paket sind Speisen und Getränke oft im Preis inbegriffen und die Einkäufe sind steuer- und zollfrei.

Eine Studie aus dem norwegischen Bergen - einem beliebten Ziel für Fjordtouren - ergab, dass bis zu 40 Prozent der Gäste das Schiff nie verlassen. Diejenigen, die an Land gingen, gaben im Durchschnitt weniger als 23 Euro aus.

Studien aus Bergen, Norwegen, zeigen, dass die Passagiere in den Häfen nicht so viel ausgeben, wie man vielleicht denkt. Brian Witte/AP

Weitere Untersuchungen der norwegischen Stadt aus dem Jahr 2013 ergaben, dass die Dauer des Aufenthalts wahrscheinlich einer der größten Faktoren für die Ausgaben der Passagiere ist. Der durchschnittliche Hafenaufenthalt dauert etwa acht Stunden, aber das kann je nach der Reiseroute des Schiffes stark variieren. In einigen Häfen - wie in Barcelona - kann er sogar nur vier Stunden dauern.

Und die Ausgaben bleiben niedrig, selbst wenn die Passagiere mehr Möglichkeiten haben, ihr Geld auszugeben.

Die Kreuzfahrtindustrie argumentiert dagegen, dass der durchschnittliche Beitrag eines Passagiers zur lokalen Wirtschaft mit rund 100 Dollar (91 Euro) pro Tag viel höher ist als in Bergen geschätzt.

Eine Möglichkeit, die Lücke zu schließen, wäre die Anhebung der in den Häfen erhobenen Passagiersteuer, die derzeit zwischen 4 und 14 Euro pro Person liegt.

Die Kreuzfahrtindustrie sagt, dass sie sich bemüht, sowohl ihre ökologischen als auch ihre sozialen Auswirkungen zu verbessern.

Laut CLIA gehörten die Kreuzfahrtgesellschaften zu den ersten im Seeverkehrssektor, die sich verpflichtet haben, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Einige haben sich sogar verpflichtet, bis 2050 einen Netto-Null-Wert zu erreichen.

Ob diese ehrgeizigen Ziele ausreichen, um die genervte Bevölkerung in den Hafenstädten zu besänftigen, bleibt abzuwarten.