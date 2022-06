In Andalusien sorgte ein Pfau bei einer Wahlveranstaltung für Gelächter: Der Vogel schritt gemächlich über die Bühne, als Esperanza Gómez, die Chefin der Linkspartei Más Pais, sprach. Die Veranstaltung für die Regionalwahl in der südspanischen Region fand in einem Park statt, in dem sich die Tiere frei bewegen.