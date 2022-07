Jedes Jahr findet in Grönland ein besonderer sportlicher Wettbewerb statt. Wer teilnehmen will, muss nur eine Bedingung erfüllen: in Rente sein. In der Stadt Ilulissat im Westen des Landes trafen sich in diesem Jahr 200 Senioren aus 11 Städten und Gemeinden, um etwa in den Disziplinen Handball und Hockey gegeneinander anzutreten. Die Rentnerspiele sind immer ein Riesenspaß, auch für die jüngeren Generationen, die ihre Eltern oder Großeltern anfeuern.