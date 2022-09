Die ungarische Lehrergewerkschaft hat am ersten Tag des neuen Schulsemesters protestiert und die Regierung für die Vernachlässigung des öffentlichen Bildungssystems kritisiert: es geht um die Qualifikation der Lehrer und die niedrigen Löhne.

In Ungarn beschweren sich Lehrer an öffentlichen Schulen seit Jahren über niedrige Löhne und eine hohe Arbeitsbelastung, die potenzielle neue Lehrer davon abhält, den Beruf zu ergreifen, was zu einem erheblichen Mangel an Lehrkräften und wachsender Unzufriedenheit geführt hat.

Tamas Totyik, stellvertretender Vorsitzender der Lehrergewerkschaft (PSZ), sagte, um das ungarische Bildungssystem in das 21. Jahrhundert zu bringen, "ist der wichtigste Schritt, die richtige Anzahl von Lehrern mit den richtigen Qualifikationen zu haben, und das erfordert angemessene Gehälter, damit sie nicht vom Privatsektor abgeworben werden".

Die Gehaltsgrundlage für Lehrkräfte in Ungarn hat sich seit 2014 nicht verändert, so dass die Nettolöhne für Berufsanfänger und erfahrene Lehrkräfte bei 207.000 Forint oder rund 500 Euro pro Monat beginnen.

Nach einer Reihe erfolgloser Konsultationen mit der ungarischen Regierung über eine Anhebung der Gehälter um 95 % und eine Verkürzung der Arbeitszeit haben die Gewerkschaften die Lehrer dazu aufgerufen, eine Reihe von Streiks und Arbeitsniederlegungen fortzusetzen, die Anfang des Jahres begonnen hatten.

Seit die ungarische Regierung im Mai die Streikgesetze verschärft und die Bedingungen, unter denen Lehrkräfte legal streiken können, eingeschränkt hat, ermutigt die Gewerkschaft die Pädagogen auch zu Aktionen des zivilen Ungehorsams und fordert die Wiederherstellung des Streikrechts.

Um den Lehrermangel zu bekämpfen, suchen viele Schulen jetzt Pädagogen jeglicher Fachrichtung für den Unterricht in Physik, Biologie, Chemie, Fremdsprachen und anderen Fächern, da es nicht genügend Fachlehrer gibt, um die Stellen zu besetzen.

Die Gewerkschaften haben sich auch über einen Zentralisierungsprozess im ungarischen Bildungssystem beschwert, bei dem Lehrpläne, Schulbücher und Entscheidungsfindung von einem zentralen Gremium kontrolliert werden, das 2012 von der nationalistischen Regierung Ungarns etabliert wurde.

Die Studierenden haben Organisationen gegründet, um sich mit ihren Lehrkräften zu solidarisieren, Proteste zu organisieren und sie bei ihren Streikplänen zu unterstützen.