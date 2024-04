Von Kim Cook mit APTN

Sie möchten dem Lärm entfliehen? Ruhige Parks und stille Spaziergänge sind der aktuelle Reisetrend schlechthin.

Zu Hause in den Vororten von New York City hat Oscar Sandoval viele Freunde, Freundinnen und ein aktives Sozialleben. Aber wenn es Zeit für den Urlaub ist, zieht er es vor, es ruhig angehen zu lassen - buchstäblich.

Vor einigen Jahren begann Oscar Sandoval, Zen-Buddhismus zu praktizieren, und er nahm an stillen Exerzitien in buddhistischen Klöstern in San Francisco und anderswo teil. Dort ging er spazieren, setzte sich hin, machte Gartenarbeit und dachte eine Woche lang über das Leben nach. In jüngster Zeit unternahm er Solo-Rucksacktouren durch Spanien.

"Die innere Erfahrung variiert von Zeiten, in denen ich kaum nachdenke, bis hin zu Perioden, in denen mir viele Gedanken oder Lieder durch den Kopf gehen", sagt er, "die völlige Ruhe und Stille ist unmöglich in Worte zu fassen."

Die Reisejournalistin Chloe Berge beklagte die brummende Unterbrechung durch eine Drohne, als sie während der Pandemie an der abgelegenen Küste der Färöer Inseln wanderte. "Die Welt wird immer lauter, und es wird immer schwieriger, dem Lärm zu entkommen, selbst in der Natur".

Aber einen Versuch ist es wert, sagen die Reisenden, die in der Stille Erholung suchen. Oder so nah wie möglich daran herankommen.

Die Suche nach Stille ist auf dem Vormarsch

Von Rückzugsorten in der Natur bis hin zu stillen Wanderungen- die Suche nach Stille ist zu einem der neuesten Trends des modernen Reisens geworden.

Für viele geht das ruhige Reisen über die Flucht vor der Kakophonie des Alltags im Urlaub hinaus. Es kann eine Hinwendung zur Selbstbeobachtung sein, eine tiefere Verbundenheit mit dem Ort, an dem wir uns buchstäblich und im übertragenen Sinne befinden.

Vielleicht fühlen Sie sich sogar gesünder.

In einer Studie, die Ende 2022 in der Zeitschrift JAMA Psychiatry veröffentlicht wurde, wirkte Achtsamkeitsmeditation beispielsweise genauso gut wie ein Standardmedikament zur Behandlung von Angstzuständen.

"Transformative Reisen sind ein Trend, den wir als Wachstumstrend beobachten", sagt Alex Hawkins, Redakteur beim Trendforscher und Beratungsunternehmen The Future Laboratory. "Er zapft den Wunsch der Verbraucher nach selbstreflektierenden Tourismuserlebnissen an."

Die "Wellness-Tourismusbranche ", so Hawkins, umfasst "die Nachfrage nach hyper-persönlichem Urlaub und gesundheitsorientierten Aufenthalten".

Von Finnland bis Bali: Wo man sich zurückziehen kann

Das Unternehmen Dark Retreats Oregon bietet einen fünftägigen "Dark Retreat" in Tidewater im Bundesstaat Oregon als "großartigen Raum für Selbstfürsorge" durch Dunkelheit, digitale Entgiftung und eine gesunde Ernährung an. Die Teilnehmer können während ihres Aufenthalts das Licht so lange ausschalten, wie sie wollen, und auch entscheiden, wie viel sie mit anderen sprechen.

BookRetreats, das seine Kunden dazu auffordert, "Unplug. Entstressen. Recharge" (Abschalten, Entspannen, Aufladen), bietet stille Meditationsklausuren auf Bali, in Portugal, Mexiko und den Niederlanden sowie in North Carolina, Quebec und Kalifornien an.

Utula Nature in Finnland bietet einen stillen Aufenthalt inmitten von Kiefern am Saimaa-See, etwa fünf Stunden von Helsinki entfernt.

The Redwood National Park in California. Black Tomato via AP

Was sind "stille Parks"?

Gordon Hempton ist ein akustischer Ökologe im Bundesstaat Washington, der auch als Sound Tracker bekannt ist. Er hat mehrere Jahrzehnte damit verbracht, Regenwälder, Küsten und Wüsten zu durchstreifen, um interessante und oft seltene Naturgeräusche aufzuspüren - Geräusche, die man nicht so leicht hören kann, wenn es viel vom Menschen verursachten Lärm gibt. "Die Stille liegt mir sehr am Herzen", sagt er.

Er ist Mitbegründer von Quiet Parks International, einer gemeinnützigen Organisation, die das Bewusstsein für die Vorteile von weniger Lärm für Mensch und Tier schärfen will. Der Park am Zabalo-Fluss in Ecuador war der erste, der den Status eines ruhigen Parks erhielt - technisch gesehen ist er natürlich nicht "ruhig": Brüllaffen, Vögel, Insekten und das Rauschen des Flusses sorgen für einen natürlichen Soundtrack. Die nächstgelegene Konzentration menschlicher Aktivitäten ist ein Dorf mit etwa 200 Einwohnern, das etwa 16 Kilometer entfernt liegt.

Es gibt sogar einige städtische Gebiete, die als ruhige Parks ausgewiesen sind - einer davon liegt direkt außerhalb der geschäftigen Metropole Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Ein weiterer befindet sich in Hampstead Heath, etwa 48 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt. Der grasbewachsene, 320 Hektar große Park inspirierte C.S. Lewis' "Die Chroniken von Narnia".

Quiet Parks International bietet Erlebnisse wie das Waldbaden an, bei dem man seine Sinne für die meditativen und entspannenden Elemente eines Waldspaziergangs öffnet.

Wer nicht in die Natur gehen kann, findet auf der Website von Quiet Parks Aufnahmen der Tierwelt und des Wetters im Regenwald, des Morgens in der Wüste von West Texas und der Geräusche des Tages und der Nacht im Norden Alaskas.

The White Sands National Park in New Mexico. Black Tomato via AP

Möchten Sie sich verirren?

Black Tomato hat ein interessantes Angebot für Sie. Das avantgardistische Reiseunternehmen bietet eine Reise an, die es Get Lost nennt. Sie füllen einen ausführlichen Fragebogen aus, in dem Sie angeben, was Sie von Ihrer Reise erwarten, aber Sie haben keine Ahnung, wo Sie hingehen, bis man Sie dorthin bringt. Zur Auswahl stehen Polargebiet, Wüste, Küste, Dschungel oder Gebirge.

Vor der Reise erhalten Sie Ratschläge zur Vorbereitung und Navigationsanweisungen, und zum Zeitpunkt der Reise bekommen Sie alle Transfers, die Ausrüstung und die festgelegten Kontrollpunkte, die Sie benötigen. Ihr Vorankommen wird von einem Spezialisten für die gewählte Umgebung und von einem lokalen Führungsteam überwacht. Sie können jederzeit aussteigen.

"Wir haben schon Kunden nach Island und Alaska geschickt", sagt Tom Marchant, Mitbegründer von Black Tomato. "Wir haben einen Alleinreisenden in die Mongolei geschickt, und eine Frau ist allein durch das Atlasgebirge in Marokko gewandert.

Marchant sagt, dass es eine Herausforderung ist, mit der Umwelt zurechtzukommen, aber "es ist auch eine Zeit, in der man auf eine völlig neue Weise vom Alltag abschalten kann."